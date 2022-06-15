https://ria.ru/20220615/pmef-1795438180.html

Открытие юбилейного ПМЭФ

Открытие юбилейного ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022

Открытие юбилейного ПМЭФ

Петербургский международный экономический форум стартовал в 25-й раз, главной его темой стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. Первые мероприятия и... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:46

2022-06-15T13:46

2022-06-15T23:12

фото

петербургский международный экономический форум — 2022

пмэф

санкт-петербург

форум

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Петербургский международный экономический форум стартовал в 25-й раз, главной его темой стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. Первые мероприятия и их участники — в фотоленте Ria.ru.

санкт-петербург

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2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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