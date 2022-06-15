https://ria.ru/20220615/maski-1795358060.html

Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски

Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски - РИА Новости, 15.06.2022

Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски

Участникам Петербургского международного экономического форума рекомендован масочный режим, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:08

2022-06-15T09:08

2022-06-15T10:00

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум — 2022

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795363078_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_064fd4d022b525f4629ce84114741f78.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Участникам Петербургского международного экономического форума рекомендован масочный режим, передает корреспондент РИА Новости.Власти Санкт-Петербурга с 27 мая отменили введенный в связи с пандемией коронавируса масочный режим, использование индивидуальных средств защиты гражданами носит рекомендательный характер.Как передает корреспондент РИА Новости, на площадке ПМЭФ в Экспофоруме рекомендован масочный режим. Гостям форума советуют носить маски, их выдают на входе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/pmef-1795335687.html

https://ria.ru/20220615/putin-1795339600.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Первые посетители Петербургского международного экономического форума Сегодня открывается 25-й Петербургский международный экономический форум. Для участников ПМЭФ рекомендован масочный режим. 2022-06-15T09:08 true PT1M39S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, экономика