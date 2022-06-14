https://ria.ru/20220614/germaniya-1795146998.html
Германия полностью открылась для туристов
Германия полностью открылась для туристов - РИА Новости, 14.06.2022
Германия полностью открылась для туристов
Все ограничения на въезд в Германию в связи с COVID-19 временно сняты, послабление касается и гостей из России, но выдача туристических виз нашим гражданам не... РИА Новости, 14.06.2022
2022-06-14T11:59
2022-06-14T11:59
2022-06-14T11:59
туризм
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новости - туризм
германия
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Все ограничения на въезд в Германию в связи с COVID-19 временно сняты, послабление касается и гостей из России, но выдача туристических виз нашим гражданам не возобновилась, сообщает АТОР.Как уточняется на сайте МИД Германии, с 11 июня въезд в страну снова разрешен для любых целей, в том числе туризм. Единственное исключение – Китай.Предполагается, что нынешние послабления будут действовать до конца августа 2022 года. Власти Германии не исключают повторного введения ограничений, если к осени появятся новые штаммы коронавируса.Однако на сайте посольства Германии на момент 13 июня информация о выдаче виз не обновилась.Въезд в Германию по туристической визе открыт только для полностью вакцинированных от COVID-19 россиян. При этом "Спутник" не признается. Вероятно, что правила на сайте посольства Германии в России будут обновлены на этой неделе. В любом случае в страну можно попасть через другие государства ЕС с действующей шенгенской визой.Прямого авиасообщения между Россией и Германией сейчас нет из-за закрытия воздушного пространства. Самый доступный маршрут – через Турцию (стыковка в Стамбуле) – стоимость билетов туда и обратно в начале июля стартует от 60 тысяч рублей в одну сторону. Также есть варианты полетов через ОАЭ, Киргизию, Азербайджан.
https://ria.ru/20220613/puteshestviya-1794967419.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, германия, россия, мид германии, евросоюз, туристы
Германия полностью открылась для туристов
Германия открылась для туристов, но россиянам попасть в страну пока сложно
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Все ограничения на въезд в Германию в связи с COVID-19 временно сняты, послабление касается и гостей из России, но выдача туристических виз нашим гражданам не возобновилась, сообщает
АТОР.
Как уточняется на сайте МИД Германии, с 11 июня въезд в страну снова разрешен для любых целей, в том числе туризм. Единственное исключение – Китай.
Предполагается, что нынешние послабления будут действовать до конца августа 2022 года. Власти Германии не исключают повторного введения ограничений, если к осени появятся новые штаммы коронавируса.
Однако на сайте посольства Германии на момент 13 июня информация о выдаче виз не обновилась.
Въезд в Германию по туристической визе открыт только для полностью вакцинированных от COVID-19 россиян. При этом "Спутник" не признается. Вероятно, что правила на сайте посольства Германии в России будут обновлены на этой неделе. В любом случае в страну можно попасть через другие государства ЕС с действующей шенгенской визой.
Прямого авиасообщения между Россией и Германией сейчас нет из-за закрытия воздушного пространства. Самый доступный маршрут – через Турцию (стыковка в Стамбуле) – стоимость билетов туда и обратно в начале июля стартует от 60 тысяч рублей в одну сторону. Также есть варианты полетов через ОАЭ, Киргизию, Азербайджан.