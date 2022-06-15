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НАТО готовит новые схемы обороны на восточном фланге, заявил Столтенберг - РИА Новости, 15.06.2022
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НАТО готовит новые схемы обороны на восточном фланге, заявил Столтенберг
НАТО готовит новые схемы обороны на восточном фланге, заявил Столтенберг - РИА Новости, 15.06.2022
НАТО готовит новые схемы обороны на восточном фланге, заявил Столтенберг
Главы минобороны стран НАТО на заседании в Брюсселе 15-16 июня планируют обсудить дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, в частности, принять... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:12
2022-06-15T14:12
в мире
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО на заседании в Брюсселе 15-16 июня планируют обсудить дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, в частности, принять решения по масштабам и структуре позиционирования на долгосрочной основе, а также новым оборонным схемам, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования на долгосрочной основе для обеспечения защиты территории всех членов альянса", - сообщил он. По его словам, НАТО также готовит новые схемы для обороны, когда определенные силы альянса будут выделены для защиты конкретных союзников и находиться в повышенной боеготовности.Столтенберг пояснил, что это будет означать значительное увеличение присутствия НАТО, расширение возможностей, повышение боеготовности. "Это означает увеличение числа подразделений, которые усилят боевые группы на востоке", - добавил он.
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в мире, нато, йенс столтенберг
14:12 15.06.2022
 
НАТО готовит новые схемы обороны на восточном фланге, заявил Столтенберг

Столтенберг анонсировал новые схемы обороны НАТО на восточном направлении

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО на заседании в Брюсселе 15-16 июня планируют обсудить дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, в частности, принять решения по масштабам и структуре позиционирования на долгосрочной основе, а также новым оборонным схемам, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования на долгосрочной основе для обеспечения защиты территории всех членов альянса", - сообщил он. По его словам, НАТО также готовит новые схемы для обороны, когда определенные силы альянса будут выделены для защиты конкретных союзников и находиться в повышенной боеготовности.
Столтенберг пояснил, что это будет означать значительное увеличение присутствия НАТО, расширение возможностей, повышение боеготовности. "Это означает увеличение числа подразделений, которые усилят боевые группы на востоке", - добавил он.
Бухарест - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 10:44
В Бухаресте заявили о необходимости увеличить контингент НАТО в стране
 
В миреНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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