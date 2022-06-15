https://ria.ru/20220615/neft-1795502538.html

Чижов оценил планы США сократить российские нефтяные доходы

Чижов оценил планы США сократить российские нефтяные доходы - РИА Новости, 15.06.2022

Чижов оценил планы США сократить российские нефтяные доходы

США не являются властелином мира, мир намного больше, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя заявления Вашингтона о планах ограничить РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:52

2022-06-15T15:52

2022-06-15T15:54

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

цены на нефть

сша

россия

вашингтон (штат)

петербургский международный экономический форум (фонд)

владимир чижов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. США не являются властелином мира, мир намного больше, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя заявления Вашингтона о планах ограничить российские нефтяные доходы."Посмотрим, ведь США не являются властелином мира. Мир намного шире и потребление энергоносителей растет в первую очередь в Азии, Африке и Латинской Америке, где будут рады видеть российские энергоносители" , - сказал он на полях ПМЭФ.Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон хочет ограничить доходы, которые Россия получает от продажи нефти.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220603/neft-1792769113.html

сша

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, сша, россия, вашингтон (штат), петербургский международный экономический форум (фонд), владимир чижов