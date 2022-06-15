https://ria.ru/20220615/netflix-1795458563.html

России нужны авторы без болезни "Netflix головного мозга", заявил эксперт

России нужны авторы без болезни "Netflix головного мозга", заявил эксперт - РИА Новости, 15.06.2022

России нужны авторы без болезни "Netflix головного мозга", заявил эксперт

России нужны авторы, которые не страдают болезнью "Netflix головного мозга", заявил в рамках ПМЭФ президент фонда "Академия российского телевидения" Александр... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:52

2022-06-15T13:52

2022-06-15T14:13

петербургский международный экономический форум — 2022

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. России нужны авторы, которые не страдают болезнью "Netflix головного мозга", заявил в рамках ПМЭФ президент фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов."Нам нужны авторы и режиссеры, которые не страдают болезнью, которую я называю "Netflix головного мозга". Они смотрят что-то сделанное для неживых сервисов, непредназначенные для массовых сервисов... Нам нужны специалисты, которые умеют и хотят работать с массовой аудиторией, те самые, которые сделали Marvel, DC Comics... Наша проблема не в том, что мы мало производим, мы производим достаточно, но проблема в том, что мозги нашего креативного сообщества растут в другую сторону. Почему-то они хотят быть не Гайдаем, Рязановым или Меньшовым, а почему-то они хотят в артхаус. И нам приходится их воспитывать. Если у нас на экзамене кто-то произносит "Тарковский" - у нас есть специальный человек, он идет и ведет с этим абитуриентом разъяснительную работу", - сказал Акопов на сессии "Пираты контентного моря" в рамках ПМЭФ.Он отметил, что российской киноиндустирии необходимо сокращение количества, рост бюджетов и перевод в качество. Также он отметил, что контент, который производится в Голливуде, в больших объёмах будет поступать на российский рынок, но не через мейджоров, а через независимые контракты в течение ближайших лет. При этом он подчеркнул, что сокращение аудитории "Медиатеки" не критичное, и упор платформа сделает на сериалы."У нас есть снижение аудитории, но оно совершенно мизерное, мы тоже его ожидали. Пока оно находится в предсказуемых рамках. Большинство действующих контрактов продолжает действовать, как сложится дальше, мы пока сильно предсказывать не будем, мы действительно единственные без оригинального российского контента платформа, но даже на зарубежном контенте сегодня мы понимаем, куда будем двигаться, в направлении, которое мы обозначили "Лучшие сериалы планеты", все знают, что лучшие сериалы планеты на "Медиатеке", и они там продолжат оставаться. Там всё будет", - сказал Акопов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/rodnyanskiy-1795364614.html

https://ria.ru/20220615/davidenko-1795375128.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

александр акопов, новости культуры, кино и сериалы, netflix, россия, санкт-петербург