https://ria.ru/20220615/gaz-1795547535.html
Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза"
Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза" - РИА Новости, 15.06.2022
Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза"
Россия даже при холодном лете супернадежно обеспечена газом, заявил РИА Новости глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в кулуарах Петербургского... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:39
2022-06-15T17:39
2022-06-15T17:39
петербургский международный экономический форум — 2022
газпром межрегионгаз
санкт-петербург
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Россия даже при холодном лете супернадежно обеспечена газом, заявил РИА Новости глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Трудовым… для нас это лето - для компании "Газпром межрегионгаз" - это год догазификации России, точка", - добавил глава компании.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20211005/gazifikatsiya-1753165878.html
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газпром межрегионгаз, санкт-петербург, экономика, россия
Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза"
Глава "Газпром межрегионгаза" Густов заявил, что Россия "супернадежно" обеспечена газом