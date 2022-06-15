https://ria.ru/20220615/frantsiya-1795613360.html

Французы разозлились на Зеленского из-за ситуации с визитом Макрона в Киев

Французы разозлились на Зеленского из-за ситуации с визитом Макрона в Киев - РИА Новости, 15.06.2022

Французы разозлились на Зеленского из-за ситуации с визитом Макрона в Киев

Неопределенная ситуация с визитом президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, а также продолжающиеся требования Владимира Зеленского поставить Киеву оружие РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T22:53

2022-06-15T22:53

2022-06-15T23:32

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

евросоюз

еврокомиссия

франция

эммануэль макрон

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Неопределенная ситуация с визитом президента Франции Эммануэля Макрона на Украину, а также продолжающиеся требования Владимира Зеленского поставить Киеву оружие разозлили читателей газеты Le Figaro.В статье издания отмечается, что с начала российской спецоперации на Украине французский лидер активизировал контакты с главами обеих стран, однако так и не посетил Киев. Недавно в СМИ появилась информация о готовящемся визите Макрона на Украину, однако сегодня президент не подтвердил ее и заявил о необходимости "новых дискуссий", а также призвал Зеленского к переговорам с российской стороной.Читателей газеты возмутила ситуация с поездкой Макрона, как и поведение и требования украинского президента."С самого начала Зеленский стремился вовлечь нас в этот конфликт", — написал AZUR001.Для этого политик требовал срочно принять Украину в ЕС и поставить ей высокотехнологичное оружие, в то время как французы столкнулись с взрывным ростом цен и обнищанием, добавил юзер."И почему-то этот комик с сомнительной репутацией по имени Зеленский на нас же и орет, нас же и оскорбляет, потому что нашей помощи ему всегда мало", — продолжил комментатор.Он призвал прекратить церемониться с Киевом и не идти на поводу у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а организовать мирную конференцию по Украине.VOLTAIRE2408 предположил, что Зеленский не хочет принимать Макрона, и пытается его принудить к поставкам оружия."Таким образом Макрон как бы оплатит свой входной билет на саммит с Зеленским. Посмотрим, решится ли он увеличить госдолг ради того, чтобы предложить это самое оружие Киеву", — посчитал читатель.Другой пользователь заявил, что если президент Украины откажет французскому лидеру в приеме, это будет позором для Макрона."И когда этот позорник прекратит шататься по всему миру? У него нет никакого характера, никаких "красных линий", кроме тех, что очерчивают его маленькую драгоценную персону", — добавил он.Mac Qui-ne-Sait назвал Макрона нерешительным слабаком."Недаром его обвиняют в "макронировании", то есть в особом состоянии, когда человек делает телефонные звонки, но никак не определится, чего же он хочет этим добиться", — подчеркнул комментатор.Россия с 24 февраля проводит военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — существенно снизила боевой потенциал Украины. Главной целью в ведомстве назвали освобождение Донбасса.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, украина, россия, евросоюз, еврокомиссия, франция, эммануэль макрон, владимир зеленский