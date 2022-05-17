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Россия открыла сухопутную границу с Грузией - РИА Новости, 17.05.2022
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Туризм
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Россия открыла сухопутную границу с Грузией
Россия открыла сухопутную границу с Грузией - РИА Новости, 17.05.2022
Россия открыла сухопутную границу с Грузией
На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение, согласно которому для выезда в Грузию через наземные границы больше не нужны... РИА Новости, 17.05.2022
2022-05-17T21:54
2022-05-17T21:54
туризм
туризм
грузия
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение, согласно которому для выезда в Грузию через наземные границы больше не нужны обоснования.Ранее для пересечения наземной границы России с Грузией требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины. Такие ограничения для этой и других страны были введены распоряжением правительства от 27 марта 2020 года № 763-р, которым из-за пандемии коронавируса временно ограничивалось движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска.Согласно новому документу, обоснования больше не нужны для въезда в Грузию, а также в ДНР и ЛНР. Ранее подобные ограничения отменили в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана и Китая.
https://ria.ru/20220322/gruziya-1779436431.html
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туризм, грузия, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, новости - туризм, туристы, коронавирус covid-19
21:54 17.05.2022
 
Россия открыла сухопутную границу с Грузией

Власти разрешили выезжать из России в Грузию на автомобиле

© РИА Новости / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкАвтомобильный пункт пропуска "Верхний Ларс. 2010 год
Автомобильный пункт пропуска Верхний Ларс. 2010 год - РИА Новости, 1920, 17.05.2022
© РИА Новости / Владимир Иванов
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. На официальном интернет-портале правовой информации опубликовано распоряжение, согласно которому для выезда в Грузию через наземные границы больше не нужны обоснования.
Ранее для пересечения наземной границы России с Грузией требовалось доказать, что целью поездки является обучение, работа, лечение или другие веские причины.
Такие ограничения для этой и других страны были введены распоряжением правительства от 27 марта 2020 года № 763-р, которым из-за пандемии коронавируса временно ограничивалось движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска.
Согласно новому документу, обоснования больше не нужны для въезда в Грузию, а также в ДНР и ЛНР. Ранее подобные ограничения отменили в отношении Абхазии, Южной Осетии, Монголии, Казахстана и Китая.
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