https://ria.ru/20220615/importozameschenie-1795339203.html

Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения неэффективной

Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения неэффективной - РИА Новости, 15.06.2022

Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения неэффективной

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной, поставленные планы были выполнены, а замещение импорта на РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T01:36

2022-06-15T01:36

2022-06-15T01:37

экономика

россия

денис мантуров

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной, поставленные планы были выполнены, а замещение импорта на 100% - неразумно, такое мнение министр высказал в интервью изданию "Коммерсант"."У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% — я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день. Даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырье. Есть вторая половина мира, которая готова это делать", - добавил он.По словам министра, импортозаместить все в одночасье — это, во-первых, достаточно дорого, а, во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта.При этом на 100% нужно импортозамещаться в отраслях, касающихся национальной безопасности, подчеркнул Мантуров. По его словам, речь идет о предприятиях ОПК и продукции военного назначения. "И здесь не стоит вопрос об экономике — здесь стоит вопрос о национальной безопасности. Поверьте, у нас все делается и будет делаться исходя их этих принципов", — подчеркнул он.В конце мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в интервью "Известиям", что государственная программа импортозамещения должна быть актуализирована и пересмотрена. По её мнению, в программе слишком плавные темпы, России нужно ускориться.

https://ria.ru/20220609/importozameschenie-1794359898.html

https://ria.ru/20220526/importozameschenie-1790914649.html

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экономика, россия, денис мантуров