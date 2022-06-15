https://ria.ru/20220615/fond-1795381603.html

Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год

Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год - РИА Новости, 15.06.2022

Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год

В текущем году уже более трёх тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра", рассказал протоиерей, председатель комиссии по вопросам благотворительности,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:59

2022-06-15T10:59

2022-06-15T11:36

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

фонд "круг добра"

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В текущем году уже более трёх тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра", рассказал протоиерей, председатель комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты Российской Федерации, председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."Более двух тысяч детей получили помощь в прошлом году. В этом году уже более трёх тысяч", - сказал Ткаченко на Российском фармацевтическом форуме "Лекарственная безопасность" в рамках Петербургского международного экономического форума.Он также поделился, что Петербург - один из городов, в котором создавали новые направления для помощи людям. Так, в городе создали первый взрослый хоспис, потом - детский."В этом году мы с Олегом Николаевичем (вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев - ред.) будем строить первый хоспис для молодых взрослых", - добавил Ткаченко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220601/lekarstva-1792423703.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

санкт-петербург, фонд "круг добра", россия