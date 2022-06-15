https://ria.ru/20220615/nato-1795370781.html

Fox News: США заплатят гигантскую цену за расширение НАТО

Fox News: США заплатят гигантскую цену за расширение НАТО - РИА Новости, 15.06.2022

Fox News: США заплатят гигантскую цену за расширение НАТО

Расширение НАТО, несмотря на мнение администрации Джо Байдена, не отвечает американским национальным интересам и способно оказать народу США "медвежью услугу",... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:18

2022-06-15T10:18

2022-06-15T15:05

в мире

реджеп тайип эрдоган

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

сша

швеция

финляндия

нато

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Расширение НАТО, несмотря на мнение администрации Джо Байдена, не отвечает американским национальным интересам и способно оказать народу США "медвежью услугу", считают авторы Fox News Расс Воут и Дэн Колдуэлл.Как утверждается в статье, мнение о пользе вступления в Североатлантический альянс Швеции и Финляндии ошибочно, так как организация рискует не только увеличить расходы на новых участников, но и спровоцировать конфликт с Россией."Брать на себя обязательство посредством НАТО защищать два богатых европейских государства, чей нейтралитет обеспечивал их безопасность и процветание на протяжении более 70 лет, не в национальных интересах США. <...> Факт остается фактом: гарантии безопасности заставят идти на компромиссы, потреблять больше ресурсов и повысят вероятность конфронтации с противником, обладающим ядерным оружием", — объяснили Воут и Колдуэлл.При этом у членства Хельсинки и Стокгольма в блоке есть и реальная цена: авторы считают, что Вашингтон потратит на расширение альянса минимум восемь миллиардов долларов и дополнительно полтора миллиарда ежегодно.По словам Воута и Колдуэлла, нынешняя администрация неправильно распределила приоритеты, больше интересуясь двумя "богатыми европейскими социал-демократиями", а не положением самих США. Авторы статьи напомнили об уровне инфляции и госдолге США, размер которого, по их словам, уже превысил 30,5 триллиона долларов."Отсутствие активных дебатов по этой важной теме и очернение тех, кто осмеливается ставить под сомнение преимущества расширения НАТО, только повышает риск того, что Соединенные Штаты переоценят свои силы или, что еще хуже, потенциально ввяжутся в конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием. После десятилетий неудач во внешних отношениях, которые дорого обошлись США, избранные политики должны американскому народу больше, чем более дорогостоящие обязательства, не связанные с нашей безопасностью и экономическим процветанием", — резюмировали авторы.Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс, однако Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в альянсе из-за их поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России.

https://ria.ru/20220614/finlyandiya-1795332268.html

https://ria.ru/20220614/nato-1795149029.html

https://ria.ru/20220615/nato-1795341823.html

сша

швеция

финляндия

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, реджеп тайип эрдоган, дмитрий песков (спецпредставитель президента), сша, швеция, финляндия, нато