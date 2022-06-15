https://ria.ru/20220615/importozameschenie-1795339203.html
Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения неэффективной
Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения неэффективной - РИА Новости, 15.06.2022
Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения неэффективной
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной, поставленные планы были выполнены, а замещение импорта на РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T01:36
2022-06-15T01:36
2022-06-15T01:37
экономика
россия
денис мантуров
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной, поставленные планы были выполнены, а замещение импорта на 100% - неразумно, такое мнение министр высказал в интервью изданию "Коммерсант"."У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% — я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день. Даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырье. Есть вторая половина мира, которая готова это делать", - добавил он.По словам министра, импортозаместить все в одночасье — это, во-первых, достаточно дорого, а, во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта.При этом на 100% нужно импортозамещаться в отраслях, касающихся национальной безопасности, подчеркнул Мантуров. По его словам, речь идет о предприятиях ОПК и продукции военного назначения. "И здесь не стоит вопрос об экономике — здесь стоит вопрос о национальной безопасности. Поверьте, у нас все делается и будет делаться исходя их этих принципов", — подчеркнул он.В конце мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила в интервью "Известиям", что государственная программа импортозамещения должна быть актуализирована и пересмотрена. По её мнению, в программе слишком плавные темпы, России нужно ускориться.
https://ria.ru/20220609/importozameschenie-1794359898.html
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экономика, россия, денис мантуров
01:36 15.06.2022 (обновлено: 01:37 15.06.2022)
Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения неэффективной
Глава Минпромторга Мантуров не согласился с заявлениями о неэффективности импортозамещения
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что не считает политику импортозамещения в РФ неэффективной, поставленные планы были выполнены, а замещение импорта на 100% - неразумно, такое мнение министр высказал
в интервью изданию "Коммерсант".
"Часто приходится слышать высказывания о том, что политика импортозамещения оказалась неэффективной. Не могу с этим тезисом согласиться по одной простой причине — более 20 отраслевых планов, которые были утверждены в конце 2014 года, за все это время были выполнены ровно в тех параметрах, которые изначально были заложены", — сказал Мантуров.
"У нас никогда не было планов заместить импорт на 100% — я считаю, это просто неразумно и на сегодняшний день. Даже в сложившейся ситуации, когда западные страны отказываются поставлять свои агрегаты, комплектующие, материалы и сырье. Есть вторая половина мира, которая готова это делать", - добавил он.
По словам министра, импортозаместить все в одночасье — это, во-первых, достаточно дорого, а, во-вторых, такой подход не даст положительного экономического эффекта.
При этом на 100% нужно импортозамещаться в отраслях, касающихся национальной безопасности, подчеркнул Мантуров. По его словам, речь идет о предприятиях ОПК и продукции военного назначения. "И здесь не стоит вопрос об экономике — здесь стоит вопрос о национальной безопасности. Поверьте, у нас все делается и будет делаться исходя их этих принципов", — подчеркнул он.
В конце мая спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко
сообщила в интервью "Известиям", что государственная программа импортозамещения должна быть актуализирована и пересмотрена. По её мнению, в программе слишком плавные темпы, России
нужно ускориться.