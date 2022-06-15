https://ria.ru/20220615/pogoda-1795356026.html

Синоптик предупредил москвичей о дождях в среду

Синоптик предупредил москвичей о дождях в среду - РИА Новости, 15.06.2022

Синоптик предупредил москвичей о дождях в среду

Похолодание, порывистый ветер и небольшие дожди в отдельных районах ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:57

2022-06-15T08:57

2022-06-15T08:57

погода

москва

общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795311433_0:175:3118:1929_1920x0_80_0_0_7826a0f9e80934618edaf90c84ea42e2.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Похолодание, порывистый ветер и небольшие дожди в отдельных районах ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, центр которого располагается вблизи Санкт-Петербурга. При облачной погоде с прояснениями в отдельных районах могут пройти небольшие кратковременные дожди и заметно похолодает - в Москве ожидается около 20 градусов тепла, в столичном регионе - плюс 17 - плюс 22. Такая температура ниже средних многолетних значений", - сказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, его отдельные порывы могут достигать 12-13 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 744 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html

москва

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

погода, москва, общество, московская область (подмосковье)