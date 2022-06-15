https://ria.ru/20220615/maski-1795358060.html
Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски
Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски - РИА Новости, 15.06.2022
Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски
Участникам Петербургского международного экономического форума рекомендован масочный режим, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T09:08
2022-06-15T09:08
2022-06-15T10:00
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум — 2022
экономика
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Участникам Петербургского международного экономического форума рекомендован масочный режим, передает корреспондент РИА Новости.Власти Санкт-Петербурга с 27 мая отменили введенный в связи с пандемией коронавируса масочный режим, использование индивидуальных средств защиты гражданами носит рекомендательный характер.Как передает корреспондент РИА Новости, на площадке ПМЭФ в Экспофоруме рекомендован масочный режим. Гостям форума советуют носить маски, их выдают на входе.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/pmef-1795335687.html
https://ria.ru/20220615/putin-1795339600.html
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Первые посетители Петербургского международного экономического форума
Сегодня открывается 25-й Петербургский международный экономический форум. Для участников ПМЭФ рекомендован масочный режим.
2022-06-15T09:08
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PT1M39S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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санкт-петербург, экономика
09:08 15.06.2022 (обновлено: 10:00 15.06.2022)
Гостям ПМЭФ рекомендовали носить маски
Гостям ПМЭФ-2022 рекомендовали соблюдать масочный режим