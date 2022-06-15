https://ria.ru/20220615/moda-1795541028.html

Коллекции Зайцева и Юдашкина покажут на Московской неделе моды

Коллекции Зайцева и Юдашкина покажут на Московской неделе моды - РИА Новости, 15.06.2022

Коллекции Зайцева и Юдашкина покажут на Московской неделе моды

Коллекции Славы Зайцева и Валентина Юдашкина покажут на Московской неделе моды, сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:44

2022-06-15T17:44

2022-06-15T17:44

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Коллекции Славы Зайцева и Валентина Юдашкина покажут на Московской неделе моды, сообщают организаторы мероприятия. Показ Slava Zaitsev пройдет 20 июня, а Valentin Yudashkin — 26 июня.Шоу проведут в столичном парке "Зарядье" на основной площадке. Всего состоится 69 показов коллекций модельеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Кемерова, Кирова, Красноярска, Мурманска, Нальчика, Самары и Твери. В Неделе моды также будут участвовать Akhmadullina, Julia Dalakian, Victoria Andreyanova, Ianis Chamalidy, Masterpeace. "Дебютные показы проведут, в частности, бренд Studio 29 и дизайнер Дима Магний", — добавили в пресс-службе. Свои коллекции представят дизайнеры, поддерживающие и развивающие тему sustainability: Abzaeva, Beena, Jenesaq, Gerda Irene.Еще гости смогут посетить открытые коллективные показы студентов и выпускников учебных заведений Москвы, осуществляющих подготовку по направлению "Дизайн одежды".Московская неделя моды продлится с 20 по 26 июня.

https://ria.ru/20220605/moda-1792857225.html

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Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, москва, санкт-петербург, кемерово, зарядье, стиль жизни, мода, валентин юдашкин, вячеслав зайцев