https://ria.ru/20220615/neft-1795502538.html
Чижов оценил планы США сократить российские нефтяные доходы
Чижов оценил планы США сократить российские нефтяные доходы - РИА Новости, 15.06.2022
Чижов оценил планы США сократить российские нефтяные доходы
США не являются властелином мира, мир намного больше, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя заявления Вашингтона о планах ограничить РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:52
2022-06-15T15:52
2022-06-15T15:54
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
цены на нефть
сша
россия
вашингтон (штат)
петербургский международный экономический форум (фонд)
владимир чижов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. США не являются властелином мира, мир намного больше, заявил РИА Новости постпред РФ при ЕС Владимир Чижов, комментируя заявления Вашингтона о планах ограничить российские нефтяные доходы."Посмотрим, ведь США не являются властелином мира. Мир намного шире и потребление энергоносителей растет в первую очередь в Азии, Африке и Латинской Америке, где будут рады видеть российские энергоносители" , - сказал он на полях ПМЭФ.Ранее заместитель министра финансов США Уолли Адейемо заявил, что Вашингтон хочет ограничить доходы, которые Россия получает от продажи нефти.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220603/neft-1792769113.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, сша, россия, вашингтон (штат), петербургский международный экономический форум (фонд), владимир чижов
15:52 15.06.2022 (обновлено: 15:54 15.06.2022)
Чижов оценил планы США сократить российские нефтяные доходы
Чижов о планах США ограничить нефтяные доходы России: Вашингтон не властелин мира