https://ria.ru/20220615/nato-1795466611.html

НАТО готовит новые схемы обороны на восточном фланге, заявил Столтенберг

НАТО готовит новые схемы обороны на восточном фланге, заявил Столтенберг - РИА Новости, 15.06.2022

НАТО готовит новые схемы обороны на восточном фланге, заявил Столтенберг

Главы минобороны стран НАТО на заседании в Брюсселе 15-16 июня планируют обсудить дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, в частности, принять... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:12

2022-06-15T14:12

2022-06-15T14:12

в мире

нато

йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Главы минобороны стран НАТО на заседании в Брюсселе 15-16 июня планируют обсудить дальнейшее усиление альянса на восточном направлении, в частности, принять решения по масштабам и структуре позиционирования на долгосрочной основе, а также новым оборонным схемам, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Мы примем решения по масштабам и структуре нашего позиционирования на долгосрочной основе для обеспечения защиты территории всех членов альянса", - сообщил он. По его словам, НАТО также готовит новые схемы для обороны, когда определенные силы альянса будут выделены для защиты конкретных союзников и находиться в повышенной боеготовности.Столтенберг пояснил, что это будет означать значительное увеличение присутствия НАТО, расширение возможностей, повышение боеготовности. "Это означает увеличение числа подразделений, которые усилят боевые группы на востоке", - добавил он.

https://ria.ru/20220614/rumyniya-1795136646.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, нато, йенс столтенберг