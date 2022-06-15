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Россия считает недопустимыми удары Израиля по сирийской территории - РИА Новости, 15.06.2022
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Война в Сирии
https://ria.ru/20220615/izrail-1795351087.html
Россия считает недопустимыми удары Израиля по сирийской территории
Россия считает недопустимыми удары Израиля по сирийской территории - РИА Новости, 15.06.2022
Россия считает недопустимыми удары Израиля по сирийской территории
Удары Израиля по территории Сирии недопустимы, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале "астанинских" переговоров. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T07:35
2022-06-15T07:35
война в сирии
в мире
сирия
израиль
россия
александр лаврентьев
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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Удары Израиля по территории Сирии недопустимы, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале "астанинских" переговоров.Он напомнил, что ранее в результате ударов Израиля по аэропорту в Дамаске была повреждена взлетно-посадочная полоса, это не позволяет принимать международные рейсы и обеспечивать транзит и прилет в Сирию.Лаврентьев также сообщил, что участники переговоров рассмотрят и вопрос присутствия США в Сирии, которые занимаются "разграблением сирийского национального достояния", чему нужно "поставить заслон".В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
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в мире, сирия, израиль, россия, александр лаврентьев
07:35 15.06.2022
 
Россия считает недопустимыми удары Израиля по сирийской территории

Спецпредставитель Лаврентьев: удары Израиля по сирийской территории недопустимы

© SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
© SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. Архивное фото
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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Удары Израиля по территории Сирии недопустимы, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале "астанинских" переговоров.
"Конечно же, рассмотрим мы вопрос об участившихся обстрелах территории Сирии со стороны Израиля. Думаем, что на этом тоже надо будет акцентировать внимание. Это недопустимо", — сказал Лаврентьев.
Он напомнил, что ранее в результате ударов Израиля по аэропорту в Дамаске была повреждена взлетно-посадочная полоса, это не позволяет принимать международные рейсы и обеспечивать транзит и прилет в Сирию.
Лаврентьев также сообщил, что участники переговоров рассмотрят и вопрос присутствия США в Сирии, которые занимаются "разграблением сирийского национального достояния", чему нужно "поставить заслон".
В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.
Дамаск. Аэропорт - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 00:08
ВПП аэропорта Дамаска выведены из строя после удара ВВС Израиля
 
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