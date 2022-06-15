Рейтинг@Mail.ru
Германия возобновила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
туризм коллаж распопова - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20220615/germaniya-1795463483.html
Германия возобновила выдачу виз россиянам
Германия возобновила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 15.06.2022
Германия возобновила выдачу виз россиянам
Посольство Германии в РФ сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз россиянам, сообщает АТОР РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:09
2022-06-15T17:28
туризм
новости - туризм
германия
россия
авиасообщение
виза
авиабилеты
туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/84/1521768471_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_5bc29c50c0178e4a6e0fee707bfae532.jpg
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Посольство Германии в РФ сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз россиянам, сообщает АТОРЗаписаться на собеседование и подать заявление на визу, в том числе туристическую, можно через центры компании Visa Metric, уточняют в ассоциации.С 11 июня Германия временно сняла все ограничения на въезд в страну: это значит, что путешественникам больше не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Предполагается, что послабления будут действовать минимум до августа этого года.На данный момент прямых рейсов из России нет. Добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Стоимость перелета с вылетом в июле стартует от 60 тысяч рублей с человека в одну сторону.
https://ria.ru/20220615/gruziya-1795432097.html
германия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Кабанова
Ольга Кабанова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152176/84/1521768471_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_d3d8d24a8691108c6e3b3bc81f75056a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, германия, россия, авиасообщение, виза, авиабилеты, туризм, туристы
14:09 15.06.2022 (обновлено: 17:28 15.06.2022)
 
Германия возобновила выдачу виз россиянам

Посольство Германии возобновило прием заявок на визы от россиян в центрах Visa Metric

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкВид на Бранденбургские ворота в Берлине
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Посольство Германии в РФ сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз россиянам, сообщает АТОР
Записаться на собеседование и подать заявление на визу, в том числе туристическую, можно через центры компании Visa Metric, уточняют в ассоциации.
С 11 июня Германия временно сняла все ограничения на въезд в страну: это значит, что путешественникам больше не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Предполагается, что послабления будут действовать минимум до августа этого года.
На данный момент прямых рейсов из России нет. Добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Стоимость перелета с вылетом в июле стартует от 60 тысяч рублей с человека в одну сторону.
Нарикала - крепостной комплекс на горе Мтацминда в Старом Тбилиси - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
13:16Туризм
Грузия сняла все ограничения на въезд туристов
 
ТуризмНовости - ТуризмГерманияРоссияАвиасообщениеВизаАвиабилетыТуризмтуристы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала