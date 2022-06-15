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Грузия сняла все ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 15.06.2022
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Туризм
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Грузия сняла все ограничения на въезд туристов
Грузия сняла все ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 15.06.2022
Грузия сняла все ограничения на въезд туристов
Власти Грузии сняли все ограничения на въезд для иностранных туристов с 15 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:16
2022-06-15T13:16
туризм
новости - туризм
грузия
туризм
сертификат о вакцинации
пцр-тест
туристы
авиасообщение
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти Грузии сняли все ограничения на въезд для иностранных туристов с 15 июня, сообщает АТОР."Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации против COVID-19, или отрицательного ПЦР-теста", – говорится в документе, подписанном премьер-министром страны.Таким образом, чтобы попасть в Грузию, россиянам понадобится только загранпаспорт. Правда добраться все еще можно только с пересадкой через третьи страны. Стоимость билетов с вылетом в июне стартует от 70 тысяч рублей в одну сторону. В июле подешевле — от 40 тысяч.Еще один вариант — отправиться в путешествие на личном автомобиле: сухопутная граница между странами открыта с середины мая.
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новости - туризм, грузия, туризм, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туристы, авиасообщение, авиабилеты, цены
13:16 15.06.2022
 
Грузия сняла все ограничения на въезд туристов

Грузия отменила ограничения на въезд в страну для иностранных туристов с 15 июня

© РИА Новости / Перейти в фотобанкНарикала - крепостной комплекс на горе Мтацминда в Старом Тбилиси
Нарикала - крепостной комплекс на горе Мтацминда в Старом Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти Грузии сняли все ограничения на въезд для иностранных туристов с 15 июня, сообщает АТОР.
"Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации против COVID-19, или отрицательного ПЦР-теста", – говорится в документе, подписанном премьер-министром страны.
Таким образом, чтобы попасть в Грузию, россиянам понадобится только загранпаспорт. Правда добраться все еще можно только с пересадкой через третьи страны. Стоимость билетов с вылетом в июне стартует от 70 тысяч рублей в одну сторону. В июле подешевле — от 40 тысяч.
Еще один вариант — отправиться в путешествие на личном автомобиле: сухопутная граница между странами открыта с середины мая.
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ТуризмНовости - ТуризмГрузияТуризмСертификат о вакцинацииПЦР-тесттуристыАвиасообщениеАвиабилетыЦены
 
 
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