https://ria.ru/20220615/krym-1795605154.html

Власти Крыма рассказали о глобальном туристическом проекте

Власти Крыма рассказали о глобальном туристическом проекте - РИА Новости, 15.06.2022

Власти Крыма рассказали о глобальном туристическом проекте

Новый курортный город в Крыму станет глобальным туристическим проектом и позволит разгрузить перегруженную традиционную курортную инфраструктуру региона, заявил РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T21:21

2022-06-15T21:21

2022-06-15T21:21

петербургский международный экономический форум — 2022

сергей аксенов (политик)

сакский район

санкт-петербург

петербургский международный экономический форум (фонд)

республика крым

владимир константинов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Новый курортный город в Крыму станет глобальным туристическим проектом и позволит разгрузить перегруженную традиционную курортную инфраструктуру региона, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Эти оба места подходят для решения этой глобальной задачи. Это глобальный туристический проект. Еще такого Крым не реализовывал при всех масштабах и Крымского моста, и строительства дорог. Сейчас такой кластерный подход, когда решаться будет строительство целого города", - сказал Константинов РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что новый город на 50 тысяч жителей может быть построен на западном побережье Крыма. По его словам, есть два варианта размещения - на западном побережье Крыма в Сакском районе и в Симферопольском районе, в районе поселка Николаевка.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/svyazi-1795584841.html

сакский район

санкт-петербург

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сергей аксенов (политик), сакский район, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), республика крым, владимир константинов