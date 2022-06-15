https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795530073.html

Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств стабильной

Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств стабильной - РИА Новости, 15.06.2022

Мурашко назвал ситуацию на рынке лекарств стабильной

Ситуация на рынке лекарств в России стабильна, система сбора данных по препаратам доступна в каждом регионе, заявил министр здравоохранения России Михаил... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:55

2022-06-15T16:55

2022-06-15T17:24

петербургский международный экономический форум — 2022

здоровье - общество

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)

общество

михаил мурашко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/04/1776558571_256:0:3072:1584_1920x0_80_0_0_1af460f2821813404b192f3870cb053d.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Ситуация на рынке лекарств в России стабильна, система сбора данных по препаратам доступна в каждом регионе, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко."В целом по лекарственным препаратам на сегодняшний день существует система сбора данных, она доступна каждому региону и отслеживается не только ввод в гражданский оборот, отслеживаются все закупки, которые проводятся", - сказал Мурашко на форуме "Лекарственная безопасность" в рамках ПМЭФ.По его словам, сегодня Росздравнадзор следит за ситуацией, на рынке все стабильно.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220330/lekarstva-1780977915.html

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

здоровье - общество, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), общество, михаил мурашко