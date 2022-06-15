16:08 15.06.2022 (обновлено: 17:49 15.06.2022)
Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих интересов
Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите национальных интересов
Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Действия России по защите национальных интересов в условиях внешних вызовов своей безопасности правомерны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский президент изложил собеседнику "принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач".
"Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях", — указано в пресс-релизе.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подробно рассмотрели перспективы торгово-экономического сотрудничества, годовые объемы которого, по прогнозам, могут достигнуть рекордных показателей.
Главы государств договорились о расширении кооперации в областях энергетики, финансов, промышленного производства и транспорта, а также в других сферах с учетом осложнившейся ситуации в глобальной экономике из-за незаконных западных санкций. Также Путин и Си Цзиньпин затронули вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей.
"При обсуждении ситуации на мировой арене подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений", — добавили в Кремле.
В свою очередь, Си Цзиньпин также положительно оценил контакты Москвы и Пекина, сообщило Центральное телевидение Китая. Он отметил, что с начала года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность, двусторонние отношения "сохраняют хорошую динамику развития". Председатель подчеркнул, что торговля между странами растет, в частности, благодаря началу движения по мосту Благовещенск — Хэйхэ.