https://ria.ru/20220615/oon-1795522317.html

Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к взаимной поддержке в ООН

Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к взаимной поддержке в ООН - РИА Новости, 15.06.2022

Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к взаимной поддержке в ООН

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке на площадке ООН, сообщает... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:34

2022-06-15T16:34

2022-06-15T16:34

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си цзиньпин

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке на площадке ООН, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждена обоюдная готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в различных многосторонних форматах, в том числе на площадке ООН. Особо выделена важность совместной работы в рамках ШОС и БРИКС, в частности, в контексте предстоящего 23-24 июня саммита БРИКС, организуемого китайским председательством в этом объединении", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795521289.html

китай

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, оон, брикс, шос, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин