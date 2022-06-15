https://ria.ru/20220615/peregovory-1795514369.html

Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов

Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов - РИА Новости, 15.06.2022

Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре условились о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:19

2022-06-15T16:19

2022-06-15T16:27

си цзиньпин

владимир путин

россия

китай

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре условились о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Кремля."Условлено о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии различных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что разговор прошел традиционно в теплом и дружеском ключе.

https://ria.ru/20220615/kitay-1795508169.html

россия

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире