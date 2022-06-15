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Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств стабильной - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795530073.html
Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств стабильной
Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств стабильной - РИА Новости, 15.06.2022
Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств стабильной
Ситуация на рынке лекарств в России стабильна, система сбора данных по препаратам доступна в каждом регионе, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:55
2022-06-15T17:24
петербургский международный экономический форум — 2022
здоровье - общество
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
общество
михаил мурашко
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ситуация на рынке лекарств в России стабильна, система сбора данных по препаратам доступна в каждом регионе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В целом по лекарственным препаратам на сегодняшний день существует система сбора данных, она доступна каждому региону и отслеживается не только ввод в гражданский оборот, отслеживаются все закупки, которые проводятся", - сказал Мурашко на форуме "Лекарственная безопасность" в рамках ПМЭФ.По его словам, сегодня Росздравнадзор следит за ситуацией, на рынке все стабильно.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург
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здоровье - общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, михаил мурашко
16:55 15.06.2022 (обновлено: 17:24 15.06.2022)
 
Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств стабильной

Глава Минздрава Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств стабильной

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкФармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани
Фармацевт в Сбер Еаптеке на улице Саид-Галеева в Казани - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Фармацевт в "Сбер Еаптеке" на улице Саид-Галеева в Казани. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ситуация на рынке лекарств в России стабильна, система сбора данных по препаратам доступна в каждом регионе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"В целом по лекарственным препаратам на сегодняшний день существует система сбора данных, она доступна каждому региону и отслеживается не только ввод в гражданский оборот, отслеживаются все закупки, которые проводятся", - сказал Мурашко на форуме "Лекарственная безопасность" в рамках ПМЭФ.
По его словам, сегодня Росздравнадзор следит за ситуацией, на рынке все стабильно.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Здоровье - ОбществоСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)ОбществоМихаил Мурашко
 
 
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