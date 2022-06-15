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России нужны авторы без болезни "Netflix головного мозга", заявил эксперт - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/netflix-1795458563.html
России нужны авторы без болезни "Netflix головного мозга", заявил эксперт
России нужны авторы без болезни "Netflix головного мозга", заявил эксперт - РИА Новости, 15.06.2022
России нужны авторы без болезни "Netflix головного мозга", заявил эксперт
России нужны авторы, которые не страдают болезнью "Netflix головного мозга", заявил в рамках ПМЭФ президент фонда "Академия российского телевидения" Александр... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:52
2022-06-15T14:13
петербургский международный экономический форум — 2022
александр акопов
новости культуры
кино и сериалы
netflix
россия
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. России нужны авторы, которые не страдают болезнью "Netflix головного мозга", заявил в рамках ПМЭФ президент фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов."Нам нужны авторы и режиссеры, которые не страдают болезнью, которую я называю "Netflix головного мозга". Они смотрят что-то сделанное для неживых сервисов, непредназначенные для массовых сервисов... Нам нужны специалисты, которые умеют и хотят работать с массовой аудиторией, те самые, которые сделали Marvel, DC Comics... Наша проблема не в том, что мы мало производим, мы производим достаточно, но проблема в том, что мозги нашего креативного сообщества растут в другую сторону. Почему-то они хотят быть не Гайдаем, Рязановым или Меньшовым, а почему-то они хотят в артхаус. И нам приходится их воспитывать. Если у нас на экзамене кто-то произносит "Тарковский" - у нас есть специальный человек, он идет и ведет с этим абитуриентом разъяснительную работу", - сказал Акопов на сессии "Пираты контентного моря" в рамках ПМЭФ.Он отметил, что российской киноиндустирии необходимо сокращение количества, рост бюджетов и перевод в качество. Также он отметил, что контент, который производится в Голливуде, в больших объёмах будет поступать на российский рынок, но не через мейджоров, а через независимые контракты в течение ближайших лет. При этом он подчеркнул, что сокращение аудитории "Медиатеки" не критичное, и упор платформа сделает на сериалы."У нас есть снижение аудитории, но оно совершенно мизерное, мы тоже его ожидали. Пока оно находится в предсказуемых рамках. Большинство действующих контрактов продолжает действовать, как сложится дальше, мы пока сильно предсказывать не будем, мы действительно единственные без оригинального российского контента платформа, но даже на зарубежном контенте сегодня мы понимаем, куда будем двигаться, в направлении, которое мы обозначили "Лучшие сериалы планеты", все знают, что лучшие сериалы планеты на "Медиатеке", и они там продолжат оставаться. Там всё будет", - сказал Акопов.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/rodnyanskiy-1795364614.html
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Влада Копылова
Влада Копылова
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александр акопов, новости культуры, кино и сериалы, netflix, россия, санкт-петербург
13:52 15.06.2022 (обновлено: 14:13 15.06.2022)
 
России нужны авторы без болезни "Netflix головного мозга", заявил эксперт

Продюсер Акопов: России нужны авторы, не страдающие болезнью "Netflix головного мозга"

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкДиректор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов на ПМЭФ
Директор Института кино НИУ ВШЭ Александр Акопов на ПМЭФ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. России нужны авторы, которые не страдают болезнью "Netflix головного мозга", заявил в рамках ПМЭФ президент фонда "Академия российского телевидения" Александр Акопов.
"Нам нужны авторы и режиссеры, которые не страдают болезнью, которую я называю "Netflix головного мозга". Они смотрят что-то сделанное для неживых сервисов, непредназначенные для массовых сервисов... Нам нужны специалисты, которые умеют и хотят работать с массовой аудиторией, те самые, которые сделали Marvel, DC Comics... Наша проблема не в том, что мы мало производим, мы производим достаточно, но проблема в том, что мозги нашего креативного сообщества растут в другую сторону. Почему-то они хотят быть не Гайдаем, Рязановым или Меньшовым, а почему-то они хотят в артхаус. И нам приходится их воспитывать. Если у нас на экзамене кто-то произносит "Тарковский" - у нас есть специальный человек, он идет и ведет с этим абитуриентом разъяснительную работу", - сказал Акопов на сессии "Пираты контентного моря" в рамках ПМЭФ.
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Он отметил, что российской киноиндустирии необходимо сокращение количества, рост бюджетов и перевод в качество. Также он отметил, что контент, который производится в Голливуде, в больших объёмах будет поступать на российский рынок, но не через мейджоров, а через независимые контракты в течение ближайших лет. При этом он подчеркнул, что сокращение аудитории "Медиатеки" не критичное, и упор платформа сделает на сериалы.
"У нас есть снижение аудитории, но оно совершенно мизерное, мы тоже его ожидали. Пока оно находится в предсказуемых рамках. Большинство действующих контрактов продолжает действовать, как сложится дальше, мы пока сильно предсказывать не будем, мы действительно единственные без оригинального российского контента платформа, но даже на зарубежном контенте сегодня мы понимаем, куда будем двигаться, в направлении, которое мы обозначили "Лучшие сериалы планеты", все знают, что лучшие сериалы планеты на "Медиатеке", и они там продолжат оставаться. Там всё будет", - сказал Акопов.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Александр АкоповНовости культурыКино и сериалыNetflixРоссияСанкт-Петербург
 
 
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