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Путин и Си Цзиньпин заявили о беспрецедентно высоком уровне отношений стран - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин и Си Цзиньпин заявили о беспрецедентно высоком уровне отношений стран
Путин и Си Цзиньпин заявили о беспрецедентно высоком уровне отношений стран - РИА Новости, 15.06.2022
Путин и Си Цзиньпин заявили о беспрецедентно высоком уровне отношений стран
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:05
2022-06-15T16:24
владимир путин
си цзиньпин
россия
китай
в мире
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются, сообщает пресс-служба Кремля."Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которого проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях", - говорится в сообщении."При обсуждении ситуации на мировой арене подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений", - говорится в сообщении.
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владимир путин, си цзиньпин, россия, китай, в мире
16:05 15.06.2022 (обновлено: 16:24 15.06.2022)
 
Путин и Си Цзиньпин заявили о беспрецедентно высоком уровне отношений стран

Путин и Си Цзиньпин заявили о беспрецедентно высоком уровне отношений России и Китая

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин
Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются, сообщает пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином, в ходе которого проведен обстоятельный обмен мнениями по широкому кругу вопросов двусторонней и международной повестки дня. Лидеры констатировали, что российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне и постоянно совершенствуются. Подтвердили стремление к последовательному углублению всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия на всех направлениях", - говорится в сообщении.
"При обсуждении ситуации на мировой арене подчеркивалось, что Россия и Китай, как и ранее, выступают с единых или весьма близких позиций, последовательно отстаивают основополагающие принципы международного права, добиваются построения подлинно многополярной и справедливой системы международных отношений", - говорится в сообщении.
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