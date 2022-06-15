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Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию - РИА Новости, 15.06.2022
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Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию
Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию - РИА Новости, 15.06.2022
Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию
Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но вирус эволюционирует, "отмахиваться" от проблемы не стоит, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:21
2022-06-15T20:28
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр гинцбург
оспа обезьян
россия
петербургский международный экономический форум — 2022
европа
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но вирус эволюционирует, "отмахиваться" от проблемы не стоит, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Так, как обстоит дело сейчас, она новую пандемию вызвать не может. Но есть одно "но". Действительно, этот вирус эволюционирует гораздо медленнее, чем РНК-содержащий вирус, то есть возбудитель COVID-19, но то, что эволюция идет, это – безусловно", - сказал Гинцбург.Он отметил, что если раньше этот вирус от человека к человеку фактически не передавался, то теперь при определенных тесных контактах он передается легко и довольно быстро."Просто отмахиваться от этой проблемы, говоря, что у нас это нетрадиционное, что у нас связи с Европой и со всем миром сейчас не столь интенсивные и мы сможем всех проверить, было бы неправильно", - подчеркнул Гинцбург.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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петербургский международный экономический форум (фонд), александр гинцбург, оспа обезьян, россия, европа, санкт-петербург
20:21 15.06.2022 (обновлено: 20:28 15.06.2022)
 
Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию

Гинцбург: оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но отмахиваться от проблемы нельзя

© CDCВирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
© CDC
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но вирус эволюционирует, "отмахиваться" от проблемы не стоит, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
"Так, как обстоит дело сейчас, она новую пандемию вызвать не может. Но есть одно "но". Действительно, этот вирус эволюционирует гораздо медленнее, чем РНК-содержащий вирус, то есть возбудитель COVID-19, но то, что эволюция идет, это – безусловно", - сказал Гинцбург.
Он отметил, что если раньше этот вирус от человека к человеку фактически не передавался, то теперь при определенных тесных контактах он передается легко и довольно быстро.
"Просто отмахиваться от этой проблемы, говоря, что у нас это нетрадиционное, что у нас связи с Европой и со всем миром сейчас не столь интенсивные и мы сможем всех проверить, было бы неправильно", - подчеркнул Гинцбург.
Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Оспа обезьян: симптомы и распространение
20 мая, 15:53Инфографика
Оспа обезьян: симптомы, летальность и распространение
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Петербургский международный экономический форум — 2022Петербургский международный экономический форум (фонд)Александр ГинцбургОспа обезьянРоссияЕвропаСанкт-Петербург
 
 
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