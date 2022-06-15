https://ria.ru/20220615/peregovory-1795454566.html

Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону

Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону - РИА Новости, 15.06.2022

Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:42

2022-06-15T13:42

2022-06-15T15:02

политика

владимир путин

си цзиньпин

россия

китай

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Поговорили", — сказал он.По его словам, Кремль вскоре сообщит детали разговора.В свою очередь, Си Цзиньпин положительно оценил контакты Москвы и Пекина."С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.Он отметил, что торговое сотрудничество двух стран набирает обороты — в частности, благодаря началу сообщения по мосту Благовещенск — Хэйхэ.

https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html

россия

китай

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай