Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Глава Белоруссии Лукашенко: Китай вносит весомый вклад в сохранение стабильности в мире
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Архивное фото
МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения и заявил, что КНР вносит весомый вклад в сохранение стабильности во всем мире.
"Ваш высокий авторитет среди мировых лидеров обеспечивается неизменной приверженностью равноправному, сбалансированному и инклюзивному глобальному развитию. Следуя вашему курсу, Китайская Народная Республика вносит весомый вклад в совершенствование системы международного управления и сохранение стабильности во всем мире. Полностью разделяю ваши идеи и инициативы о всеобщем развитии и безопасности", - процитировали в пресс-службе поздравление.
В нем Лукашенко отметил, что безусловная поддержка китайского народа, успехи дружественного Китая в преодолении последствий пандемии коронавируса, упрочнении позиций на международной арене и построении сообщества единой судьбы человечества являются ярким свидетельством эффективности проводимой китайским лидером политики.
"Минск и Пекин на деле поддерживают друг друга, день ото дня укрепляя традиционную дружбу и стратегическое партнерство. Убежден, что благодаря единству позиций и скоординированным усилиям мы преодолеем любые препятствия. Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями. Буду рад скорой встрече и возможности обсудить ключевые вопросы двусторонней и международной повесток дня", - отметил Лукашенко.
Ранее белорусский посол в Китае Юрий Сенько заявлял, что главы Белоруссии и КНР могут провести двусторонние переговоры в сентябре 2022 года в рамках встречи ШОС 15-16 сентября этого года в Самарканде.