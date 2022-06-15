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РЭЦ разрабатывает трансграничную "цифровую песочницу" для криптоплатежей - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/kriptoplatezhi-1795439074.html
РЭЦ разрабатывает трансграничную "цифровую песочницу" для криптоплатежей
РЭЦ разрабатывает трансграничную "цифровую песочницу" для криптоплатежей - РИА Новости, 15.06.2022
РЭЦ разрабатывает трансграничную "цифровую песочницу" для криптоплатежей
Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) работает над созданием трансграничной "цифровой песочницы" для платежей в криптовалюте, заявила на ПМЭФ глава... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:08
2022-06-15T16:22
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
технологии
экономика
санкт-петербург
пмэф
петербургский международный экономический форум (фонд)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) работает над созданием трансграничной "цифровой песочницы" для платежей в криптовалюте, заявила на ПМЭФ глава центра Вероника Никишина."Российский экспортный центр считает использование цифровых платежных средств одним из перспективных способов обеспечения альтернативных возможностей осуществления трансграничных платежей в условиях ограничений", - сказала Никишина.Она добавила, что РЭЦ видит перспективным создание трансграничной "цифровой песочницы", смыслом которой станет создание возможностей для финтех-компаний безопасно "обкатать" расчетные процессы с использованием цифровых платежных средств с реальными экспортерами и импортерами в международных расчетах."Альтернативная платежная система, которая, я уверена, сейчас невероятно быстро разовьется - это расчеты в криптовалютах. Мы как институт развития, который улавливает все актуальные тенденции, кроме традиционных мероприятий сейчас пристально изучаем возможность стать такой "трансграничной цифровой песочницей", чтобы отпилотировать возможность использования криптовалют в трансграничных платежах. Мы уже объединили вокруг себя и финтех-компании, и регуляторов, мы в тесном взаимодействии с Росфинмониторингом и Центральным банком, без которых невозможно всерьез создать все слои платежей в криптовалютах", — рассказала глава РЭЦ.По ее мнению, важно выстроить такую "песочницу", чтобы выявить все возможные риски с точки зрения регуляторики и технологий, чтобы быстро и безопасно проводить такие платежи.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), технологии, экономика, санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
13:08 15.06.2022 (обновлено: 16:22 15.06.2022)
 

РЭЦ разрабатывает трансграничную "цифровую песочницу" для криптоплатежей

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкенеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина
енеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) работает над созданием трансграничной "цифровой песочницы" для платежей в криптовалюте, заявила на ПМЭФ глава центра Вероника Никишина.
"Российский экспортный центр считает использование цифровых платежных средств одним из перспективных способов обеспечения альтернативных возможностей осуществления трансграничных платежей в условиях ограничений", - сказала Никишина.
Она добавила, что РЭЦ видит перспективным создание трансграничной "цифровой песочницы", смыслом которой станет создание возможностей для финтех-компаний безопасно "обкатать" расчетные процессы с использованием цифровых платежных средств с реальными экспортерами и импортерами в международных расчетах.
"Альтернативная платежная система, которая, я уверена, сейчас невероятно быстро разовьется - это расчеты в криптовалютах. Мы как институт развития, который улавливает все актуальные тенденции, кроме традиционных мероприятий сейчас пристально изучаем возможность стать такой "трансграничной цифровой песочницей", чтобы отпилотировать возможность использования криптовалют в трансграничных платежах. Мы уже объединили вокруг себя и финтех-компании, и регуляторов, мы в тесном взаимодействии с Росфинмониторингом и Центральным банком, без которых невозможно всерьез создать все слои платежей в криптовалютах", — рассказала глава РЭЦ.
Генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина - РИА Новости, 1920, 26.05.2022
26 мая, 14:48
РЭЦ: РФ в перспективе может перейти на расчеты в криптовалюте при экспорте
По ее мнению, важно выстроить такую "песочницу", чтобы выявить все возможные риски с точки зрения регуляторики и технологий, чтобы быстро и безопасно проводить такие платежи.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ТехнологииЭкономикаСанкт-ПетербургПМЭФПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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