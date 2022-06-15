https://ria.ru/20220615/kitay-1795508169.html

Путин и Си Цзиньпин заявили о беспрецедентно высоком уровне отношений стран

Путин и Си Цзиньпин заявили о беспрецедентно высоком уровне отношений стран - РИА Новости, 15.06.2022

Путин и Си Цзиньпин заявили о беспрецедентно высоком уровне отношений стран

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:05

2022-06-15T16:05

2022-06-15T16:24

владимир путин

си цзиньпин

россия

китай

в мире

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которого проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях", - говорится в сообщении."При обсуждении ситуации на мировой арене подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220609/ukraina-1794323097.html

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китай

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Кирилл Волков

владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, в мире