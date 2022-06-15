https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html

Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин

Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.06.2022

Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин

Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:41

2022-06-15T13:41

2022-06-15T14:38

китай

си цзиньпин

россия

в мире

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ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным."Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга по важнейшим вопросам, таким как суверенитет и безопасность, а также укреплять стратегическое сотрудничество между двумя странами", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин также отметил, что китайская сторона готова углублять координацию с Россией в рамках в крупных международных и региональных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, БРИКС и ШОС. По его словам, Китай стремится вместе с Россией содействовать формированию "более справедливого и рационального" международного порядка и глобального управления.

https://ria.ru/20220603/pomosch-1792773423.html

китай

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

китай, си цзиньпин, россия, в мире