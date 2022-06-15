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Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону - РИА Новости, 15.06.2022
Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:42
2022-06-15T15:02
политика
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Да. Поговорили", — сказал он.По его словам, Кремль вскоре сообщит детали разговора.В свою очередь, Си Цзиньпин положительно оценил контакты Москвы и Пекина."С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.Он отметил, что торговое сотрудничество двух стран набирает обороты — в частности, благодаря началу сообщения по мосту Благовещенск — Хэйхэ.
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политика, владимир путин, си цзиньпин, россия, китай
13:42 15.06.2022 (обновлено: 15:02 15.06.2022)
 
Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону

Главы России и Китая Путин и Си Цзиньпин поговорили по телефону

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином, сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Да. Поговорили", — сказал он.
По его словам, Кремль вскоре сообщит детали разговора.
В свою очередь, Си Цзиньпин положительно оценил контакты Москвы и Пекина.
"С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития", — приводит его слова Центральное телевидение Китая.
Он отметил, что торговое сотрудничество двух стран набирает обороты — в частности, благодаря началу сообщения по мосту БлаговещенскХэйхэ.
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
13:41
Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин
 
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