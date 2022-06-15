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На ПМЭФ представили отечественный электрогрузовик - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/pmef-1795494004.html
На ПМЭФ представили отечественный электрогрузовик
На ПМЭФ представили отечественный электрогрузовик - РИА Новости, 15.06.2022
На ПМЭФ представили отечественный электрогрузовик
Российский электрический грузовик EVM PRO представлен на ПМЭФ-2022 - серийное производство планируется запустить в сентябре, стоить новинка будет около 3,2... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:26
2022-06-15T17:46
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
технологии
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Российский электрический грузовик EVM PRO представлен на ПМЭФ-2022 - серийное производство планируется запустить в сентябре, стоить новинка будет около 3,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости финансовый директор компании-производителя "Электромобили Мануфэкчуринг рус" Игорь Гирдин."Зарядки электромобиля хватит на 300 километров пробега, у него полностью российский двигатель… Максимальная пиковая нагрузка - 200 кВт, базовая - 80-120. Планируем начать производство в особой экономической зоне "Технополис Москва" в сентябре этого года. Все компоненты российского производства, кроме аккумуляторных ячеек", - рассказал он.По словам Кирдина, стоимость владения электрогрузовиком ниже, чем грузовика с двигателем внутреннего сгорания. "Стоимость владения - 7-8 рублей на километр пробега при перевозке 1 тонны продукции. В случае с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания - это 14-16 рублей", - пояснил он.Компания планирует выпускать около тысячи автомобилей в год, а в перспективе производство может быть увеличено до 5 тысяч штук."Электромобиль будет стоить около 4 миллионов рублей, но за счет субсидии государства цена будет в районе 3,2 миллиона рублей для потребителя", - сообщил Гирдин.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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экономика, технологии, санкт-петербург
15:26 15.06.2022 (обновлено: 17:46 15.06.2022)
 
На ПМЭФ представили отечественный электрогрузовик

На ПМЭФ представили электрогрузовик EVM PRO, его производство начнут в сентябре

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРоссийский электрический грузовик EVM PRО компании-производителя "Электромобили Мануфэкчуринг Рус", представленный на выставке XXV Петербургского международного экономического форума. 15 июня 2022
Российский электрический грузовик EVM PRО компании-производителя Электромобили Мануфэкчуринг Рус, представленный на выставке XXV Петербургского международного экономического форума. 15 июня 2022 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Российский электрический грузовик EVM PRО компании-производителя "Электромобили Мануфэкчуринг Рус", представленный на выставке XXV Петербургского международного экономического форума. 15 июня 2022
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С.-ПЕТЕРБУРГ - РИА Новости. Российский электрический грузовик EVM PRO представлен на ПМЭФ-2022 - серийное производство планируется запустить в сентябре, стоить новинка будет около 3,2 миллиона рублей, сообщил РИА Новости финансовый директор компании-производителя "Электромобили Мануфэкчуринг рус" Игорь Гирдин.
"Зарядки электромобиля хватит на 300 километров пробега, у него полностью российский двигатель… Максимальная пиковая нагрузка - 200 кВт, базовая - 80-120. Планируем начать производство в особой экономической зоне "Технополис Москва" в сентябре этого года. Все компоненты российского производства, кроме аккумуляторных ячеек", - рассказал он.
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По словам Кирдина, стоимость владения электрогрузовиком ниже, чем грузовика с двигателем внутреннего сгорания. "Стоимость владения - 7-8 рублей на километр пробега при перевозке 1 тонны продукции. В случае с автомобилем с двигателем внутреннего сгорания - это 14-16 рублей", - пояснил он.
Компания планирует выпускать около тысячи автомобилей в год, а в перспективе производство может быть увеличено до 5 тысяч штук.
"Электромобиль будет стоить около 4 миллионов рублей, но за счет субсидии государства цена будет в районе 3,2 миллиона рублей для потребителя", - сообщил Гирдин.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022ЭкономикаТехнологииСанкт-Петербург
 
 
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