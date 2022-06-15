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Центр Гамалеи готов создать вакцину от оспы обезьян

Центр Гамалеи готов создать вакцину от оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022

Центр Гамалеи готов создать вакцину от оспы обезьян

НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов в течение нескольких месяцев создать вакцину против оспы обезьян, если получит соответствующее задание,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:24

2022-06-15T20:24

2022-06-15T20:35

петербургский международный экономический форум — 2022

петербургский международный экономический форум (фонд)

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов в течение нескольких месяцев создать вакцину против оспы обезьян, если получит соответствующее задание, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Данный возбудитель относительно мало изучен. Я думаю, что если мы опять же получим это задание на создание такой вакцины, то речь пойдет о нескольких месяцах",- сказал Гинцбург на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Он пояснил, что технологии позволяет сформировать вакцины, не имея самого вируса, а только генетическую информацию о нем. При этом большая часть времени при создании вакцины уйдет на исследование безопасности препарата, уточнил Гинцбург.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

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2022

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петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, общество