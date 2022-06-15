https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795601777.html

Россия может производить дорогостоящие лекарства, считает депутат Госдумы

Россия может производить дорогостоящие лекарства, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 15.06.2022

Россия может производить дорогостоящие лекарства, считает депутат Госдумы

Россия может сама производить лекарства, которые сейчас закупает за рубежом за 180 миллионов рублей за одну инъекцию, считает председатель подкомитета по... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:57

2022-06-15T20:57

2022-06-15T20:57

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Россия может сама производить лекарства, которые сейчас закупает за рубежом за 180 миллионов рублей за одну инъекцию, считает председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы Александр Петров.По его словам, еще остается надежда на сотрудничество с международными компаниями, но надо просчитывать "самые плохие варианты развития событий", прежде всего с точки зрения лекарств, медицинской науки.По его словам, раньше не производили такие препараты в России, потому что не было заказов, а сейчас "время, когда нужно точно отработать всю ситуацию": что можно сделать самим в стране, а что потребует сотрудничества с международными кооперациями."Ни одна страна в мире никогда не произведет весь спектр лекарственных препаратов, которые необходимы для лечения человека. Безусловно, мы должны высчитать, как абсолютную математическую модель, ясный подход, как мы должны выстроить медицинскую науку", - отметил Петров.Кроме того, он рассказал, что за два пандемийных года Россия произвела "всю линию первого, второго ряда по лекарственным препаратам"."Мы говорим об уровне компетенции. Мы нарастили компетенции до того уровня, когда практически все технологии у нас можно воспроизводить. Это на всякий случай всем, кто хочет от нас уйти. Мы способны воспроизводить. Безусловно, мы уважаем патентное право других стран, но, если мы останемся без лекарств, мы выберем здоровье наших граждан", - сказал Петров.Также в своей речи Петров коснулся темы национальной системы лекарственной безопасности, в которую встроена государственная система лекарственная обеспечения. По словам депутата, вопрос обеспечения населения лекарствами в нынешней ситуации - это не только забота государства, а вопрос национального масштаба."Мы все должны собраться в кулак вместе с "фармой", а это в основном частный бизнес, и воспроизвести все технологические переделы", - сказал Петров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795530073.html

https://ria.ru/20220601/lekarstva-1792423703.html

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санкт-петербург, россия, здоровье - общество, госдума рф