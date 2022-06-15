Рейтинг@Mail.ru
Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к взаимной поддержке в ООН - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220615/oon-1795522317.html
Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к взаимной поддержке в ООН
Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к взаимной поддержке в ООН - РИА Новости, 15.06.2022
Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к взаимной поддержке в ООН
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке на площадке ООН, сообщает... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:34
2022-06-15T16:34
в мире
оон
брикс
шос
китай
россия
си цзиньпин
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110358_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_28029436051f5d351448a3fd0ba2158e.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке на площадке ООН, сообщает пресс-служба Кремля."Подтверждена обоюдная готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в различных многосторонних форматах, в том числе на площадке ООН. Особо выделена важность совместной работы в рамках ШОС и БРИКС, в частности, в контексте предстоящего 23-24 июня саммита БРИКС, организуемого китайским председательством в этом объединении", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795521289.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767110358_184:0:2915:2048_1920x0_80_0_0_81b4ec5003895cfd99520b4bd2b962f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, оон, брикс, шос, китай, россия, си цзиньпин, владимир путин
16:34 15.06.2022
 
Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к взаимной поддержке в ООН

Путин и Си Цзиньпин подтвердили готовность к взаимной поддержке на площадке ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗдание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Здание европейской штаб-квартиры Организация Объединенных Наций в Женеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин подтвердили готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке на площадке ООН, сообщает пресс-служба Кремля.
"Подтверждена обоюдная готовность к уплотнению координации и взаимной поддержке в различных многосторонних форматах, в том числе на площадке ООН. Особо выделена важность совместной работы в рамках ШОС и БРИКС, в частности, в контексте предстоящего 23-24 июня саммита БРИКС, организуемого китайским председательством в этом объединении", - говорится в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
16:31
Путин изложил Си Цзиньпину принципиальные оценки ситуации на Украине
 
В миреООНБРИКСШОСКитайРоссияСи ЦзиньпинВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала