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Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/maski-1795358060.html
Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски
Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски - РИА Новости, 15.06.2022
Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски
Участникам Петербургского международного экономического форума рекомендован масочный режим, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:08
2022-06-15T10:00
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Участникам Петербургского международного экономического форума рекомендован масочный режим, передает корреспондент РИА Новости.Власти Санкт-Петербурга с 27 мая отменили введенный в связи с пандемией коронавируса масочный режим, использование индивидуальных средств защиты гражданами носит рекомендательный характер.Как передает корреспондент РИА Новости, на площадке ПМЭФ в Экспофоруме рекомендован масочный режим. Гостям форума советуют носить маски, их выдают на входе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/pmef-1795335687.html
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96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Первые посетители Петербургского международного экономического форума
Сегодня открывается 25-й Петербургский международный экономический форум. Для участников ПМЭФ рекомендован масочный режим.
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санкт-петербург, экономика
09:08 15.06.2022 (обновлено: 10:00 15.06.2022)
 
Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски

Гостям ПМЭФ-2022 рекомендовали соблюдать масочный режим

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Участникам Петербургского международного экономического форума рекомендован масочный режим, передает корреспондент РИА Новости.
Власти Санкт-Петербурга с 27 мая отменили введенный в связи с пандемией коронавируса масочный режим, использование индивидуальных средств защиты гражданами носит рекомендательный характер.
Девушка выходит из центра аккредитации Петербургского международного экономического форума – 2022 в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
00:34ПМЭФ-2022
В Петербурге стартует ПМЭФ
Как передает корреспондент РИА Новости, на площадке ПМЭФ в Экспофоруме рекомендован масочный режим. Гостям форума советуют носить маски, их выдают на входе.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
01:48ПМЭФ-2022
Ушаков рассказал подробности готовящегося выступления Путина на ПМЭФ
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургЭкономика
 
 
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