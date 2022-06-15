Открытие юбилейного ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум открылся для участников и гостей.
Петербургский международный экономический форум открылся для участников и гостей.
Информационным партнером ПМЭФ-2022 выступает РИА Новости.
Информационным партнером ПМЭФ-2022 выступает РИА Новости.
В этом году в форуме принимают участие представители более 90 стран.
В этом году в форуме принимают участие представители более 90 стран.
Основную деловую программу разделили на четыре направления, включающие вопросы глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.
Основную деловую программу разделили на четыре направления, включающие вопросы глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.
На полях форума запланированы также сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.
На полях форума запланированы также сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.
В дни ПМЭФ-2022 пройдут и традиционные межстрановые бизнес-диалоги.
В дни ПМЭФ-2022 пройдут и традиционные межстрановые бизнес-диалоги.
На форуме работает необычное кафе. Его хозяйка, человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот", продает гостям кофе и мороженое.
На форуме работает необычное кафе. Его хозяйка, человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот", продает гостям кофе и мороженое.
Макет Санкт-Петербурга на стенде "Территории инноваций".
Макет Санкт-Петербурга на стенде "Территории инноваций".
Помимо основной деловой программы, заявлено множество интересных мероприятий, в том числе форум "Арктика — территория диалога".
Помимо основной деловой программы, заявлено множество интересных мероприятий, в том числе форум "Арктика — территория диалога".
Состоятся форум малого и среднего предпринимательства, молодежный экономический форум, консультативный форум B20, форум креативного бизнеса, диалог "ПМЭФ Юниор".
Состоятся форум малого и среднего предпринимательства, молодежный экономический форум, консультативный форум B20, форум креативного бизнеса, диалог "ПМЭФ Юниор".
Участники сессии "Образование и подготовка кадров для креативной экономики".
Участники сессии "Образование и подготовка кадров для креативной экономики".
Мероприятия ПМЭФ-2022 будут проходить до 18 июня включительно.
Мероприятия ПМЭФ-2022 будут проходить до 18 июня включительно.
Девушка слушает музыку на стенде социальной сети "ВКонтакте".
Девушка слушает музыку на стенде социальной сети "ВКонтакте".