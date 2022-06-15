15:34 15.06.2022 (обновлено: 15:39 15.06.2022)
Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы
В Минпромторге заявили, что Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы, в целом же производство еще советских вакцин в стране давно налажено: есть и таблетированные, и жидкие формы, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах ПМЭФ.
"В России уже есть вакцина от оспы. Есть советские разработки и еще новые ведутся. У нас производятся вакцины и таблетированные и жидкие формы, там ничего сильно космического на самом деле нет. Более того, чего там пугаться, если по специфике распространения видно, что это довольна такая локальная история", - сказал он, отвечая на вопрос о разработке вакцины в РФ от оспы обезьян.
Как уточнялось в материалах Роспотребнадзора на прошлой неделе, вакцинация против натуральной оспы, предположительно, защитит и от заражения оспой обезьян, но в настоящее время вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы в России не предусматривается.
Осьмаков уточнил, что в мае Минпромторг также проводил сверку с точки зрения наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ) и антибиотиков. "И на складах, и в Росрезерве запасов выше крыши", - отметил Осьмаков
По последним данным ВОЗ, в 39 странах мира зарегистрировано более 1,6 тысячи подтвержденных и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев заражения людей оспой обезьян. В России случаев оспы обезьян не выявлено.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.