https://ria.ru/20220615/navalnyy-1795424891.html

В Кремле отказались комментировать этапирование Навального

В Кремле отказались комментировать этапирование Навального - РИА Новости, 15.06.2022

В Кремле отказались комментировать этапирование Навального

Кремль не занимается отслеживанием местоположения осужденных, этапированием их по разным учреждениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:32

2022-06-15T12:32

2022-06-15T12:46

алексей навальный

происшествия

владимирская область

россия

покров

москва

дмитрий песков

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кремль не занимается отслеживанием местоположения осужденных, этапированием их по разным учреждениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник адвокат Вадим Кобзев рассказал РИА Новости, что Алексея Навального этапировали из колонии №2 в Покрове. Позже председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Сергей Яжан сообщил, что блогер этапирован в ИК-6 строгого режима."Отслеживание местоположения осужденных, этапирование их по разным учреждениям пенитенциарной системы не входит в прерогативу Кремля", - ответил Песков на вопрос, известно ли Кремлю, где находится Навальный. Он добавил, что Кремль "не разделяет" опасений по поводу местонахождения Навального.Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный попал в заключение после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом

https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html

https://ria.ru/20220607/navalnyy-1793707801.html

владимирская область

россия

покров

москва

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

алексей навальный, происшествия, владимирская область, россия, покров, москва, дмитрий песков