https://ria.ru/20220615/pmef-1795528785.html

Захарова объяснила, чем ПМЭФ отличается от экономического форума в Давосе

Захарова объяснила, чем ПМЭФ отличается от экономического форума в Давосе - РИА Новости, 15.06.2022

Захарова объяснила, чем ПМЭФ отличается от экономического форума в Давосе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что Петербургский Международный Экономический Форум отличается от международного экономического... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:52

2022-06-15T16:52

2022-06-15T16:56

петербургский международный экономический форум — 2022

россия

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что Петербургский Международный Экономический Форум отличается от международного экономического форума в Давосе ясностью повестки, готовностью к сотрудничеству и отсутствием политической подоплеки."Сравнивать Питерский форум с Давосом не считаю нужным по той причине, что здесь повестка абсолютно явная, ясная, прозрачная, есть регионы, есть потенциал возможностей, есть компании, есть просторы для в том числе дополнительного общения прямого по различным вопросам. Здесь нет какой-то кулуарной интриги, здесь все разговоры не столько заряжают какой-то политической конъюнктурой, сколько, наоборот, рассказывают о примате сотрудничества и дают возможность заключения контрактов, сделок, нахождения партнеров и так далее", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналиста в ходе своего еженедельного брифинга, который в этот раз проводился на площадке ПМЭФ.По ее словам, "мы открыты ко всему, мы никогда как страна, проводящая огромное количество форумов и на Западе нашей страны, и на Востоке, мы никогда не занимаемся никакой селекцией, никогда не отказываем никому в возможности эти форумы посетить как участнику, как гостю".Она подчеркнула, что даже в период, когда Россию в мире пытаются "отменить", российская сторона открыта к сотрудничеству, понимая, что такие политические тенденции являются временными.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/pmef-1795438180.html

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россия

санкт-петербург

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире