https://ria.ru/20220615/peregovory-1795454566.html
Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону - РИА Новости, 15.06.2022
Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:42
2022-06-15T13:42
2022-06-15T15:02
политика
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771087146_0:0:3303:1858_1920x0_80_0_0_53eadd3f219e64c2c1e44ff9cd6db96b.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Поговорили", — сказал он.По его словам, Кремль вскоре сообщит детали разговора.В свою очередь, Си Цзиньпин положительно оценил контакты Москвы и Пекина."С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.Он отметил, что торговое сотрудничество двух стран набирает обороты — в частности, благодаря началу сообщения по мосту Благовещенск — Хэйхэ.
https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/04/1771087146_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_4774829473caf776436235533bdcf18b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай
13:42 15.06.2022 (обновлено: 15:02 15.06.2022)
Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Главы России и Китая Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону