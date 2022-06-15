https://ria.ru/20220615/nato-1795433034.html
Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.06.2022
Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что был чрезмерно оптимистичен в оценке сроков присоединения Швеции и Финляндии к альянсу и не учел вопросов, которые... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:55
2022-06-15T12:55
2022-06-15T13:07
в мире
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йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что был чрезмерно оптимистичен в оценке сроков присоединения Швеции и Финляндии к альянсу и не учел вопросов, которые позднее были подняты Турцией."Я был слишком оптимистичен в то время (после подачи заявок на членство в альянсе со стороны Швеции и Финляндии – ред.), это правда. Поскольку на том этапе мы не имели никакой информации о том, что могут возникнуть проблемы. Но с тех пор мы услышали об озабоченностях Турции. И мы признали, что это может потребовать больше времени, чем ожидалось", - сказал он на пресс-конференции перед началом двухдневного заседания в Брюсселе министров обороны НАТО.При этом Столтенберг подчеркнул, что надеется достичь определенного прогресса по членству Швеции и Финляндии до саммита в Мадриде в конце июня, но не может назвать сроки вступления. "Мы все очень напряженно работаем над этим", - пояснил генсек.
https://ria.ru/20220509/nato-1787501825.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг
12:55 15.06.2022 (обновлено: 13:07 15.06.2022)
Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Столтенберг заявил, что был слишком оптимистичен по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО