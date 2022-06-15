16:52 15.06.2022 (обновлено: 16:56 15.06.2022)
Захарова объяснила, чем ПМЭФ отличается от экономического форума в Давосе
Захарова заявила, что ПМЭФ отличается от форума в Давосе готовностью к сотрудничеству
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ месте проведения XXV Петербургского международного экономического форума
В месте проведения XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что Петербургский Международный Экономический Форум отличается от международного экономического форума в Давосе ясностью повестки, готовностью к сотрудничеству и отсутствием политической подоплеки.
"Сравнивать Питерский форум с Давосом не считаю нужным по той причине, что здесь повестка абсолютно явная, ясная, прозрачная, есть регионы, есть потенциал возможностей, есть компании, есть просторы для в том числе дополнительного общения прямого по различным вопросам. Здесь нет какой-то кулуарной интриги, здесь все разговоры не столько заряжают какой-то политической конъюнктурой, сколько, наоборот, рассказывают о примате сотрудничества и дают возможность заключения контрактов, сделок, нахождения партнеров и так далее", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналиста в ходе своего еженедельного брифинга, который в этот раз проводился на площадке ПМЭФ.
По ее словам, "мы открыты ко всему, мы никогда как страна, проводящая огромное количество форумов и на Западе нашей страны, и на Востоке, мы никогда не занимаемся никакой селекцией, никогда не отказываем никому в возможности эти форумы посетить как участнику, как гостю".
Она подчеркнула, что даже в период, когда Россию в мире пытаются "отменить", российская сторона открыта к сотрудничеству, понимая, что такие политические тенденции являются временными.
"Вы же знаете, даже в эти дни, в то время, как нас пытаются отменить, мы открыты, в том числе для гостей и участников из этих конкретных стран. Понимая, что все эти западные режимы - это все временно наносное у них, связанное с давлением, которое осуществляет Вашингтон на их политику, что это не является ни частью их ценностей, ни культурного кода и так далее. Это просто политическая конъюнктура. Поэтому люди не должны страдать, бизнес должен продолжать работать несмотря на то, что Вашингтон старается и делает все, чтобы разрушить все эти хозяйственные цепочки, просто перечеркнуть все договоренности, которые есть у частных компаний и государственных структур", - резюмировала дипломат.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.