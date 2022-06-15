https://ria.ru/20220615/pravomernost-1795509779.html

Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих интересов

Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих интересов - РИА Новости, 15.06.2022

Си Цзиньпин отметил правомерность действий России по защите своих интересов

Действия России по защите национальных интересов в условиях внешних вызовов своей безопасности правомерны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:08

2022-06-15T16:08

2022-06-15T17:49

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784654184_0:117:2562:1558_1920x0_80_0_0_b3a2e255b74348fa54133d1996a32d1e.jpg

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Действия России по защите национальных интересов в условиях внешних вызовов своей безопасности правомерны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.Отмечается, что российский президент изложил собеседнику "принципиальные оценки в отношении ситуации на Украине и решаемых в ходе специальной военной операции задач".Кроме того, Путин и Си Цзиньпин подробно рассмотрели перспективы торгово-экономического сотрудничества, годовые объемы которого, по прогнозам, могут достигнуть рекордных показателей.Главы государств договорились о расширении кооперации в областях энергетики, финансов, промышленного производства и транспорта, а также в других сферах с учетом осложнившейся ситуации в глобальной экономике из-за незаконных западных санкций. Также Путин и Си Цзиньпин затронули вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей.В свою очередь, Си Цзиньпин также положительно оценил контакты Москвы и Пекина, сообщило Центральное телевидение Китая. Он отметил, что с начала года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность, двусторонние отношения "сохраняют хорошую динамику развития". Председатель подчеркнул, что торговля между странами растет, в частности, благодаря началу движения по мосту Благовещенск — Хэйхэ.

https://ria.ru/20220612/soprotivlenie-1794831585.html

https://ria.ru/20220610/kitay-1794589637.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

си цзиньпин