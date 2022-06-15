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Открытие юбилейного ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/pmef-1795438180.html
Открытие юбилейного ПМЭФ
Открытие юбилейного ПМЭФ - РИА Новости, 15.06.2022
Открытие юбилейного ПМЭФ
Петербургский международный экономический форум стартовал в 25-й раз, главной его темой стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. Первые мероприятия и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:46
2022-06-15T23:12
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петербургский международный экономический форум — 2022
пмэф
санкт-петербург
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Петербургский международный экономический форум стартовал в 25-й раз, главной его темой стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. Первые мероприятия и их участники — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, пмэф, санкт-петербург, форум
13:46 15.06.2022 (обновлено: 23:12 15.06.2022)
 

Открытие юбилейного ПМЭФ

Читать ria.ru в
Петербургский международный экономический форум стартовал в 25-й раз, главной его темой стал поиск новых возможностей в изменившемся мире. Первые мероприятия и их участники — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Петербургский международный экономический форум открылся для участников и гостей.

Волонтер встречает участников XXV Петербургского международного экономического форума
1 из 14

Петербургский международный экономический форум открылся для участников и гостей.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Информационным партнером ПМЭФ-2022 выступает РИА Новости.

Стенд РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме - 2022
2 из 14

Информационным партнером ПМЭФ-2022 выступает РИА Новости.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В этом году в форуме принимают участие представители более 90 стран.

Девушки в национальных костюме у стенда Министерства Российской Федерации по развитию Дальнего Востока на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
3 из 14

В этом году в форуме принимают участие представители более 90 стран.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Основную деловую программу разделили на четыре направления, включающие вопросы глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.

Участники пленарной сессии Креативная экономика: новый вектор развития Севера в рамках XXV Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге
4 из 14

Основную деловую программу разделили на четыре направления, включающие вопросы глобальной и российской экономики, социальной и технологической повестки, развития человеческого потенциала.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

На полях форума запланированы также сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.

Экспонат проекта Трогательная история на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
5 из 14

На полях форума запланированы также сессии, посвященные развитию творческих индустрий, спорта и образования.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

В дни ПМЭФ-2022 пройдут и традиционные межстрановые бизнес-диалоги.

Участники XXV Петербургского международного экономического форума
6 из 14

В дни ПМЭФ-2022 пройдут и традиционные межстрановые бизнес-диалоги.

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

На форуме работает необычное кафе. Его хозяйка, человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот", продает гостям кофе и мороженое.

Демонстрация работы робота Дуняши на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
7 из 14

На форуме работает необычное кафе. Его хозяйка, человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот", продает гостям кофе и мороженое.

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Макет Санкт-Петербурга на стенде "Территории инноваций".

Макет Санкт-Петербурга на стенде Территории инновации на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
8 из 14

Макет Санкт-Петербурга на стенде "Территории инноваций".

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Помимо основной деловой программы, заявлено множество интересных мероприятий, в том числе форум "Арктика — территория диалога".

Девушка в национальном костюме на стенде Арктического совета под председательством России в 2021-2023 годах на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
9 из 14

Помимо основной деловой программы, заявлено множество интересных мероприятий, в том числе форум "Арктика — территория диалога".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Состоятся форум малого и среднего предпринимательства, молодежный экономический форум, консультативный форум B20, форум креативного бизнеса, диалог "ПМЭФ Юниор".

Участники XXV Петербургского международного экономического форума
10 из 14

Состоятся форум малого и среднего предпринимательства, молодежный экономический форум, консультативный форум B20, форум креативного бизнеса, диалог "ПМЭФ Юниор".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Участники сессии "Образование и подготовка кадров для креативной экономики".

Участники сессии Образование и подготовка кадров для креативной экономики в рамках XXV Петербургского международного экономического форума
11 из 14

Участники сессии "Образование и подготовка кадров для креативной экономики".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Мероприятия ПМЭФ-2022 будут проходить до 18 июня включительно.

Стенд Российского экспортного центра на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
12 из 14

Мероприятия ПМЭФ-2022 будут проходить до 18 июня включительно.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Девушка слушает музыку на стенде социальной сети "ВКонтакте".

Девушка слушает музыку на стенде социальной сети ВКонтакте на выставке XXV Петербургского международного экономического форума
13 из 14

Девушка слушает музыку на стенде социальной сети "ВКонтакте".

© РИА Новости / Александр Гальперин
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкУчастники XXV Петербургского международного экономического форума.
Участники XXV Петербургского международного экономического форума
14 из 14
Участники XXV Петербургского международного экономического форума.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Петербургский международный экономический форум — 2022ФотоПМЭФСанкт-ПетербургФорум
 
 
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