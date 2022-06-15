https://ria.ru/20220615/pmef-1795449276.html

На ПМЭФ можно бесплатно попробовать мороженое, которым угощали Путина

На ПМЭФ можно бесплатно попробовать мороженое, которым угощали Путина - РИА Новости, 15.06.2022

На ПМЭФ можно бесплатно попробовать мороженое, которым угощали Путина

Мороженое, которым угощали президента России Владимира Путина, можно бесплатно попробовать на полях Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:33

2022-06-15T13:33

2022-06-15T13:41

петербургский международный экономический форум — 2022

вениамин кондратьев

жуковский

санкт-петербург

краснодарский край

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мороженое, которым угощали президента России Владимира Путина, можно бесплатно попробовать на полях Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости.В прошлом году на авиасалоне МАКС Путин по традиции не смог отказать себе в любимом мороженом "Коровка из Кореновки". Именно его президент покупал на МАКС-2019 в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.Пока очереди за мороженым к стенду марки нет - форум только начался, плюс в Петербурге сейчас довольно прохладно, однако посетители у холодильника с мороженым уже есть."Вкусное?" - поинтересовался корреспондент РИА Новости у одного из тех, кто уже раздобыл лакомство. "Не скажу", - ответил участник форума, при этом не отрываясь от мороженого.Однако, доев мороженое, он признался, что было очень вкусно, предложил попробовать, чтобы лично убедиться.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывал, что это мороженое уже экспортируют в 16 стран, в том числе в Бельгию, США, Испанию, Израиль, Таиланд, Канаду.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/dunyasha-1795396825.html

https://ria.ru/20220615/maski-1795358060.html

жуковский

санкт-петербург

краснодарский край

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Дарья Буймова

вениамин кондратьев, жуковский, санкт-петербург, краснодарский край, общество