https://ria.ru/20220615/evrosoyuz-1795595420.html
Россия протянет ЕС руку, если он изменит идеологию, заявил замглавы МИД
Россия протянет ЕС руку, если он изменит идеологию, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 15.06.2022
Россия протянет ЕС руку, если он изменит идеологию, заявил замглавы МИД
Россия вместе со своими новыми азиатскими партнерами готова будет "протянуть руку" Евросоюзу, но в том случае, если он изменит свою идеологию, в которой ЕС... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:17
2022-06-15T20:17
2022-06-15T20:17
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
азия
ссср
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия вместе со своими новыми азиатскими партнерами готова будет "протянуть руку" Евросоюзу, но в том случае, если он изменит свою идеологию, в которой ЕС стремится подчинить своей воле другие страны, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Посмотрите внимательно на эту карту развития. Партнерство будет создаваться не в пику. Оно, конечно, будет на добровольной основе, на основе интересов, кластерных интересов, смесь экономических и инфраструктурных, социальных, образовательных. Но это большое возрождение Азии. Евросоюзу протягиваем руку, если он изменит свою, скажем так, идеологию", - сказал Панкин во время выступления на круглом столе на Петербургском международном экономическом форуме.Он подчеркнул, что в России после распада СССР слово "идеология" "очень долго не звучало", она "ушла", ее не было. Зато она, как отметил Панкин, была у "западных коллег"."Раньше мы ее называли колониальной, империалистической и прочее. А сейчас идеология: уплывают из рук клиенты, которые не подчиняются. Сначала это были мелкие, а теперь еще и крупные стали", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220615/chizhov-1795514526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, азия, ссср, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, евросоюз
Россия протянет ЕС руку, если он изменит идеологию, заявил замглавы МИД
Замглавы МИД Панкин: Россия и партнеры из Азии протянут ЕС руку, если он изменит идеологию