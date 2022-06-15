https://ria.ru/20220615/oon-1795547902.html

В ООН обеспокоены тем, что украинских детей вывозят в Россию

В ООН обеспокоены тем, что украинских детей вывозят в Россию - РИА Новости, 15.06.2022

В ООН обеспокоены тем, что украинских детей вывозят в Россию

Комиссия ООН по Украине обеспокоена перемещением украинских детей в Россию и сообщениями об ускоренных процедурах получения гражданства и усыновления для... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:40

2022-06-15T17:40

2022-06-15T17:40

специальная военная операция на украине

в мире

владимир путин

луганская народная республика

леонид пасечник

украина

дарья морозова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Комиссия ООН по Украине обеспокоена перемещением украинских детей в Россию и сообщениями об ускоренных процедурах получения гражданства и усыновления для некоторых из этих детей, заявили её члены в среду на пресс-конференции по итогам первой поездки на Украину."Комиссия обеспокоена последствиями войны для детей. Она считает необходимым продолжить проверять утверждения о перемещениях в Российскую Федерацию детей из учреждений на временно оккупированных территориях Украины, а также сообщения об ускоренных процедурах получения гражданства (РФ – ред.) и усыновления (в России – ред.) для некоторых из этих детей", - говорится в расшифровке выступления члена комиссии Жасминки Джумхура на сайте ОСПЧ.Ранее Совет по правам человека ООН создал Независимую международную комиссию по расследованию событий на Украине с мандатом на расследование нарушений прав человека и международного гуманитарного права во время конфликта.В составе комиссии три человека, возглавляет ее бывший судья Европейского суда по правам человека, бывший председатель Международного уголовного трибунала по Руанде и бывший судья Верховного суда Норвегии Эрик Месе.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что аппарат уполномоченного по правам человека в республике ведет сбор доказательств преступлений вооруженных формирований Украины, которые будут использованы в военном трибунале над украинскими боевиками. ЛНР также готовится к трибуналу над украинскими националистами, совершившими преступления на территории республики за последние восемь лет, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

https://ria.ru/20220607/pomosch-1793777380.html

луганская народная республика

украина

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в мире, владимир путин, луганская народная республика, леонид пасечник, украина, дарья морозова, ситуация в днр и лнр