https://ria.ru/20220615/forum-1795508266.html

Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября

Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября - РИА Новости, 15.06.2022

Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября

Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября 2022 года в Москве, заявила на полях ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:05

2022-06-15T16:05

2022-06-15T16:05

петербургский международный экономический форум — 2022

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

вероника никишина

экономика

россия

санкт-петербург

пмэф

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября 2022 года в Москве, заявила на полях ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Российский экспортный центр соберет представителей государственной власти, экспертного и бизнес-сообщества из России и других стран. Форум "Сделано в России" - традиционная независимая международная площадка для выстраивания диалога бизнес-сообществ", - рассказала Никишина.По ее словам, в этом году форум позволит бизнесу найти практические решения по выстраиванию новых логистических маршрутов, открытию новых рынков и поиску новых партнеров в дружественных странах, воспользовавшись изменением конъюнктуры внешнеэкономической торговли как новыми возможностями.В мероприятии примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220615/tekhnologii-1795428773.html

россия

санкт-петербург

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, экономика, россия, санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)