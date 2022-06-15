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Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/fond-1795381603.html
Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год
Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год - РИА Новости, 15.06.2022
Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год
В текущем году уже более трёх тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра", рассказал протоиерей, председатель комиссии по вопросам благотворительности,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T10:59
2022-06-15T11:36
петербургский международный экономический форум — 2022
санкт-петербург
фонд "круг добра"
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В текущем году уже более трёх тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра", рассказал протоиерей, председатель комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты Российской Федерации, председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко.Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями."Более двух тысяч детей получили помощь в прошлом году. В этом году уже более трёх тысяч", - сказал Ткаченко на Российском фармацевтическом форуме "Лекарственная безопасность" в рамках Петербургского международного экономического форума.Он также поделился, что Петербург - один из городов, в котором создавали новые направления для помощи людям. Так, в городе создали первый взрослый хоспис, потом - детский."В этом году мы с Олегом Николаевичем (вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев - ред.) будем строить первый хоспис для молодых взрослых", - добавил Ткаченко.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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санкт-петербург, фонд "круг добра", россия
10:59 15.06.2022 (обновлено: 11:36 15.06.2022)
 
Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" за год

Более трех тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра" в 2022 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкПротоиерей, председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на сессии "Нередкий разговор о редких заболеваниях: перспективы лекарственной терапии" в рамках XXV ПМЭФ - 2022
Протоиерей, председатель правления фонда Круг добра Александр Ткаченко на сессии Нередкий разговор о редких заболеваниях: перспективы лекарственной терапии в рамках XXV ПМЭФ - 2022 - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Протоиерей, председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко на сессии "Нередкий разговор о редких заболеваниях: перспективы лекарственной терапии" в рамках XXV ПМЭФ - 2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В текущем году уже более трёх тысяч детей получили помощь от фонда "Круг добра", рассказал протоиерей, председатель комиссии по вопросам благотворительности, гражданскому просвещению и социальной ответственности Общественной палаты Российской Федерации, председатель правления фонда "Круг добра" Александр Ткаченко.
Фонд "Круг добра" был создан для поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями.
"Более двух тысяч детей получили помощь в прошлом году. В этом году уже более трёх тысяч", - сказал Ткаченко на Российском фармацевтическом форуме "Лекарственная безопасность" в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он также поделился, что Петербург - один из городов, в котором создавали новые направления для помощи людям. Так, в городе создали первый взрослый хоспис, потом - детский.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 01.06.2022
1 июня, 17:32
Путин одобрил идею "Круга добра" обеспечить лекарствами людей старше 18 лет
"В этом году мы с Олегом Николаевичем (вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев - ред.) будем строить первый хоспис для молодых взрослых", - добавил Ткаченко.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Санкт-ПетербургФонд "Круг добра"Россия
 
 
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