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Синоптик предупредил москвичей о дождях в среду
Синоптик предупредил москвичей о дождях в среду - РИА Новости, 15.06.2022
Синоптик предупредил москвичей о дождях в среду
Похолодание, порывистый ветер и небольшие дожди в отдельных районах ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:57
2022-06-15T08:57
2022-06-15T08:57
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Похолодание, порывистый ветер и небольшие дожди в отдельных районах ожидаются в Москве в среду, сообщила РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк."Сегодня столичный регион будет находиться в тыловой части циклона, центр которого располагается вблизи Санкт-Петербурга. При облачной погоде с прояснениями в отдельных районах могут пройти небольшие кратковременные дожди и заметно похолодает - в Москве ожидается около 20 градусов тепла, в столичном регионе - плюс 17 - плюс 22. Такая температура ниже средних многолетних значений", - сказала Волосюк.По словам синоптика, ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 5-10 метров в секунду, его отдельные порывы могут достигать 12-13 метров в секунду. Атмосферное давление немного повысится и составит 744 миллиметров ртутного столба.
https://ria.ru/20220609/temperatura-1794131245.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
погода, москва, общество, московская область (подмосковье)
Синоптик предупредил москвичей о дождях в среду
Синоптик Волосюк: в Москве в среду ожидается похолодание и небольшие дожди