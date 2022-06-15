https://ria.ru/20220615/fond-1795381603.html
Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год
Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год - РИА Новости, 15.06.2022
Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год
В текущем году уже более трёх тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра", рассказал протоиерей, председатель комиссии по вопросам благотворительности,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:59
2022-06-15T10:59
2022-06-15T11:36
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
фонд "круг добра"
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В текущем году уже более трёх тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра", рассказал протоиерей, председатель комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты Российской Федерации, председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."Более двух тысяч детей получили помощь в прошлом году. В этом году уже более трёх тысяч", - сказал Ткаченко на Российском фармацевтическом форуме "Лекарственная безопасность" в рамках Петербургского международного экономического форума.Он также поделился, что Петербург - один из городов, в котором создавали новые направления для помощи людям. Так, в городе создали первый взрослый хоспис, потом - детский."В этом году мы с Олегом Николаевичем (вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев - ред.) будем строить первый хоспис для молодых взрослых", - добавил Ткаченко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, фонд "круг добра", россия
10:59 15.06.2022 (обновлено: 11:36 15.06.2022)
Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год
Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" в 2022 году
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В текущем году уже более трёх тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра", рассказал протоиерей, председатель комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты Российской Федерации, председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко.
Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
"Более двух тысяч детей получили помощь в прошлом году. В этом году уже более трёх тысяч", - сказал Ткаченко на Российском фармацевтическом форуме "Лекарственная безопасность" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он также поделился, что Петербург
- один из городов, в котором создавали новые направления для помощи людям. Так, в городе создали первый взрослый хоспис, потом - детский.
"В этом году мы с Олегом Николаевичем (вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев - ред.) будем строить первый хоспис для молодых взрослых", - добавил Ткаченко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.