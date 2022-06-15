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Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения - РИА Новости, 15.06.2022
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Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения - РИА Новости, 15.06.2022
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения и заявил, что КНР вносит весомый... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T08:20
2022-06-15T08:20
в мире
китай
белоруссия
александр лукашенко
си цзиньпин
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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения и заявил, что КНР вносит весомый вклад в сохранение стабильности во всем мире."Ваш высокий авторитет среди мировых лидеров обеспечивается неизменной приверженностью равноправному, сбалансированному и инклюзивному глобальному развитию. Следуя вашему курсу, Китайская Народная Республика вносит весомый вклад в совершенствование системы международного управления и сохранение стабильности во всем мире. Полностью разделяю ваши идеи и инициативы о всеобщем развитии и безопасности", - процитировали в пресс-службе поздравление.В нем Лукашенко отметил, что безусловная поддержка китайского народа, успехи дружественного Китая в преодолении последствий пандемии коронавируса, упрочнении позиций на международной арене и построении сообщества единой судьбы человечества являются ярким свидетельством эффективности проводимой китайским лидером политики."Минск и Пекин на деле поддерживают друг друга, день ото дня укрепляя традиционную дружбу и стратегическое партнерство. Убежден, что благодаря единству позиций и скоординированным усилиям мы преодолеем любые препятствия. Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями. Буду рад скорой встрече и возможности обсудить ключевые вопросы двусторонней и международной повесток дня", - отметил Лукашенко.Ранее белорусский посол в Китае Юрий Сенько заявлял, что главы Белоруссии и КНР могут провести двусторонние переговоры в сентябре 2022 года в рамках встречи ШОС 15-16 сентября этого года в Самарканде.
https://ria.ru/20220614/ekonomika-1794294094.html
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в мире, китай, белоруссия, александр лукашенко, си цзиньпин
08:20 15.06.2022
 
Лукашенко поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

Глава Белоруссии Лукашенко: Китай вносит весомый вклад в сохранение стабильности в мире

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель Китайской народной республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил председателя Китайской Народной Республики Си Цзиньпина с днем рождения и заявил, что КНР вносит весомый вклад в сохранение стабильности во всем мире.
"Ваш высокий авторитет среди мировых лидеров обеспечивается неизменной приверженностью равноправному, сбалансированному и инклюзивному глобальному развитию. Следуя вашему курсу, Китайская Народная Республика вносит весомый вклад в совершенствование системы международного управления и сохранение стабильности во всем мире. Полностью разделяю ваши идеи и инициативы о всеобщем развитии и безопасности", - процитировали в пресс-службе поздравление.
В нем Лукашенко отметил, что безусловная поддержка китайского народа, успехи дружественного Китая в преодолении последствий пандемии коронавируса, упрочнении позиций на международной арене и построении сообщества единой судьбы человечества являются ярким свидетельством эффективности проводимой китайским лидером политики.
"Минск и Пекин на деле поддерживают друг друга, день ото дня укрепляя традиционную дружбу и стратегическое партнерство. Убежден, что благодаря единству позиций и скоординированным усилиям мы преодолеем любые препятствия. Искренне дорожу сложившимися между нами добрыми отношениями. Буду рад скорой встрече и возможности обсудить ключевые вопросы двусторонней и международной повесток дня", - отметил Лукашенко.
Ранее белорусский посол в Китае Юрий Сенько заявлял, что главы Белоруссии и КНР могут провести двусторонние переговоры в сентябре 2022 года в рамках встречи ШОС 15-16 сентября этого года в Самарканде.
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