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Власти Крыма рассказали о глобальном туристическом проекте - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/krym-1795605154.html
Власти Крыма рассказали о глобальном туристическом проекте
Власти Крыма рассказали о глобальном туристическом проекте - РИА Новости, 15.06.2022
Власти Крыма рассказали о глобальном туристическом проекте
Новый курортный город в Крыму станет глобальным туристическим проектом и позволит разгрузить перегруженную традиционную курортную инфраструктуру региона, заявил РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T21:21
2022-06-15T21:21
петербургский международный экономический форум — 2022
сергей аксенов (политик)
сакский район
санкт-петербург
петербургский международный экономический форум (фонд)
республика крым
владимир константинов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Новый курортный город в Крыму станет глобальным туристическим проектом и позволит разгрузить перегруженную традиционную курортную инфраструктуру региона, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Эти оба места подходят для решения этой глобальной задачи. Это глобальный туристический проект. Еще такого Крым не реализовывал при всех масштабах и Крымского моста, и строительства дорог. Сейчас такой кластерный подход, когда решаться будет строительство целого города", - сказал Константинов РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что новый город на 50 тысяч жителей может быть построен на западном побережье Крыма. По его словам, есть два варианта размещения - на западном побережье Крыма в Сакском районе и в Симферопольском районе, в районе поселка Николаевка.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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сергей аксенов (политик), сакский район, санкт-петербург, петербургский международный экономический форум (фонд), республика крым, владимир константинов
21:21 15.06.2022
 
Власти Крыма рассказали о глобальном туристическом проекте

Константинов: новый курортный город в Крыму станет глобальным туристическим проектом

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в фотобанкКрым, побережье
Крым, побережье - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Новый курортный город в Крыму станет глобальным туристическим проектом и позволит разгрузить перегруженную традиционную курортную инфраструктуру региона, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Эти оба места подходят для решения этой глобальной задачи. Это глобальный туристический проект. Еще такого Крым не реализовывал при всех масштабах и Крымского моста, и строительства дорог. Сейчас такой кластерный подход, когда решаться будет строительство целого города", - сказал Константинов РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что новый город на 50 тысяч жителей может быть построен на западном побережье Крыма. По его словам, есть два варианта размещения - на западном побережье Крыма в Сакском районе и в Симферопольском районе, в районе поселка Николаевка.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Сергей Аксенов (политик)Сакский районСанкт-ПетербургПетербургский международный экономический форум (фонд)Республика КрымВладимир Константинов
 
 
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