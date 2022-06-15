https://ria.ru/20220615/germaniya-1795463483.html

Германия возобновила выдачу виз россиянам

Германия возобновила выдачу виз россиянам - РИА Новости, 15.06.2022

Германия возобновила выдачу виз россиянам

Посольство Германии в РФ сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз россиянам, сообщает АТОР РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:09

2022-06-15T14:09

2022-06-15T17:28

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Посольство Германии в РФ сообщило о возобновлении выдачи всех типов виз россиянам, сообщает АТОРЗаписаться на собеседование и подать заявление на визу, в том числе туристическую, можно через центры компании Visa Metric, уточняют в ассоциации.С 11 июня Германия временно сняла все ограничения на въезд в страну: это значит, что путешественникам больше не нужно предоставлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест. Предполагается, что послабления будут действовать минимум до августа этого года.На данный момент прямых рейсов из России нет. Добраться можно на самолетах иностранных авиакомпаний с пересадкой. Стоимость перелета с вылетом в июле стартует от 60 тысяч рублей с человека в одну сторону.

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Ольга Кабанова

Ольга Кабанова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

новости - туризм, германия, россия, авиасообщение, виза, авиабилеты, туризм, туристы