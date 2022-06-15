https://ria.ru/20220615/kriptoplatezhi-1795439074.html

РЭЦ разрабатывает трансграничную "цифровую песочницу" для криптоплатежей

РЭЦ разрабатывает трансграничную "цифровую песочницу" для криптоплатежей - РИА Новости, 15.06.2022

РЭЦ разрабатывает трансграничную "цифровую песочницу" для криптоплатежей

Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) работает над созданием трансграничной "цифровой песочницы" для платежей в криптовалюте, заявила на ПМЭФ глава... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:08

2022-06-15T13:08

2022-06-15T16:22

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

технологии

экономика

санкт-петербург

пмэф

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ) работает над созданием трансграничной "цифровой песочницы" для платежей в криптовалюте, заявила на ПМЭФ глава центра Вероника Никишина."Российский экспортный центр считает использование цифровых платежных средств одним из перспективных способов обеспечения альтернативных возможностей осуществления трансграничных платежей в условиях ограничений", - сказала Никишина.Она добавила, что РЭЦ видит перспективным создание трансграничной "цифровой песочницы", смыслом которой станет создание возможностей для финтех-компаний безопасно "обкатать" расчетные процессы с использованием цифровых платежных средств с реальными экспортерами и импортерами в международных расчетах."Альтернативная платежная система, которая, я уверена, сейчас невероятно быстро разовьется - это расчеты в криптовалютах. Мы как институт развития, который улавливает все актуальные тенденции, кроме традиционных мероприятий сейчас пристально изучаем возможность стать такой "трансграничной цифровой песочницей", чтобы отпилотировать возможность использования криптовалют в трансграничных платежах. Мы уже объединили вокруг себя и финтех-компании, и регуляторов, мы в тесном взаимодействии с Росфинмониторингом и Центральным банком, без которых невозможно всерьез создать все слои платежей в криптовалютах", — рассказала глава РЭЦ.По ее мнению, важно выстроить такую "песочницу", чтобы выявить все возможные риски с точки зрения регуляторики и технологий, чтобы быстро и безопасно проводить такие платежи.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220526/raschety-1790858253.html

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), технологии, экономика, санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)