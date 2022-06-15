https://ria.ru/20220615/pravitelstvo-1795384614.html

Мишустин назвал экономический суверенитет главной целью правительства

Мишустин назвал экономический суверенитет главной целью правительства - РИА Новости, 15.06.2022

Мишустин назвал экономический суверенитет главной целью правительства

Премьер-министр Михаил Мишустин назвал обеспечение экономического суверенитета России основной целью работы правительства. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:14

2022-06-15T11:14

2022-06-15T14:16

россия

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

михаил мишустин

экономика

правительство рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795408267_0:35:3255:1866_1920x0_80_0_0_716d3aa0a5ddaf2a928a426678e2034a.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал обеспечение экономического суверенитета России основной целью работы правительства."Сейчас перед нами новые задачи. Среди них — определение длительного горизонта планирования и среднесрочной адаптации экономики. Глобальная цель нашей работы — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации", — заявил он на сессии ПМЭФ "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления".По словам главы правительства, у страны достаточно ресурсов, чтобы продолжать развиваться вопреки попыткам извне помешать этому."Предстоит определить, как будут меняться ключевые тренды в связи с новыми обстоятельствами и на различных рынках, что произойдет в конкретных отраслях промышленности, где лучше предусмотреть дополнительную подушку безопасности или ускорить темп движения вперед, какое финансирование для этого потребуется и чем еще может помочь государство", — сказал премьер.Он напомнил, что правительство уже приняло большое количество мер поддержки экономики. Часть из них рассчитана на краткосрочную перспективу и призвана дать бизнесу возможность активно предпринимать необходимые действия: построить торговые цепочки, найти новых поставщиков, сдвинуть сроки выполнения обязательств. Он назвал это время периодом адаптации, когда необходимо найти быстрые ответы на самые острые вопросы."Но, конечно, их нужно подкреплять решениями, которые рассчитаны на среднесрочную перспективу: в течение примерно трех ближайших лет, и на более долгий срок — до 2030 года", — подчеркнул глава правительства.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/eksport-1795340203.html

https://ria.ru/20220615/upakovka-1795351453.html

https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795383862.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мишустин, экономика, правительство рф