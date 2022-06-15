10:18 15.06.2022 (обновлено: 15:05 15.06.2022)
Fox News: США заплатят гигантскую цену за расширение НАТО
Fox News: расширение НАТО обойдется США в восемь миллиардов долларов
© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Расширение НАТО, несмотря на мнение администрации Джо Байдена, не отвечает американским национальным интересам и способно оказать народу США "медвежью услугу", считают авторы Fox News Расс Воут и Дэн Колдуэлл.
"Брать на себя обязательство посредством НАТО защищать два богатых европейских государства, чей нейтралитет обеспечивал их безопасность и процветание на протяжении более 70 лет, не в национальных интересах США. <...> Факт остается фактом: гарантии безопасности заставят идти на компромиссы, потреблять больше ресурсов и повысят вероятность конфронтации с противником, обладающим ядерным оружием", — объяснили Воут и Колдуэлл.
При этом у членства Хельсинки и Стокгольма в блоке есть и реальная цена: авторы считают, что Вашингтон потратит на расширение альянса минимум восемь миллиардов долларов и дополнительно полтора миллиарда ежегодно.
"Одно из частых обоснований для принятия Финляндии и Швеции в НАТО — то, что они обладают боеспособными Вооруженными силами, которые усилят НАТО. Однако реальность такова, что обе страны имеют относительно небольшие профессиональные силы численностью около 20 тысяч военнослужащих каждая, которые полагаются на крупные резервы и не обладают возможностями перемещать силы на большие расстояния. Швеция уже просит увеличить военно-морское присутствие США в Балтийском море, что ставит под сомнение способность их Вооруженных сил обеспечить безопасность собственных территорий", — высказались обозреватели.
По словам Воута и Колдуэлла, нынешняя администрация неправильно распределила приоритеты, больше интересуясь двумя "богатыми европейскими социал-демократиями", а не положением самих США. Авторы статьи напомнили об уровне инфляции и госдолге США, размер которого, по их словам, уже превысил 30,5 триллиона долларов.
"Отсутствие активных дебатов по этой важной теме и очернение тех, кто осмеливается ставить под сомнение преимущества расширения НАТО, только повышает риск того, что Соединенные Штаты переоценят свои силы или, что еще хуже, потенциально ввяжутся в конфликт с Россией, обладающей ядерным оружием. После десятилетий неудач во внешних отношениях, которые дорого обошлись США, избранные политики должны американскому народу больше, чем более дорогостоящие обязательства, не связанные с нашей безопасностью и экономическим процветанием", — резюмировали авторы.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс, однако Турция заблокировала начало процесса рассмотрения этих заявок. Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не может согласиться на членство Финляндии и Швеции в альянсе из-за их поддержки запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана.
Москва не раз отмечала, что НАТО нацелена на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. Вместе с тем он не считает вступление Швеции и Финляндии в эту организацию экзистенциальной угрозой для России.