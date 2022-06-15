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На ПМЭФ можно бесплатно попробовать мороженое, которым угощали Путина - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/pmef-1795449276.html
На ПМЭФ можно бесплатно попробовать мороженое, которым угощали Путина
На ПМЭФ можно бесплатно попробовать мороженое, которым угощали Путина - РИА Новости, 15.06.2022
На ПМЭФ можно бесплатно попробовать мороженое, которым угощали Путина
Мороженое, которым угощали президента России Владимира Путина, можно бесплатно попробовать на полях Петербургского международного экономического форума,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:33
2022-06-15T13:41
петербургский международный экономический форум — 2022
вениамин кондратьев
жуковский
санкт-петербург
краснодарский край
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мороженое, которым угощали президента России Владимира Путина, можно бесплатно попробовать на полях Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости.В прошлом году на авиасалоне МАКС Путин по традиции не смог отказать себе в любимом мороженом "Коровка из Кореновки". Именно его президент покупал на МАКС-2019 в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.Пока очереди за мороженым к стенду марки нет - форум только начался, плюс в Петербурге сейчас довольно прохладно, однако посетители у холодильника с мороженым уже есть."Вкусное?" - поинтересовался корреспондент РИА Новости у одного из тех, кто уже раздобыл лакомство. "Не скажу", - ответил участник форума, при этом не отрываясь от мороженого.Однако, доев мороженое, он признался, что было очень вкусно, предложил попробовать, чтобы лично убедиться.Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывал, что это мороженое уже экспортируют в 16 стран, в том числе в Бельгию, США, Испанию, Израиль, Таиланд, Канаду.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/dunyasha-1795396825.html
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вениамин кондратьев, жуковский, санкт-петербург, краснодарский край, общество
13:33 15.06.2022 (обновлено: 13:41 15.06.2022)
 
На ПМЭФ можно бесплатно попробовать мороженое, которым угощали Путина

На ПМЭФ можно попробовать мороженое "Коровка из Кореновки", которым угощали Путина

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума
Участники XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Участники XXV Петербургского международного экономического форума. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Мороженое, которым угощали президента России Владимира Путина, можно бесплатно попробовать на полях Петербургского международного экономического форума, передаёт корреспондент РИА Новости.
В прошлом году на авиасалоне МАКС Путин по традиции не смог отказать себе в любимом мороженом "Коровка из Кореновки". Именно его президент покупал на МАКС-2019 в Жуковском и даже угощал им турецкого коллегу Тайипа Эрдогана.
Робот Дуняша готовит кофе для гостей ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 11:43Петербургский международный экономический форум — 2022
Робот Дуняша продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое
Пока очереди за мороженым к стенду марки нет - форум только начался, плюс в Петербурге сейчас довольно прохладно, однако посетители у холодильника с мороженым уже есть.
"Вкусное?" - поинтересовался корреспондент РИА Новости у одного из тех, кто уже раздобыл лакомство. "Не скажу", - ответил участник форума, при этом не отрываясь от мороженого.
Однако, доев мороженое, он признался, что было очень вкусно, предложил попробовать, чтобы лично убедиться.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказывал, что это мороженое уже экспортируют в 16 стран, в том числе в Бельгию, США, Испанию, Израиль, Таиланд, Канаду.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Первые посетители Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 09:08Петербургский международный экономический форум — 2022
Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Вениамин КондратьевЖуковскийСанкт-ПетербургКраснодарский крайОбщество
 
 
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