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Центр Гамалеи готов создать вакцину от оспы обезьян
Центр Гамалеи готов создать вакцину от оспы обезьян - РИА Новости, 15.06.2022
Центр Гамалеи готов создать вакцину от оспы обезьян
НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов в течение нескольких месяцев создать вакцину против оспы обезьян, если получит соответствующее задание,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:24
2022-06-15T20:24
2022-06-15T20:35
петербургский международный экономический форум — 2022
петербургский международный экономический форум (фонд)
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи готов в течение нескольких месяцев создать вакцину против оспы обезьян, если получит соответствующее задание, заявил РИА Новости директор центра Александр Гинцбург."Данный возбудитель относительно мало изучен. Я думаю, что если мы опять же получим это задание на создание такой вакцины, то речь пойдет о нескольких месяцах",- сказал Гинцбург на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Он пояснил, что технологии позволяет сформировать вакцины, не имея самого вируса, а только генетическую информацию о нем. При этом большая часть времени при создании вакцины уйдет на исследование безопасности препарата, уточнил Гинцбург.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
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петербургский международный экономический форум (фонд), санкт-петербург, общество
20:24 15.06.2022 (обновлено: 20:35 15.06.2022)
Центр Гамалеи готов создать вакцину от оспы обезьян
Гинцбург: Центр Гамалеи готов создать вакцину от оспы обезьян в течение нескольких месяцев