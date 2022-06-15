Рейтинг@Mail.ru
Россия может производить дорогостоящие лекарства, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795601777.html
Россия может производить дорогостоящие лекарства, считает депутат Госдумы
Россия может производить дорогостоящие лекарства, считает депутат Госдумы - РИА Новости, 15.06.2022
Россия может производить дорогостоящие лекарства, считает депутат Госдумы
Россия может сама производить лекарства, которые сейчас закупает за рубежом за 180 миллионов рублей за одну инъекцию, считает председатель подкомитета по... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:57
2022-06-15T20:57
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
россия
здоровье - общество
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152273/26/1522732671_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_f4087cefbec46ed2abd8689c88e083c7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Россия может сама производить лекарства, которые сейчас закупает за рубежом за 180 миллионов рублей за одну инъекцию, считает председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы Александр Петров.По его словам, еще остается надежда на сотрудничество с международными компаниями, но надо просчитывать "самые плохие варианты развития событий", прежде всего с точки зрения лекарств, медицинской науки.По его словам, раньше не производили такие препараты в России, потому что не было заказов, а сейчас "время, когда нужно точно отработать всю ситуацию": что можно сделать самим в стране, а что потребует сотрудничества с международными кооперациями."Ни одна страна в мире никогда не произведет весь спектр лекарственных препаратов, которые необходимы для лечения человека. Безусловно, мы должны высчитать, как абсолютную математическую модель, ясный подход, как мы должны выстроить медицинскую науку", - отметил Петров.Кроме того, он рассказал, что за два пандемийных года Россия произвела "всю линию первого, второго ряда по лекарственным препаратам"."Мы говорим об уровне компетенции. Мы нарастили компетенции до того уровня, когда практически все технологии у нас можно воспроизводить. Это на всякий случай всем, кто хочет от нас уйти. Мы способны воспроизводить. Безусловно, мы уважаем патентное право других стран, но, если мы останемся без лекарств, мы выберем здоровье наших граждан", - сказал Петров.Также в своей речи Петров коснулся темы национальной системы лекарственной безопасности, в которую встроена государственная система лекарственная обеспечения. По словам депутата, вопрос обеспечения населения лекарствами в нынешней ситуации - это не только забота государства, а вопрос национального масштаба."Мы все должны собраться в кулак вместе с "фармой", а это в основном частный бизнес, и воспроизвести все технологические переделы", - сказал Петров.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795530073.html
https://ria.ru/20220601/lekarstva-1792423703.html
санкт-петербург
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152273/26/1522732671_310:0:3041:2048_1920x0_80_0_0_9720e050b1afae7943ca7c62fca4f04e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, россия, здоровье - общество, госдума рф
20:57 15.06.2022
 
Россия может производить дорогостоящие лекарства, считает депутат Госдумы

Депутат Петров: Россия может производить закупаемые за рубежом дорогостоящие лекарства

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкШприц
Шприц - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Шприц. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Россия может сама производить лекарства, которые сейчас закупает за рубежом за 180 миллионов рублей за одну инъекцию, считает председатель подкомитета по вопросам обращения лекарственных средств, развитию фармацевтической и медицинской промышленности комитета Госдумы Александр Петров.
По его словам, еще остается надежда на сотрудничество с международными компаниями, но надо просчитывать "самые плохие варианты развития событий", прежде всего с точки зрения лекарств, медицинской науки.
"Мы не имеем возможности дальше продолжать в том же темпе покупать лекарственные препараты, генотерапевтические лекарственные препараты за 180 млн рублей – одна инъекция. Наша генетическая наука ответила мне абсолютно точно, что мы можем воспроизвести точно такой же препарат, потому что механизм, как его можно сделать, абсолютно понятен", - сказал Петров на форуме "Лекарственная безопасность" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
По его словам, раньше не производили такие препараты в России, потому что не было заказов, а сейчас "время, когда нужно точно отработать всю ситуацию": что можно сделать самим в стране, а что потребует сотрудничества с международными кооперациями.
"Ни одна страна в мире никогда не произведет весь спектр лекарственных препаратов, которые необходимы для лечения человека. Безусловно, мы должны высчитать, как абсолютную математическую модель, ясный подход, как мы должны выстроить медицинскую науку", - отметил Петров.
Кроме того, он рассказал, что за два пандемийных года Россия произвела "всю линию первого, второго ряда по лекарственным препаратам".
Фармацевт в Сбер Еаптеке на улице Саид-Галеева в Казани - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
16:55Петербургский международный экономический форум — 2022
Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств стабильной
"Мы говорим об уровне компетенции. Мы нарастили компетенции до того уровня, когда практически все технологии у нас можно воспроизводить. Это на всякий случай всем, кто хочет от нас уйти. Мы способны воспроизводить. Безусловно, мы уважаем патентное право других стран, но, если мы останемся без лекарств, мы выберем здоровье наших граждан", - сказал Петров.
Также в своей речи Петров коснулся темы национальной системы лекарственной безопасности, в которую встроена государственная система лекарственная обеспечения. По словам депутата, вопрос обеспечения населения лекарствами в нынешней ситуации - это не только забота государства, а вопрос национального масштаба.
"Мы все должны собраться в кулак вместе с "фармой", а это в основном частный бизнес, и воспроизвести все технологические переделы", - сказал Петров.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 17:32
Путин одобрил идею "Круга добра" обеспечить лекарствами людей старше 18 лет
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургРоссияЗдоровье - ОбществоГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала