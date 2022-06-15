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В ООН обеспокоены тем, что украинских детей вывозят в Россию - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/oon-1795547902.html
В ООН обеспокоены тем, что украинских детей вывозят в Россию
В ООН обеспокоены тем, что украинских детей вывозят в Россию - РИА Новости, 15.06.2022
В ООН обеспокоены тем, что украинских детей вывозят в Россию
Комиссия ООН по Украине обеспокоена перемещением украинских детей в Россию и сообщениями об ускоренных процедурах получения гражданства и усыновления для... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:40
2022-06-15T17:40
специальная военная операция на украине
в мире
владимир путин
луганская народная республика
леонид пасечник
украина
дарья морозова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Комиссия ООН по Украине обеспокоена перемещением украинских детей в Россию и сообщениями об ускоренных процедурах получения гражданства и усыновления для некоторых из этих детей, заявили её члены в среду на пресс-конференции по итогам первой поездки на Украину."Комиссия обеспокоена последствиями войны для детей. Она считает необходимым продолжить проверять утверждения о перемещениях в Российскую Федерацию детей из учреждений на временно оккупированных территориях Украины, а также сообщения об ускоренных процедурах получения гражданства (РФ – ред.) и усыновления (в России – ред.) для некоторых из этих детей", - говорится в расшифровке выступления члена комиссии Жасминки Джумхура на сайте ОСПЧ.Ранее Совет по правам человека ООН создал Независимую международную комиссию по расследованию событий на Украине с мандатом на расследование нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время конфликта.В составе комиссии три человека, возглавляет ее бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший председатель Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии Эрик Месе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. ЛНР также готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории республики за последние восемь лет, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
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в мире, владимир путин, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, дарья морозова, ситуация в днр и лнр
17:40 15.06.2022
 
В ООН обеспокоены тем, что украинских детей вывозят в Россию

Комиссия ООН по Украине выразила беспокойство тем, что украинских детей вывозят в Россию

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска
Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Девочка смотрит в окно автобуса перед отправкой из Славянска. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Комиссия ООН по Украине обеспокоена перемещением украинских детей в Россию и сообщениями об ускоренных процедурах получения гражданства и усыновления для некоторых из этих детей, заявили её члены в среду на пресс-конференции по итогам первой поездки на Украину.
"Комиссия обеспокоена последствиями войны для детей. Она считает необходимым продолжить проверять утверждения о перемещениях в Российскую Федерацию детей из учреждений на временно оккупированных территориях Украины, а также сообщения об ускоренных процедурах получения гражданства (РФ – ред.) и усыновления (в России – ред.) для некоторых из этих детей", - говорится в расшифровке выступления члена комиссии Жасминки Джумхура на сайте ОСПЧ.
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 16:22Специальная военная операция на Украине
СК доставил гумпомощь в Луганский дом ребенка
Ранее Совет по правам человека ООН создал Независимую международную комиссию по расследованию событий на Украине с мандатом на расследование нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время конфликта.
В составе комиссии три человека, возглавляет ее бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший председатель Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии Эрик Месе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. ЛНР также готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории республики за последние восемь лет, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2022
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ПутинЛуганская Народная РеспубликаЛеонид ПасечникУкраинаДарья МорозоваСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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