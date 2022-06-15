https://ria.ru/20220615/ospa-1795497550.html

Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы

Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы - РИА Новости, 15.06.2022

Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы

Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы, в целом же производство еще советских вакцин в стране давно налажено: есть и таблетированные, и жидкие... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:34

2022-06-15T15:34

2022-06-15T15:39

оспа

общество

здоровье - общество

россия

санкт-петербург

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия ведет новые разработки по вакцине против оспы, в целом же производство еще советских вакцин в стране давно налажено: есть и таблетированные, и жидкие формы, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в кулуарах ПМЭФ."В России уже есть вакцина от оспы. Есть советские разработки и еще новые ведутся. У нас производятся вакцины и таблетированные и жидкие формы, там ничего сильно космического на самом деле нет. Более того, чего там пугаться, если по специфике распространения видно, что это довольна такая локальная история", - сказал он, отвечая на вопрос о разработке вакцины в РФ от оспы обезьян.Как уточнялось в материалах Роспотребнадзора на прошлой неделе, вакцинация против натуральной оспы, предположительно, защитит и от заражения оспой обезьян, но в настоящее время вакцинация населения или групп риска против натуральной оспы в России не предусматривается.Осьмаков уточнил, что в мае Минпромторг также проводил сверку с точки зрения наличия средств индивидуальной защиты (СИЗ) и антибиотиков. "И на складах, и в Росрезерве запасов выше крыши", - отметил ОсьмаковПо последним данным ВОЗ, в 39 странах мира зарегистрировано более 1,6 тысячи подтвержденных и около 1,5 тысячи предполагаемых случаев заражения людей оспой обезьян. В России случаев оспы обезьян не выявлено.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/ospa-1795295207.html

https://ria.ru/20220610/ospa-1794656891.html

россия

санкт-петербург

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

оспа, общество, здоровье - общество, россия, санкт-петербург, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), федеральное агентство по государственным резервам (росрезерв)