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Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы - РИА Новости, 15.06.2022
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Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы
Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы - РИА Новости, 15.06.2022
Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы
Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы, в целом же производство еще советских вакцин в стране давно налажено: есть и таблетированные, и жидкие... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:34
2022-06-15T15:39
оспа
общество
здоровье - общество
россия
санкт-петербург
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы, в целом же производство еще советских вакцин в стране давно налажено: есть и таблетированные, и жидкие формы, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах ПМЭФ."В России уже есть вакцина от оспы. Есть советские разработки и еще новые ведутся. У нас производятся вакцины и таблетированные и жидкие формы, там ничего сильно космического на самом деле нет. Более того, чего там пугаться, если по специфике распространения видно, что это довольна такая локальная история", - сказал он, отвечая на вопрос о разработке вакцины в РФ от оспы обезьян.Как уточнялось в материалах Роспотребнадзора на прошлой неделе, вакцинация против натуральной оспы, предположительно, защитит и от заражения оспой обезьян, но в настоящее время вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы в России не предусматривается.Осьмаков уточнил, что в мае Минпромторг также проводил сверку с точки зрения наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ) и антибиотиков. "И на складах, и в Росрезерве запасов выше крыши", - отметил ОсьмаковПо последним данным ВОЗ, в 39 странах мира зарегистрировано более 1,6 тысячи подтвержденных и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев заражения людей оспой обезьян. В России случаев оспы обезьян не выявлено.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/ospa-1795295207.html
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россия
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оспа, общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)
15:34 15.06.2022 (обновлено: 15:39 15.06.2022)
 
Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы

В Минпромторге заявили, что Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы

© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор"
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром Вектор - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
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Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян, созданная государственным научным центром "Вектор" . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы, в целом же производство еще советских вакцин в стране давно налажено: есть и таблетированные, и жидкие формы, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах ПМЭФ.
России уже есть вакцина от оспы. Есть советские разработки и еще новые ведутся. У нас производятся вакцины и таблетированные и жидкие формы, там ничего сильно космического на самом деле нет. Более того, чего там пугаться, если по специфике распространения видно, что это довольна такая локальная история", - сказал он, отвечая на вопрос о разработке вакцины в РФ от оспы обезьян.
Вирус оспы обезьян под электронным микроскопом
Вчера, 18:59
ВОЗ зарегистрировала более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян
Как уточнялось в материалах Роспотребнадзора на прошлой неделе, вакцинация против натуральной оспы, предположительно, защитит и от заражения оспой обезьян, но в настоящее время вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы в России не предусматривается.
Осьмаков уточнил, что в мае Минпромторг также проводил сверку с точки зрения наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ) и антибиотиков. "И на складах, и в Росрезерве запасов выше крыши", - отметил Осьмаков
По последним данным ВОЗ, в 39 странах мира зарегистрировано более 1,6 тысячи подтвержденных и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев заражения людей оспой обезьян. В России случаев оспы обезьян не выявлено.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Медицинский сотрудник набирает в шприц препарат - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 18:46
Роспотребнадзор высказал предположение о вакцине против натуральной оспы
 
ОспаОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияСанкт-ПетербургМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Федеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)
 
 
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