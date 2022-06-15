https://ria.ru/20220615/ospa-1795596246.html
Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию
Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию - РИА Новости, 15.06.2022
Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию
Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но вирус эволюционирует, "отмахиваться" от проблемы не стоит, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:21
2022-06-15T20:21
2022-06-15T20:28
петербургский международный экономический форум (фонд)
александр гинцбург
оспа обезьян
россия
петербургский международный экономический форум — 2022
европа
санкт-петербург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но вирус эволюционирует, "отмахиваться" от проблемы не стоит, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Так, как обстоит дело сейчас, она новую пандемию вызвать не может. Но есть одно "но". Действительно, этот вирус эволюционирует гораздо медленнее, чем РНК-содержащий вирус, то есть возбудитель COVID-19, но то, что эволюция идет, это – безусловно", - сказал Гинцбург.Он отметил, что если раньше этот вирус от человека к человеку фактически не передавался, то теперь при определенных тесных контактах он передается легко и довольно быстро."Просто отмахиваться от этой проблемы, говоря, что у нас это нетрадиционное, что у нас связи с Европой и со всем миром сейчас не столь интенсивные и мы сможем всех проверить, было бы неправильно", - подчеркнул Гинцбург.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
россия
европа
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_403c4751e8485220c6f8bdb0bbc86d57.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
петербургский международный экономический форум (фонд), александр гинцбург, оспа обезьян, россия, европа, санкт-петербург
20:21 15.06.2022 (обновлено: 20:28 15.06.2022)
Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию
Гинцбург: оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но отмахиваться от проблемы нельзя