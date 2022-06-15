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В Кремле отказались комментировать этапирование Навального - РИА Новости, 15.06.2022
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В Кремле отказались комментировать этапирование Навального
В Кремле отказались комментировать этапирование Навального - РИА Новости, 15.06.2022
В Кремле отказались комментировать этапирование Навального
Кремль не занимается отслеживанием местоположения осужденных, этапированием их по разным учреждениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:32
2022-06-15T12:46
алексей навальный
происшествия
владимирская область
россия
покров
москва
дмитрий песков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кремль не занимается отслеживанием местоположения осужденных, этапированием их по разным учреждениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Во вторник адвокат Вадим Кобзев рассказал РИА Новости, что Алексея Навального этапировали из колонии №2 в Покрове. Позже председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Сергей Яжан сообщил, что блогер этапирован в ИК-6 строгого режима."Отслеживание местоположения осужденных, этапирование их по разным учреждениям пенитенциарной системы не входит в прерогативу Кремля", - ответил Песков на вопрос, известно ли Кремлю, где находится Навальный. Он добавил, что Кремль "не разделяет" опасений по поводу местонахождения Навального.Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.Навальный попал в заключение после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
https://ria.ru/20220601/nakazanie-1792364536.html
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алексей навальный, происшествия, владимирская область, россия, покров, москва, дмитрий песков
12:32 15.06.2022 (обновлено: 12:46 15.06.2022)
 
В Кремле отказались комментировать этапирование Навального

Песков: этапирование заключенных, включая Навального, не входит в функции Кремля

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкАлексей Навальный
Алексей Навальный - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Алексей Навальный. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Кремль не занимается отслеживанием местоположения осужденных, этапированием их по разным учреждениям, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Во вторник адвокат Вадим Кобзев рассказал РИА Новости, что Алексея Навального этапировали из колонии №2 в Покрове. Позже председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Владимирской области Сергей Яжан сообщил, что блогер этапирован в ИК-6 строгого режима.
Любовь Соболь - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 14:50
Мосгорсуд утвердил замену наказания для Соболь* колонией
"Отслеживание местоположения осужденных, этапирование их по разным учреждениям пенитенциарной системы не входит в прерогативу Кремля", - ответил Песков на вопрос, известно ли Кремлю, где находится Навальный. Он добавил, что Кремль "не разделяет" опасений по поводу местонахождения Навального.
Мосгорсуд 24 мая признал законным приговор Навальному, отбывавшему срок в колонии общего режима в Покрове Владимирской области, в девять лет колонии строгого режима за мошенничество и неуважение к суду. Дело о мошенничестве было возбуждено больше года назад. По данным следствия, Навальный похитил и потратил на личные нужды часть денег, пожертвованных "Фонду борьбы с коррупцией"* (запрещенная в России экстремистская организация-иноагент). Второй эпизод этого же дела касается оскорбления судьи Веры Акимовой, выносившей блогеру приговор за клевету на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко - по итогам процесса Навальный получил штраф в 850 тысяч рублей.
Навальный попал в заключение после того, как в феврале прошлого года условный срок по делу о хищении средств у "Ив Роше" ему заменили реальным лишением свободы из-за нарушений режима условного осуждения.
* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иноагентом
Алексей Навальный участвует по видеосвязи в заседании Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 07.06.2022
7 июня, 12:50
Суд отклонил апелляцию Навального к ИК-2 о постановке на учет
 
Алексей НавальныйПроисшествияВладимирская областьРоссияПокровМоскваДмитрий Песков
 
 
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