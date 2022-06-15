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Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза" - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/gaz-1795547535.html
Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза"
Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза" - РИА Новости, 15.06.2022
Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза"
Россия даже при холодном лете супернадежно обеспечена газом, заявил РИА Новости глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в кулуарах Петербургского... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:39
2022-06-15T17:39
петербургский международный экономический форум — 2022
газпром межрегионгаз
санкт-петербург
экономика
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Россия даже при холодном лете супернадежно обеспечена газом, заявил РИА Новости глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Трудовым… для нас это лето - для компании "Газпром межрегионгаз" - это год догазификации России, точка", - добавил глава компании.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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газпром межрегионгаз, санкт-петербург, экономика, россия
17:39 15.06.2022
 
Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза"

Глава "Газпром межрегионгаза" Густов заявил, что Россия "супернадежно" обеспечена газом

© РИА Новости / Перейти в фотобанкУчасток магистрального газопровода
Участок магистрального газопровода
© РИА Новости
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Участок магистрального газопровода. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Россия даже при холодном лете супернадежно обеспечена газом, заявил РИА Новости глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в кулуарах Петербургского международного экономического форума.
"Супернадежно мы обеспечены", - сказал он, уточнив, что подтверждает обеспеченность внутреннего рынка газом даже при холодном лете.
"Трудовым… для нас это лето - для компании "Газпром межрегионгаз" - это год догазификации России, точка", - добавил глава компании.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022Газпром межрегионгазСанкт-ПетербургЭкономикаРоссия
 
 
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