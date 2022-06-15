https://ria.ru/20220615/forum-1795508266.html
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября - РИА Новости, 15.06.2022
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября
Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября 2022 года в Москве, заявила на полях ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:05
2022-06-15T16:05
2022-06-15T16:05
петербургский международный экономический форум — 2022
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
вероника никишина
экономика
россия
санкт-петербург
пмэф
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября 2022 года в Москве, заявила на полях ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина."Российский экспортный центр соберет представителей государственной власти, экспертного и бизнес-сообщества из России и других стран. Форум "Сделано в России" - традиционная независимая международная площадка для выстраивания диалога бизнес-сообществ", - рассказала Никишина.По ее словам, в этом году форум позволит бизнесу найти практические решения по выстраиванию новых логистических маршрутов, открытию новых рынков и поиску новых партнеров в дружественных странах, воспользовавшись изменением конъюнктуры внешнеэкономической торговли как новыми возможностями.В мероприятии примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/tekhnologii-1795428773.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), вероника никишина, экономика, россия, санкт-петербург, пмэф, петербургский международный экономический форум (фонд)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — РИА Новости. Международный экспортный форум "Сделано в России" пройдет 20-22 октября 2022 года в Москве, заявила на полях ПМЭФ генеральный директор Российского экспортного центра (входит в ВЭБ.РФ) Вероника Никишина.
"Российский экспортный центр соберет представителей государственной власти, экспертного и бизнес-сообщества из России
и других стран. Форум "Сделано в России" - традиционная независимая международная площадка для выстраивания диалога бизнес-сообществ", - рассказала Никишина.
По ее словам, в этом году форум позволит бизнесу найти практические решения по выстраиванию новых логистических маршрутов, открытию новых рынков и поиску новых партнеров в дружественных странах, воспользовавшись изменением конъюнктуры внешнеэкономической торговли как новыми возможностями.
В мероприятии примут участие руководители российских и зарубежных компаний, федеральные и региональные органы исполнительной власти, российские банки, региональные центры поддержки экспорта, профильные ассоциации и объединения, деловые СМИ и ведущие эксперты.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге
с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.