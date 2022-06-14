https://ria.ru/20220614/germaniya-1795146998.html

Германия полностью открылась для туристов

Германия полностью открылась для туристов - РИА Новости, 14.06.2022

Германия полностью открылась для туристов

Все ограничения на въезд в Германию в связи с COVID-19 временно сняты, послабление касается и гостей из России, но выдача туристических виз нашим гражданам не... РИА Новости, 14.06.2022

2022-06-14T11:59

2022-06-14T11:59

2022-06-14T11:59

туризм

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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Все ограничения на въезд в Германию в связи с COVID-19 временно сняты, послабление касается и гостей из России, но выдача туристических виз нашим гражданам не возобновилась, сообщает АТОР.Как уточняется на сайте МИД Германии, с 11 июня въезд в страну снова разрешен для любых целей, в том числе туризм. Единственное исключение – Китай.Предполагается, что нынешние послабления будут действовать до конца августа 2022 года. Власти Германии не исключают повторного введения ограничений, если к осени появятся новые штаммы коронавируса.Однако на сайте посольства Германии на момент 13 июня информация о выдаче виз не обновилась.Въезд в Германию по туристической визе открыт только для полностью вакцинированных от COVID-19 россиян. При этом "Спутник" не признается. Вероятно, что правила на сайте посольства Германии в России будут обновлены на этой неделе. В любом случае в страну можно попасть через другие государства ЕС с действующей шенгенской визой.Прямого авиасообщения между Россией и Германией сейчас нет из-за закрытия воздушного пространства. Самый доступный маршрут – через Турцию (стыковка в Стамбуле) – стоимость билетов туда и обратно в начале июля стартует от 60 тысяч рублей в одну сторону. Также есть варианты полетов через ОАЭ, Киргизию, Азербайджан.

https://ria.ru/20220613/puteshestviya-1794967419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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