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Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.06.2022
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Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО - РИА Новости, 15.06.2022
Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что был чрезмерно оптимистичен в оценке сроков присоединения Швеции и Финляндии к альянсу и не учел вопросов, которые... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:55
2022-06-15T13:07
в мире
финляндия
швеция
нато
йенс столтенберг
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что был чрезмерно оптимистичен в оценке сроков присоединения Швеции и Финляндии к альянсу и не учел вопросов, которые позднее были подняты Турцией."Я был слишком оптимистичен в то время (после подачи заявок на членство в альянсе со стороны Швеции и Финляндии – ред.), это правда. Поскольку на том этапе мы не имели никакой информации о том, что могут возникнуть проблемы. Но с тех пор мы услышали об озабоченностях Турции. И мы признали, что это может потребовать больше времени, чем ожидалось", - сказал он на пресс-конференции перед началом двухдневного заседания в Брюсселе министров обороны НАТО.При этом Столтенберг подчеркнул, что надеется достичь определенного прогресса по членству Швеции и Финляндии до саммита в Мадриде в конце июня, но не может назвать сроки вступления. "Мы все очень напряженно работаем над этим", - пояснил генсек.
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в мире, финляндия, швеция, нато, йенс столтенберг
12:55 15.06.2022 (обновлено: 13:07 15.06.2022)
 
Столтенберг заявил о переоценке сроков вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Столтенберг заявил, что был слишком оптимистичен по вступлению Финляндии и Швеции в НАТО

© AP Photo / Johanna GeronГенеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Johanna Geron
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 15 июн – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг признал, что был чрезмерно оптимистичен в оценке сроков присоединения Швеции и Финляндии к альянсу и не учел вопросов, которые позднее были подняты Турцией.
"Я был слишком оптимистичен в то время (после подачи заявок на членство в альянсе со стороны Швеции и Финляндии – ред.), это правда. Поскольку на том этапе мы не имели никакой информации о том, что могут возникнуть проблемы. Но с тех пор мы услышали об озабоченностях Турции. И мы признали, что это может потребовать больше времени, чем ожидалось", - сказал он на пресс-конференции перед началом двухдневного заседания в Брюсселе министров обороны НАТО.
При этом Столтенберг подчеркнул, что надеется достичь определенного прогресса по членству Швеции и Финляндии до саммита в Мадриде в конце июня, но не может назвать сроки вступления. "Мы все очень напряженно работаем над этим", - пояснил генсек.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.05.2022
9 мая, 08:00
Нам очень НАТО. Что будет, если шведы и финны вступят в альянс
 
В миреФинляндияШвецияНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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