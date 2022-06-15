https://ria.ru/20220615/ikea-1795545381.html

Заводы IKEA в Новгородской области могут вновь открыться через пару месяцев

Заводы IKEA в Новгородской области могут вновь открыться через пару месяцев - РИА Новости, 15.06.2022

Заводы IKEA в Новгородской области могут вновь открыться через пару месяцев

Российские компании заинтересованы в покупке заводов IKEA в Новгородской области, идут переговоры, предприятия смогут вновь открыться под руководством нового... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:31

2022-06-15T17:31

2022-06-15T17:31

ikea

экономика

новгородская область

россия

санкт-петербург

ikea international group

петербургский международный экономический форум (фонд)

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С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Российские компании заинтересованы в покупке заводов IKEA в Новгородской области, идут переговоры, предприятия смогут вновь открыться под руководством нового собственника уже через 2-3 месяца, сообщил РИА Новости губернатор Андрей Никитин.На территории Новгородской области расположены два из четырёх заводов IKEA в России."На нас уже выходили российские инвесторы, люди, которые интересуются этими предприятиями. Я нисколько не сомневаюсь в том, что эти заводы продолжат свою работу, но уже с новым собственником. Любой инвестор, который придет, получит нашу поддержку", - сказал Никитин РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Губернатор также сообщил, что все сотрудники этих предприятий сохранят рабочие места. "Вместе с тем, кто захочет уволиться, получат до восьми окладов. У нас в регионе очень большой дефицит высококвалифицированного персонала. Поэтому тех, кто захочет уйти, с удовольствием возьмут на наши другие предприятия, в том числе деревообрабатывающие. Ни один из сотрудников не потеряется, все найдут достойные работу и зарплату в регионе", - отметил он.Никитин отметил, что предприятия под руководством нового собственника могут открыться уже скоро. "По моим оценкам, это уже через два-три месяца", - сказал он, добавив, что материалы, производимые на новгородских заводах, будут востребованы у производителей мебели, которые работают под любым другим брендом.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/ikea-1795484921.html

новгородская область

россия

санкт-петербург

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

ikea, экономика, новгородская область, россия, санкт-петербург, ikea international group, петербургский международный экономический форум (фонд)