https://ria.ru/20220615/ospa-1795596246.html

Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию

Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию - РИА Новости, 15.06.2022

Гинцбург считает, что оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию

Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но вирус эволюционирует, "отмахиваться" от проблемы не стоит, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:21

2022-06-15T20:21

2022-06-15T20:28

петербургский международный экономический форум (фонд)

александр гинцбург

оспа обезьян

россия

петербургский международный экономический форум — 2022

европа

санкт-петербург

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/14/1789711316_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_38011648fb1afa454f710fdcedd249d4.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Оспа обезьян вряд ли вызовет новую пандемию, но вирус эволюционирует, "отмахиваться" от проблемы не стоит, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург."Так, как обстоит дело сейчас, она новую пандемию вызвать не может. Но есть одно "но". Действительно, этот вирус эволюционирует гораздо медленнее, чем РНК-содержащий вирус, то есть возбудитель COVID-19, но то, что эволюция идет, это – безусловно", - сказал Гинцбург.Он отметил, что если раньше этот вирус от человека к человеку фактически не передавался, то теперь при определенных тесных контактах он передается легко и довольно быстро."Просто отмахиваться от этой проблемы, говоря, что у нас это нетрадиционное, что у нас связи с Европой и со всем миром сейчас не столь интенсивные и мы сможем всех проверить, было бы неправильно", - подчеркнул Гинцбург.Юбилейный XXV ПМЭФ проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

россия

европа

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

петербургский международный экономический форум (фонд), александр гинцбург, оспа обезьян, россия, европа, санкт-петербург