https://ria.ru/20220615/nato-1795433034.html

Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.06.2022

Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что был чрезмерно оптимистичен в оценке сроков присоединения Швеции и Финляндии к альянсу и не учел вопросов, которые... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:55

2022-06-15T12:55

2022-06-15T13:07

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йенс столтенберг

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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что был чрезмерно оптимистичен в оценке сроков присоединения Швеции и Финляндии к альянсу и не учел вопросов, которые позднее были подняты Турцией."Я был слишком оптимистичен в то время (после подачи заявок на членство в альянсе со стороны Швеции и Финляндии – ред.), это правда. Поскольку на том этапе мы не имели никакой информации о том, что могут возникнуть проблемы. Но с тех пор мы услышали об озабоченностях Турции. И мы признали, что это может потребовать больше времени, чем ожидалось", - сказал он на пресс-конференции перед началом двухдневного заседания в Брюсселе министров обороны НАТО.При этом Столтенберг подчеркнул, что надеется достичь определенного прогресса по членству Швеции и Финляндии до саммита в Мадриде в конце июня, но не может назвать сроки вступления. "Мы все очень напряженно работаем над этим", - пояснил генсек.

https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html

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Кирилл Волков

в мире, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг