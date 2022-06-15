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Фотографа Лошагина, осужденного за убийство жены, освободили по УДО - РИА Новости, 15.06.2022
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Фотографа Лошагина, осужденного за убийство жены, освободили по УДО
Фотографа Лошагина, осужденного за убийство жены, освободили по УДО - РИА Новости, 15.06.2022
Фотографа Лошагина, осужденного за убийство жены, освободили по УДО
Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:59
2022-06-15T13:03
происшествия
дмитрий лошагин
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, сообщает региональная прокуратура."Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания на срок 1 год 6 месяцев 16 дней", - говорится в сообщении.Подчеркивается, что помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал в суде против удовлетворения ходатайства Лошагина, поскольку вину в инкриминируемом преступлении тот так и не признал и не принес извинения потерпевшим. Прокуратура в течение предусмотренных законом 10 дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.По данным следствия, в ночь на 23 августа 2013 года подвыпивший фотограф в ходе ссоры убил свою жену – модель Юлию Прокопьеву, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал.В июне 2015 года фотограф был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал его, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.В декабре 2020 года суд удовлетворил ходатайство Лошагина на замену неотбытой части срока в колонии на ограничение свободы, но позже отменил решение после апелляции прокурора. В августе 2021 года Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура также обжаловала это решение, после чего областной суд отменил его и направил материалы на новое разбирательство в тот же суд, который в октябре отказал Лошагину в УДО, в декабре это решение вступило в силу.
https://ria.ru/20220523/ubiystvo-1790236737.html
https://ria.ru/20220511/pokushenie-1787948154.html
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происшествия, дмитрий лошагин, екатеринбург
12:59 15.06.2022 (обновлено: 13:03 15.06.2022)
 
Фотографа Лошагина, осужденного за убийство жены, освободили по УДО

Суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство фотографа Лошагина, убившего жену, об УДО

© РИА Новости / Владислав Лоншаков / Перейти в фотобанкФотограф Дмитрий Лошагин
Фотограф Дмитрий Лошагин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Владислав Лоншаков
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Фотограф Дмитрий Лошагин. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении фотографа Дмитрия Лошагина, осужденного за убийство жены, сообщает региональная прокуратура.
"Чкаловский районный суд Екатеринбурга удовлетворил ходатайство осужденного Дмитрия Лошагина, освободив его условно-досрочно от дальнейшего отбытия наказания на срок 1 год 6 месяцев 16 дней", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что помощник свердловского прокурора по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях возражал в суде против удовлетворения ходатайства Лошагина, поскольку вину в инкриминируемом преступлении тот так и не признал и не принес извинения потерпевшим. Прокуратура в течение предусмотренных законом 10 дней изучит постановление суда на предмет наличия или отсутствия оснований для его обжалования.
По данным следствия, в ночь на 23 августа 2013 года подвыпивший фотограф в ходе ссоры убил свою жену – модель Юлию Прокопьеву, после чего вывез тело в лес и оставил недалеко от автодороги. Через некоторое время мужчина вернулся и, чтобы скрыть следы преступления и затруднить опознание, облил голову супруги горючей жидкостью и поджег. Лошагин свою вину не признал.
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В июне 2015 года фотограф был приговорен к 10 годам колонии строгого режима. Обвинительный приговор был вынесен со второй попытки: в первом процессе суд оправдал его, но затем дело отправили на пересмотр. Свердловский областной суд в сентябре того же года снизил срок до девяти лет и 10 месяцев.
В декабре 2020 года суд удовлетворил ходатайство Лошагина на замену неотбытой части срока в колонии на ограничение свободы, но позже отменил решение после апелляции прокурора. В августе 2021 года Чкаловский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Лошагина. Прокуратура также обжаловала это решение, после чего областной суд отменил его и направил материалы на новое разбирательство в тот же суд, который в октябре отказал Лошагину в УДО, в декабре это решение вступило в силу.
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