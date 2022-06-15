https://ria.ru/20220615/izrail-1795351087.html

Россия считает недопустимыми удары Израиля по сирийской территории

Россия считает недопустимыми удары Израиля по сирийской территории - РИА Новости, 15.06.2022

Россия считает недопустимыми удары Израиля по сирийской территории

Удары Израиля по территории Сирии недопустимы, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале "астанинских" переговоров. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T07:35

2022-06-15T07:35

2022-06-15T07:35

война в сирии

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сирия

израиль

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александр лаврентьев

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НУР-СУЛТАН, 15 июн — РИА Новости. Удары Израиля по территории Сирии недопустимы, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев в начале "астанинских" переговоров.Он напомнил, что ранее в результате ударов Израиля по аэропорту в Дамаске была повреждена взлетно-посадочная полоса, это не позволяет принимать международные рейсы и обеспечивать транзит и прилет в Сирию.Лаврентьев также сообщил, что участники переговоров рассмотрят и вопрос присутствия США в Сирии, которые занимаются "разграблением сирийского национального достояния", чему нужно "поставить заслон".В Казахстане 15-16 июня проходят переговоры высокого уровня стран-гарантов (Россия, Турция, Иран) "астанинского" процесса по урегулированию в Сирии с участием представителей правительства и оппозиции Сирии, а также ООН.

https://ria.ru/20220611/aeroport-1794705106.html

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в мире, сирия, израиль, россия, александр лаврентьев