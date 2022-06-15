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Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов
Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов - РИА Новости, 15.06.2022
Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре условились о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:19
2022-06-15T16:27
си цзиньпин
владимир путин
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре условились о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Кремля."Условлено о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии различных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что разговор прошел традиционно в теплом и дружеском ключе.
https://ria.ru/20220615/kitay-1795508169.html
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си цзиньпин, владимир путин, россия, китай, в мире
16:19 15.06.2022 (обновлено: 16:27 15.06.2022)
 
Путин и Си Цзиньпин условились о продолжении двусторонних контактов

Президент России Путин и глава Китая Си Цзиньпин условились о продолжении контактов

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре условились о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии министерств и ведомств, сообщает пресс-служба Кремля.
"Условлено о продолжении двусторонних контактов как на уровне глав государств, так и по линии различных министерств и ведомств", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что разговор прошел традиционно в теплом и дружеском ключе.
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
16:05
Путин и Си Цзиньпин заявили о беспрецедентно высоком уровне отношений стран
 
Си ЦзиньпинВладимир ПутинРоссияКитайВ мире
 
 
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