https://ria.ru/20220615/kazakhstan-1795397319.html

Глава Казахстана Токаев призвал полностью распрощаться с олигархами

Глава Казахстана Токаев призвал полностью распрощаться с олигархами - РИА Новости, 15.06.2022

Глава Казахстана Токаев призвал полностью распрощаться с олигархами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости избавления от фаворитизма, олигархии и олигополии в политике и экономике. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:44

2022-06-15T11:44

2022-06-15T12:07

в мире

казахстан

касым-жомарт токаев

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АЛМА-АТА, 15 июн - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости избавления от фаворитизма, олигархии и олигополии в политике и экономике."Казахстан должен полностью распрощаться с олигополией, с олигархической системой, будь то в экономике, в политике. Мы должны отойти от фаворитизма при распределении так называемых лакомых кусков в экономике. Все это было. В стране должна быть социальная справедливость", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

https://ria.ru/20220614/krizis-1795111321.html

казахстан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, казахстан, касым-жомарт токаев