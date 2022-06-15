https://ria.ru/20220615/lukashenko-1795353925.html

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения - РИА Новости, 15.06.2022

Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения и заявил, что КНР вносит весомый... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T08:20

2022-06-15T08:20

2022-06-15T08:20

в мире

китай

белоруссия

александр лукашенко

си цзиньпин

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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения и заявил, что КНР вносит весомый вклад в сохранение стабильности во всем мире."Ваш высокий авторитет среди мировых лидеров обеспечивается неизменной приверженностью равноправному, сбалансированному и инклюзивному глобальному развитию. Следуя вашему курсу, Китайская Народная Республика вносит весомый вклад в совершенствование системы международного управления и сохранение стабильности во всем мире. Полностью разделяю ваши идеи и инициативы о всеобщем развитии и безопасности", - процитировали в пресс-службе поздравление.В нем Лукашенко отметил, что безусловная поддержка китайского народа, успехи дружественного Китая в преодолении последствий пандемии коронавируса, упрочнении позиций на международной арене и построении сообщества единой судьбы человечества являются ярким свидетельством эффективности проводимой китайским лидером политики."Минск и Пекин на деле поддерживают друг друга, день ото дня укрепляя традиционную дружбу и стратегическое партнерство. Убежден, что благодаря единству позиций и скоординированным усилиям мы преодолеем любые препятствия. Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями. Буду рад скорой встрече и возможности обсудить ключевые вопросы двусторонней и международной повесток дня", - отметил Лукашенко.Ранее белорусский посол в Китае Юрий Сенько заявлял, что главы Белоруссии и КНР могут провести двусторонние переговоры в сентябре 2022 года в рамках встречи ШОС 15-16 сентября этого года в Самарканде.

https://ria.ru/20220614/ekonomika-1794294094.html

китай

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин