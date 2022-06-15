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Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих интересов - РИА Новости, 15.06.2022
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Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих интересов
Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих интересов - РИА Новости, 15.06.2022
Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих интересов
Действия России по защите национальных интересов в условиях внешних вызовов своей безопасности правомерны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:08
2022-06-15T17:49
си цзиньпин
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Действия России по защите национальных интересов в условиях внешних вызовов своей безопасности правомерны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что российский президент изложил собеседнику "принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач".Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подробно рассмотрели перспективы торгово-экономического сотрудничества, годовые объемы которого, по прогнозам, могут достигнуть рекордных показателей.Главы государств договорились о расширении кооперации в областях энергетики, финансов, промышленного производства и транспорта, а также в других сферах с учетом осложнившейся ситуации в глобальной экономике из-за незаконных западных санкций. Также Путин и Си Цзиньпин затронули вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей.В свою очередь, Си Цзиньпин также положительно оценил контакты Москвы и Пекина, сообщило Центральное телевидение Китая. Он отметил, что с начала года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность, двусторонние отношения "сохраняют хорошую динамику развития". Председатель подчеркнул, что торговля между странами растет, в частности, благодаря началу движения по мосту Благовещенск — Хэйхэ.
https://ria.ru/20220612/soprotivlenie-1794831585.html
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си цзиньпин
16:08 15.06.2022 (обновлено: 17:49 15.06.2022)
 
Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих интересов

Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите национальных интересов

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин
Председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Действия России по защите национальных интересов в условиях внешних вызовов своей безопасности правомерны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.
Отмечается, что российский президент изложил собеседнику "принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач".
"Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях", — указано в пресс-релизе.
Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подробно рассмотрели перспективы торгово-экономического сотрудничества, годовые объемы которого, по прогнозам, могут достигнуть рекордных показателей.
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Главы государств договорились о расширении кооперации в областях энергетики, финансов, промышленного производства и транспорта, а также в других сферах с учетом осложнившейся ситуации в глобальной экономике из-за незаконных западных санкций. Также Путин и Си Цзиньпин затронули вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей.
"При обсуждении ситуации на мировой арене подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений", — добавили в Кремле.
В свою очередь, Си Цзиньпин также положительно оценил контакты Москвы и Пекина, сообщило Центральное телевидение Китая. Он отметил, что с начала года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность, двусторонние отношения "сохраняют хорошую динамику развития". Председатель подчеркнул, что торговля между странами растет, в частности, благодаря началу движения по мосту БлаговещенскХэйхэ.
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Си Цзиньпин
 
 
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