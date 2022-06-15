https://ria.ru/20220615/murmansk-1795612359.html
Мурманский губернатор рассказал на ПМЭФ о мерах борьбы с оттоком населения
Мурманский губернатор рассказал на ПМЭФ о мерах борьбы с оттоком населения - РИА Новости, 15.06.2022
Мурманский губернатор рассказал на ПМЭФ о мерах борьбы с оттоком населения
Власти Мурманской области создали множество эффективных инструментов и внедрили разнообразные меры поддержки, которые позволяют бороться с оттоком населения и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T22:44
2022-06-15T22:44
2022-06-15T22:45
мурманская область
мурманская область
арктика
россия
андрей чибис
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области создали множество эффективных инструментов и внедрили разнообразные меры поддержки, которые позволяют бороться с оттоком населения и привлекать в регион квалифицированные кадры, рассказал губернатор Андрей Чибис на панельной сессии "Человеческий ресурс как фактор развития Арктики: как развить и удержать кадры" в рамках ПМЭФ-2022.Чибис отметил, что правительство Мурманской области системно подходит к проблеме с оттоком населения. Так, в 2019 году был утвержден стратегический план "На Севере – жить!". В его основу легли предложения от северян. В 2021 году план был обновлен. Кроме того, власти разработали систему пяти шагов, которая позволяет не только удерживать, но и привлекать население на Север.В ряду экономических инструментов глава региона назвал создание в регионе первой и единственной в Арктике территории опережающего социально-экономического развития – "Столица Арктики". За три года рост инвестиций составил 30% (600 миллиардов рублей). "Ни один проект, крупное предприятие или стройка не прекратили свою работу. Все это дало рост – промпроизводста на 17%, экономики на 16%, зарплат на 29% (13 % реальные доходы)", – подчеркнул Чибис.Как отметил губернатор, Мурманская область входит в первую десятку регионов РФ по уровню доходу семей. Вторым шагом по решению проблемы с оттоком населения Чибис назвал поддержку молодежи. "Проблема стала решаться с притоком молодых кадров. В 2020 году мы ввели новый принцип начисления северных надбавок. Специалисты до 35 лет получают до 80% от оплаты труда, в том числе и прибывшие в область. Крупные компании стали также повышать зарплаты", - рассказал глава региона.Особая система выплат действует для медицинских кадров, в частности приезжающие в регион врачи получают единовременную выплату в 1 миллион рублей. Кроме того, власти снизили налоги для развития бизнеса в шесть раз, регион является лидером по программе "Гектар Арктики".Третий важный шаг, который обозначил губернатор – создание комфортной среды и для жителей, и для приезжих специалистов за счет инвестиций в городскую среду. "Создание среды для жизни, повышение качества благоустройства – важная часть в работе. Мы благоустроили 100 общественных пространств. За три года индекс качества городской среды вырос на 8%. Мы в топ-10 в стране по этим показателям", – пояснил глава региона.Тема образования и профориентация – четвертый важнейший шаг, над которым правительство Мурманской области активно работает – это открытие специализированных классов в школах, оборудование колледжей, перезапуск технического университета. С ключевыми партнерами будут заключены соглашения, по которым они будут обучать специалистов для своих проектов и производств именно в регионе.Последним, но немаловажным шагом губернатор назвал обеспечение жителей Мурманской области и переезжающих специалистов жильем. Глава региона отметил, что реализация всех пяти шагов дает свои результаты."Наша маленькая, но очень важная победа – тренд на замедление миграции. Миграционная убыль сократилась в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом, за 2021 год уехало на 9,5% меньше", – сообщил Андрей Чибис.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220610/murmanskayaoblast-1794529104.html
https://ria.ru/20220603/murmansk-1792970091.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мурманская область, арктика, россия, андрей чибис, петербургский международный экономический форум (фонд)
МУРМАНСК, 15 июн – РИА Новости. Власти Мурманской области создали множество эффективных инструментов и внедрили разнообразные меры поддержки, которые позволяют бороться с оттоком населения и привлекать в регион квалифицированные кадры, рассказал губернатор Андрей Чибис на панельной сессии "Человеческий ресурс как фактор развития Арктики: как развить и удержать кадры" в рамках ПМЭФ-2022.
Чибис отметил, что правительство Мурманской области
системно подходит к проблеме с оттоком населения. Так, в 2019 году был утвержден стратегический план "На Севере – жить!". В его основу легли предложения от северян. В 2021 году план был обновлен. Кроме того, власти разработали систему пяти шагов, которая позволяет не только удерживать, но и привлекать население на Север.
В ряду экономических инструментов глава региона назвал создание в регионе первой и единственной в Арктике
территории опережающего социально-экономического развития – "Столица Арктики". За три года рост инвестиций составил 30% (600 миллиардов рублей). "Ни один проект, крупное предприятие или стройка не прекратили свою работу. Все это дало рост – промпроизводста на 17%, экономики на 16%, зарплат на 29% (13 % реальные доходы)", – подчеркнул Чибис.
Как отметил губернатор, Мурманская область входит в первую десятку регионов РФ
по уровню доходу семей. Вторым шагом по решению проблемы с оттоком населения Чибис назвал поддержку молодежи. "Проблема стала решаться с притоком молодых кадров. В 2020 году мы ввели новый принцип начисления северных надбавок. Специалисты до 35 лет получают до 80% от оплаты труда, в том числе и прибывшие в область. Крупные компании стали также повышать зарплаты", - рассказал глава региона.
Особая система выплат действует для медицинских кадров, в частности приезжающие в регион врачи получают единовременную выплату в 1 миллион рублей. Кроме того, власти снизили налоги для развития бизнеса в шесть раз, регион является лидером по программе "Гектар Арктики".
Третий важный шаг, который обозначил губернатор – создание комфортной среды и для жителей, и для приезжих специалистов за счет инвестиций в городскую среду. "Создание среды для жизни, повышение качества благоустройства – важная часть в работе. Мы благоустроили 100 общественных пространств. За три года индекс качества городской среды вырос на 8%. Мы в топ-10 в стране по этим показателям", – пояснил глава региона.
Тема образования и профориентация – четвертый важнейший шаг, над которым правительство Мурманской области активно работает – это открытие специализированных классов в школах, оборудование колледжей, перезапуск технического университета. С ключевыми партнерами будут заключены соглашения, по которым они будут обучать специалистов для своих проектов и производств именно в регионе.
Последним, но немаловажным шагом губернатор назвал обеспечение жителей Мурманской области и переезжающих специалистов жильем. Глава региона отметил, что реализация всех пяти шагов дает свои результаты.
"Наша маленькая, но очень важная победа – тренд на замедление миграции. Миграционная убыль сократилась в 1,8 раза по сравнению с 2020 годом, за 2021 год уехало на 9,5% меньше", – сообщил Андрей Чибис.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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