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Глава Казахстана Токаев призвал полностью распрощаться с олигархами
Глава Казахстана Токаев призвал полностью распрощаться с олигархами - РИА Новости, 15.06.2022
Глава Казахстана Токаев призвал полностью распрощаться с олигархами
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости избавления от фаворитизма, олигархии и олигополии в политике и экономике. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:44
2022-06-15T11:44
2022-06-15T12:07
в мире
казахстан
касым-жомарт токаев
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АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости избавления от фаворитизма, олигархии и олигополии в политике и экономике."Казахстан должен полностью распрощаться с олигополией, с олигархической системой, будь то в экономике, в политике. Мы должны отойти от фаворитизма при распределении так называемых лакомых кусков в экономике. Все это было. В стране должна быть социальная справедливость", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".
https://ria.ru/20220614/krizis-1795111321.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, казахстан, касым-жомарт токаев
11:44 15.06.2022 (обновлено: 12:07 15.06.2022)
Глава Казахстана Токаев призвал полностью распрощаться с олигархами
Глава Казахстана Токаев призвал отойти от системы распределения лакомых кусков в экономике