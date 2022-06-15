https://ria.ru/20220615/pmef-1795494004.html

На ПМЭФ представили отечественный электрогрузовик

На ПМЭФ представили отечественный электрогрузовик - РИА Новости, 15.06.2022

На ПМЭФ представили отечественный электрогрузовик

Российский электрический грузовик EVM PRO представлен на ПМЭФ-2022 - серийное производство планируется запустить в сентябре, стоить новинка будет около 3,2... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:26

2022-06-15T15:26

2022-06-15T17:46

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

технологии

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Российский электрический грузовик EVM PRO представлен на ПМЭФ-2022 - серийное производство планируется запустить в сентябре, стоить новинка будет около 3,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости финансовый директор компании-производителя "Электромобили Мануфэкчуринг рус" Игорь Гирдин."Зарядки электромобиля хватит на 300 километров пробега, у него полностью российский двигатель… Максимальная пиковая нагрузка - 200 кВт, базовая - 80-120. Планируем начать производство в особой экономической зоне "Технополис Москва" в сентябре этого года. Все компоненты российского производства, кроме аккумуляторных ячеек", - рассказал он.По словам Кирдина, стоимость владения электрогрузовиком ниже, чем грузовика с двигателем внутреннего сгорания. "Стоимость владения - 7-8 рублей на километр пробега при перевозке 1 тонны продукции. В случае с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания - это 14-16 рублей", - пояснил он.Компания планирует выпускать около тысячи автомобилей в год, а в перспективе производство может быть увеличено до 5 тысяч штук."Электромобиль будет стоить около 4 миллионов рублей, но за счет субсидии государства цена будет в районе 3,2 миллиона рублей для потребителя", - сообщил Гирдин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211214/elektrogruzovik-1763592174.html

https://ria.ru/20210801/avto-1743832896.html

санкт-петербург

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, санкт-петербург