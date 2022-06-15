https://ria.ru/20220615/germaniya-1795463483.html
Германия возобновила выдачу виз россиянам
Германия возобновила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 15.06.2022
Германия возобновила выдачу виз россиянам
Посольство Германии в РФ сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз россиянам, сообщает АТОР РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:09
2022-06-15T14:09
2022-06-15T17:28
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Посольство Германии в РФ сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз россиянам, сообщает АТОРЗаписаться на собеседование и подать заявление на визу, в том числе туристическую, можно через центры компании Visa Metric, уточняют в ассоциации.С 11 июня Германия временно сняла все ограничения на въезд в страну: это значит, что путешественникам больше не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Предполагается, что послабления будут действовать минимум до августа этого года.На данный момент прямых рейсов из России нет. Добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Стоимость перелета с вылетом в июле стартует от 60 тысяч рублей с человека в одну сторону.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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новости - туризм, германия, россия, авиасообщение, виза, авиабилеты, туризм, туристы
14:09 15.06.2022 (обновлено: 17:28 15.06.2022)
Германия возобновила выдачу виз россиянам
Посольство Германии возобновило прием заявок на визы от россиян в центрах Visa Metric