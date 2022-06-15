https://ria.ru/20220615/gaz-1795547535.html

Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза"

Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза" - РИА Новости, 15.06.2022

Россия надежно обеспечена газом, заявил глава "Газпром межрегионгаза"

Россия даже при холодном лете супернадежно обеспечена газом, заявил РИА Новости глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в кулуарах Петербургского... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:39

2022-06-15T17:39

2022-06-15T17:39

петербургский международный экономический форум — 2022

газпром межрегионгаз

санкт-петербург

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/49828/16/498281680_0:162:2982:1839_1920x0_80_0_0_fca8b673d8bfd2b75035a6d72a0a1a5c.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Россия даже при холодном лете супернадежно обеспечена газом, заявил РИА Новости глава "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в кулуарах Петербургского международного экономического форума."Трудовым… для нас это лето - для компании "Газпром межрегионгаз" - это год догазификации России, точка", - добавил глава компании.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20211005/gazifikatsiya-1753165878.html

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

газпром межрегионгаз, санкт-петербург, экономика, россия