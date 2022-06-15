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Захарова объяснила, чем ПМЭФ отличается от экономического форума в Давосе - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/pmef-1795528785.html
Захарова объяснила, чем ПМЭФ отличается от экономического форума в Давосе
Захарова объяснила, чем ПМЭФ отличается от экономического форума в Давосе - РИА Новости, 15.06.2022
Захарова объяснила, чем ПМЭФ отличается от экономического форума в Давосе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что Петербургский Международный Экономический Форум отличается от международного экономического... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:52
2022-06-15T16:56
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что Петербургский Международный Экономический Форум отличается от международного экономического форума в Давосе ясностью повестки, готовностью к сотрудничеству и отсутствием политической подоплеки."Сравнивать Питерский форум с Давосом не считаю нужным по той причине, что здесь повестка абсолютно явная, ясная, прозрачная, есть регионы, есть потенциал возможностей, есть компании, есть просторы для в том числе дополнительного общения прямого по различным вопросам. Здесь нет какой-то кулуарной интриги, здесь все разговоры не столько заряжают какой-то политической конъюнктурой, сколько, наоборот, рассказывают о примате сотрудничества и дают возможность заключения контрактов, сделок, нахождения партнеров и так далее", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналиста в ходе своего еженедельного брифинга, который в этот раз проводился на площадке ПМЭФ.По ее словам, "мы открыты ко всему, мы никогда как страна, проводящая огромное количество форумов и на Западе нашей страны, и на Востоке, мы никогда не занимаемся никакой селекцией, никогда не отказываем никому в возможности эти форумы посетить как участнику, как гостю".Она подчеркнула, что даже в период, когда Россию в мире пытаются "отменить", российская сторона открыта к сотрудничеству, понимая, что такие политические тенденции являются временными.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/pmef-1795438180.html
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россия, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), в мире
16:52 15.06.2022 (обновлено: 16:56 15.06.2022)
 
Захарова объяснила, чем ПМЭФ отличается от экономического форума в Давосе

Захарова заявила, что ПМЭФ отличается от форума в Давосе готовностью к сотрудничеству

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ месте проведения XXV Петербургского международного экономического форума
В месте проведения XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В месте проведения XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что Петербургский Международный Экономический Форум отличается от международного экономического форума в Давосе ясностью повестки, готовностью к сотрудничеству и отсутствием политической подоплеки.
"Сравнивать Питерский форум с Давосом не считаю нужным по той причине, что здесь повестка абсолютно явная, ясная, прозрачная, есть регионы, есть потенциал возможностей, есть компании, есть просторы для в том числе дополнительного общения прямого по различным вопросам. Здесь нет какой-то кулуарной интриги, здесь все разговоры не столько заряжают какой-то политической конъюнктурой, сколько, наоборот, рассказывают о примате сотрудничества и дают возможность заключения контрактов, сделок, нахождения партнеров и так далее", - сказала Захарова, отвечая на вопрос журналиста в ходе своего еженедельного брифинга, который в этот раз проводился на площадке ПМЭФ.
Демонстрация работы робота Дуняши на выставке XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 13:46Петербургский международный экономический форум — 2022
Открытие юбилейного ПМЭФ
По ее словам, "мы открыты ко всему, мы никогда как страна, проводящая огромное количество форумов и на Западе нашей страны, и на Востоке, мы никогда не занимаемся никакой селекцией, никогда не отказываем никому в возможности эти форумы посетить как участнику, как гостю".
Она подчеркнула, что даже в период, когда Россию в мире пытаются "отменить", российская сторона открыта к сотрудничеству, понимая, что такие политические тенденции являются временными.
"Вы же знаете, даже в эти дни, в то время, как нас пытаются отменить, мы открыты, в том числе для гостей и участников из этих конкретных стран. Понимая, что все эти западные режимы - это все временно наносное у них, связанное с давлением, которое осуществляет Вашингтон на их политику, что это не является ни частью их ценностей, ни культурного кода и так далее. Это просто политическая конъюнктура. Поэтому люди не должны страдать, бизнес должен продолжать работать несмотря на то, что Вашингтон старается и делает все, чтобы разрушить все эти хозяйственные цепочки, просто перечеркнуть все договоренности, которые есть у частных компаний и государственных структур", - резюмировала дипломат.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Вчера, 15:32Петербургский международный экономический форум — 2022
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Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)В мире
 
 
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