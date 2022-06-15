https://ria.ru/20220615/peregovory-1795514369.html
Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов
Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов - РИА Новости, 15.06.2022
Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре условились о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:19
2022-06-15T16:19
2022-06-15T16:27
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре условились о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Кремля."Условлено о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии различных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что разговор прошел традиционно в теплом и дружеском ключе.
https://ria.ru/20220615/kitay-1795508169.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире
16:19 15.06.2022 (обновлено: 16:27 15.06.2022)
Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов
Президент России Путин и глава Китая Си Цзиньпин условились о продолжении контактов
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре условились о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Кремля.
"Условлено о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии различных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что разговор прошел традиционно в теплом и дружеском ключе.