https://ria.ru/20220615/gruziya-1795432097.html
Грузия сняла все ограничения на въезд туристов
Грузия сняла все ограничения на въезд туристов - РИА Новости, 15.06.2022
Грузия сняла все ограничения на въезд туристов
Власти Грузии сняли все ограничения на въезд для иностранных туристов с 15 июня, сообщает АТОР. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:16
2022-06-15T13:16
2022-06-15T13:16
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Власти Грузии сняли все ограничения на въезд для иностранных туристов с 15 июня, сообщает АТОР."Любое лицо, прибывающее из-за границы (независимо от гражданства), освобождается от обязанности предоставления документа, подтверждающего полный курс вакцинации против COVID-19, или отрицательного ПЦР-теста", – говорится в документе, подписанном премьер-министром страны.Таким образом, чтобы попасть в Грузию, россиянам понадобится только загранпаспорт. Правда добраться все еще можно только с пересадкой через третьи страны. Стоимость билетов с вылетом в июне стартует от 70 тысяч рублей в одну сторону. В июле подешевле — от 40 тысяч.Еще один вариант — отправиться в путешествие на личном автомобиле: сухопутная граница между странами открыта с середины мая.
https://ria.ru/20220531/gruziya-1791027386.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, грузия, туризм, сертификат о вакцинации, пцр-тест, туристы, авиасообщение, авиабилеты, цены
Грузия сняла все ограничения на въезд туристов
Грузия отменила ограничения на въезд в страну для иностранных туристов с 15 июня