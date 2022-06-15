https://ria.ru/20220615/moda-1795541028.html
Коллекции Зайцева и Юдашкина покажут на Московской неделе моды
Коллекции Зайцева и Юдашкина покажут на Московской неделе моды - РИА Новости, 15.06.2022
Коллекции Зайцева и Юдашкина покажут на Московской неделе моды
Коллекции Славы Зайцева и Валентина Юдашкина покажут на Московской неделе моды, сообщают организаторы мероприятия. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:44
2022-06-15T17:44
2022-06-15T17:44
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Коллекции Славы Зайцева и Валентина Юдашкина покажут на Московской неделе моды, сообщают организаторы мероприятия. Показ Slava Zaitsev пройдет 20 июня, а Valentin Yudashkin — 26 июня.Шоу проведут в столичном парке "Зарядье" на основной площадке. Всего состоится 69 показов коллекций модельеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Кемерова, Кирова, Красноярска, Мурманска, Нальчика, Самары и Твери. В Неделе моды также будут участвовать Akhmadullina, Julia Dalakian, Victoria Andreyanova, Ianis Chamalidy, Masterpeace. "Дебютные показы проведут, в частности, бренд Studio 29 и дизайнер Дима Магний", — добавили в пресс-службе. Свои коллекции представят дизайнеры, поддерживающие и развивающие тему sustainability: Abzaeva, Beena, Jenesaq, Gerda Irene.Еще гости смогут посетить открытые коллективные показы студентов и выпускников учебных заведений Москвы, осуществляющих подготовку по направлению "Дизайн одежды".Московская неделя моды продлится с 20 по 26 июня.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости культуры, москва, санкт-петербург, кемерово, зарядье, стиль жизни, мода, валентин юдашкин, вячеслав зайцев
Коллекции Зайцева и Юдашкина покажут на Московской неделе моды
Коллекции Зайцева и Юдашкина покажут на Московской неделе моды 20 — 26 июня
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Коллекции Славы Зайцева и Валентина Юдашкина покажут на Московской неделе моды, сообщают организаторы мероприятия.
Показ Slava Zaitsev пройдет 20 июня, а Valentin Yudashkin — 26 июня.
Шоу проведут в столичном парке "Зарядье" на основной площадке. Всего состоится 69 показов коллекций модельеров из Москвы, Санкт-Петербурга, Иванова, Кемерова, Кирова, Красноярска, Мурманска, Нальчика, Самары и Твери.
В Неделе моды также будут участвовать Akhmadullina, Julia Dalakian, Victoria Andreyanova, Ianis Chamalidy, Masterpeace. "Дебютные показы проведут, в частности, бренд Studio 29 и дизайнер Дима Магний", — добавили в пресс-службе.
Свои коллекции представят дизайнеры, поддерживающие и развивающие тему sustainability: Abzaeva, Beena, Jenesaq, Gerda Irene.
Еще гости смогут посетить открытые коллективные показы студентов и выпускников учебных заведений Москвы, осуществляющих подготовку по направлению "Дизайн одежды".
Московская неделя моды продлится с 20 по 26 июня.