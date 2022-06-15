https://ria.ru/20220615/gruziya-1795432097.html

Грузия сняла все ограничения на въезд туристов

Грузия сняла все ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 15.06.2022

Грузия сняла все ограничения на въезд туристов

Власти Грузии сняли все ограничения на въезд для иностранных туристов с 15 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:16

2022-06-15T13:16

2022-06-15T13:16

туризм

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грузия

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти Грузии сняли все ограничения на въезд для иностранных туристов с 15 июня, сообщает АТОР."Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации против COVID-19, или отрицательного ПЦР-теста", – говорится в документе, подписанном премьер-министром страны.Таким образом, чтобы попасть в Грузию, россиянам понадобится только загранпаспорт. Правда добраться все еще можно только с пересадкой через третьи страны. Стоимость билетов с вылетом в июне стартует от 70 тысяч рублей в одну сторону. В июле подешевле — от 40 тысяч.Еще один вариант — отправиться в путешествие на личном автомобиле: сухопутная граница между странами открыта с середины мая.

https://ria.ru/20220531/gruziya-1791027386.html

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, грузия, туризм, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туристы, авиасообщение, авиабилеты, цены