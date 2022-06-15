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Мишустин назвал экономический суверенитет главной целью правительства - РИА Новости, 15.06.2022
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Мишустин назвал экономический суверенитет главной целью правительства
Мишустин назвал экономический суверенитет главной целью правительства - РИА Новости, 15.06.2022
Мишустин назвал экономический суверенитет главной целью правительства
Премьер-министр Михаил Мишустин назвал обеспечение экономического суверенитета России основной целью работы правительства. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:14
2022-06-15T14:16
россия
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
михаил мишустин
экономика
правительство рф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал обеспечение экономического суверенитета России основной целью работы правительства."Сейчас перед нами новые задачи. Среди них — определение длительного горизонта планирования и среднесрочной адаптации экономики. Глобальная цель нашей работы — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации", — заявил он на сессии ПМЭФ "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления".По словам главы правительства, у страны достаточно ресурсов, чтобы продолжать развиваться вопреки попыткам извне помешать этому."Предстоит определить, как будут меняться ключевые тренды в связи с новыми обстоятельствами и на различных рынках, что произойдет в конкретных отраслях промышленности, где лучше предусмотреть дополнительную подушку безопасности или ускорить темп движения вперед, какое финансирование для этого потребуется и чем еще может помочь государство", — сказал премьер.Он напомнил, что правительство уже приняло большое количество мер поддержки экономики. Часть из них рассчитана на краткосрочную перспективу и призвана дать бизнесу возможность активно предпринимать необходимые действия: построить торговые цепочки, найти новых поставщиков, сдвинуть сроки выполнения обязательств. Он назвал это время периодом адаптации, когда необходимо найти быстрые ответы на самые острые вопросы."Но, конечно, их нужно подкреплять решениями, которые рассчитаны на среднесрочную перспективу: в течение примерно трех ближайших лет, и на более долгий срок — до 2030 года", — подчеркнул глава правительства.После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/eksport-1795340203.html
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россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), михаил мишустин, экономика, правительство рф
11:14 15.06.2022 (обновлено: 14:16 15.06.2022)
 
Мишустин назвал экономический суверенитет главной целью правительства

Мишустин назвал обеспечение экономического суверенитета главной целью работы правительства

© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства России Михаил Мишустин выступает на вводной стратегической сессии "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления"
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на вводной стратегической сессии Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Председатель правительства России Михаил Мишустин выступает на вводной стратегической сессии "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин назвал обеспечение экономического суверенитета России основной целью работы правительства.
"Сейчас перед нами новые задачи. Среди них — определение длительного горизонта планирования и среднесрочной адаптации экономики. Глобальная цель нашей работы — обеспечение экономического суверенитета Российской Федерации", — заявил он на сессии ПМЭФ "Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления".
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По словам главы правительства, у страны достаточно ресурсов, чтобы продолжать развиваться вопреки попыткам извне помешать этому.
"Предстоит определить, как будут меняться ключевые тренды в связи с новыми обстоятельствами и на различных рынках, что произойдет в конкретных отраслях промышленности, где лучше предусмотреть дополнительную подушку безопасности или ускорить темп движения вперед, какое финансирование для этого потребуется и чем еще может помочь государство", — сказал премьер.
Он напомнил, что правительство уже приняло большое количество мер поддержки экономики. Часть из них рассчитана на краткосрочную перспективу и призвана дать бизнесу возможность активно предпринимать необходимые действия: построить торговые цепочки, найти новых поставщиков, сдвинуть сроки выполнения обязательств. Он назвал это время периодом адаптации, когда необходимо найти быстрые ответы на самые острые вопросы.
"Но, конечно, их нужно подкреплять решениями, которые рассчитаны на среднесрочную перспективу: в течение примерно трех ближайших лет, и на более долгий срок — до 2030 года", — подчеркнул глава правительства.
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После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Ограничительные меры прежде всего затронули банковский сектор и высокотехнологичную продукцию. Многие бренды объявили об уходе из России.
Москва назвала такие шаги экономической войной, отметив, что была готова к подобному сценарию. Центробанк принимает меры для стабилизации ситуации на валютном рынке, благодаря чему рубль существенно укрепился к доллару и евро, побив пятилетние максимумы. Также Россия перевела расчеты за поставки газа недружественным странам на рубли. Еще одним шагом по борьбе с влиянием западных санкций стал подготовленный правительством план, который включает около сотни инициатив. Объем его финансирования составит порядка триллиона рублей.
При этом на Западе ограничения спровоцировали рекордный рост цен на топливо и продовольствие.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на вводной стратегической сессии Основные направления экономической политики в условиях внешнего санкционного давления в Координационном центре правительства РФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
11:11Петербургский международный экономический форум — 2022
Экономика справляется с санкционным давлением, заявил Мишустин
 
Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Михаил МишустинЭкономикаПравительство РФ
 
 
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