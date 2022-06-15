https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html
Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин
Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин - РИА Новости, 15.06.2022
Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин
Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:41
2022-06-15T13:41
2022-06-15T14:38
китай
си цзиньпин
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ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга в вопросах суверенитета и безопасности, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным."Китай готов вместе с Россией продолжать поддерживать друг друга по важнейшим вопросам, таким как суверенитет и безопасность, а также укреплять стратегическое сотрудничество между двумя странами", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.Си Цзиньпин также отметил, что китайская сторона готова углублять координацию с Россией в рамках в крупных международных и региональных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, БРИКС и ШОС. По его словам, Китай стремится вместе с Россией содействовать формированию "более справедливого и рационального" международного порядка и глобального управления.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, си цзиньпин, россия, в мире
13:41 15.06.2022 (обновлено: 14:38 15.06.2022)
Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин
Си Цзиньпин: Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета и безопасности