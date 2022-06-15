https://ria.ru/20220615/markirovka-1795491785.html
Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельхозживотных
Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельхозживотных - РИА Новости, 15.06.2022
Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельхозживотных
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:16
2022-06-15T15:16
2022-06-15T15:16
общество
владимир бурматов
россия
госдума рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных.Цель документа - прослеживаемость продукции животноводства и предотвращение распространения заразных болезней животных. При этом не будут подлежать индивидуальному или групповому маркированию и учету дикие и водные животные, предусмотренные законами о животном мире и рыболовстве, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам (например кошки и собаки).В рамках второго чтения Госдума отклонила поправку депутатов Владимира Бурматова и Ивана Лоора, согласно которой маркирование и учет животных, не относящихся к сельхозживотным и принадлежащих гражданам, а также диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, осуществляются на добровольной основе. "Принципиальная поправка, которая была по Бурматову, она отклонена и не принята правовым управлением", - пояснял утром в среду на заседании профильного комитета по аграрным вопросам член комитета Сергей Яхнюк.Закон предусматривает размещение информации о маркированных животных в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ("ВетИС"). При этом правительство РФ будет устанавливать особенности проведения маркирования и учета животных, а Минсельхоз - утверждать соответствующие ветеринарные правила.Эти правила будут содержать порядок, типы и свойства средств маркирования, порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, перечень сведений, необходимых для учета животных, и сроки их предоставления. Маркирование будет осуществляться владельцами животных за свой счет самостоятельно или с привлечения иных лиц. Владельцы животных в зависимости от их вида смогут самостоятельно выбирать тип средства маркирования из тех, что будут предусмотрены ветеринарными правилами.Учет животных будет осуществляться безвозмездно специалистами в области ветеринарии. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, при этом маркированные до этого животные, в том числе ввезенные из-за рубежа, повторному маркированию не подлежат. Учет подлежащих маркированию сельхозживотных начнется в установленные кабмином сроки, но не ранее 1 марта 2024 года. При этом Госдума рекомендовала кабмину проработать вопрос о возможности маркирования с этой даты сельхозживотных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, за счет федерального бюджета.В пояснительной записке к закону указана ориентировочная стоимость средств маркирования животных: пластмассовая бирка - 14-20 рублей за единицу, ее установка - 50-70 рублей; подкожный микрочип - 90-140 рублей за единицу, его установка - 50-100 рублей; болюс - 150-200 рублей, его введение - 100-150 рублей; татуирование и таврение - 200-500 рублей; кольцо - 5-10 рублей, кольцевание - 20-50 рублей; ошейник - 150-250 рублей за единицу.
https://ria.ru/20220426/zhivotnye-1785432370.html
https://ria.ru/20220120/zhivotnye-1768659132.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир бурматов, россия, госдума рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Госдума приняла закон об обязательной маркировке сельхозживотных
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о маркировке сельскохозживотных
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон об обязательной маркировке сельскохозяйственных животных.
Цель документа - прослеживаемость продукции животноводства и предотвращение распространения заразных болезней животных. При этом не будут подлежать индивидуальному или групповому маркированию и учету дикие и водные животные, предусмотренные законами о животном мире и рыболовстве, а также животные, не относящиеся к сельскохозяйственным и принадлежащие гражданам (например кошки и собаки).
В рамках второго чтения Госдума
отклонила поправку депутатов Владимира Бурматова
и Ивана Лоора, согласно которой маркирование и учет животных, не относящихся к сельхозживотным и принадлежащих гражданам, а также диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи, осуществляются на добровольной основе. "Принципиальная поправка, которая была по Бурматову, она отклонена и не принята правовым управлением", - пояснял утром в среду на заседании профильного комитета по аграрным вопросам член комитета Сергей Яхнюк.
Закон предусматривает размещение информации о маркированных животных в единой базе Федеральной государственной информационной системы в области ветеринарии ("ВетИС"). При этом правительство РФ
будет устанавливать особенности проведения маркирования и учета животных, а Минсельхоз
- утверждать соответствующие ветеринарные правила.
Эти правила будут содержать порядок, типы и свойства средств маркирования, порядок формирования и присвоения идентификационных номеров, перечень сведений, необходимых для учета животных, и сроки их предоставления. Маркирование будет осуществляться владельцами животных за свой счет самостоятельно или с привлечения иных лиц. Владельцы животных в зависимости от их вида смогут самостоятельно выбирать тип средства маркирования из тех, что будут предусмотрены ветеринарными правилами.
Учет животных будет осуществляться безвозмездно специалистами в области ветеринарии. Закон должен вступить в силу с 1 сентября 2023 года, при этом маркированные до этого животные, в том числе ввезенные из-за рубежа, повторному маркированию не подлежат. Учет подлежащих маркированию сельхозживотных начнется в установленные кабмином сроки, но не ранее 1 марта 2024 года. При этом Госдума рекомендовала кабмину проработать вопрос о возможности маркирования с этой даты сельхозживотных, содержащихся в личных подсобных хозяйствах, за счет федерального бюджета.
В пояснительной записке к закону указана ориентировочная стоимость средств маркирования животных: пластмассовая бирка - 14-20 рублей за единицу, ее установка - 50-70 рублей; подкожный микрочип - 90-140 рублей за единицу, его установка - 50-100 рублей; болюс - 150-200 рублей, его введение - 100-150 рублей; татуирование и таврение - 200-500 рублей; кольцо - 5-10 рублей, кольцевание - 20-50 рублей; ошейник - 150-250 рублей за единицу.