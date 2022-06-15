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Россия протянет ЕС руку, если он изменит идеологию, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/evrosoyuz-1795595420.html
Россия протянет ЕС руку, если он изменит идеологию, заявил замглавы МИД
Россия протянет ЕС руку, если он изменит идеологию, заявил замглавы МИД - РИА Новости, 15.06.2022
Россия протянет ЕС руку, если он изменит идеологию, заявил замглавы МИД
Россия вместе со своими новыми азиатскими партнерами готова будет "протянуть руку" Евросоюзу, но в том случае, если он изменит свою идеологию, в которой ЕС... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T20:17
2022-06-15T20:17
петербургский международный экономический форум — 2022
россия
азия
ссср
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
александр панкин
евросоюз
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия вместе со своими новыми азиатскими партнерами готова будет "протянуть руку" Евросоюзу, но в том случае, если он изменит свою идеологию, в которой ЕС стремится подчинить своей воле другие страны, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин."Посмотрите внимательно на эту карту развития. Партнерство будет создаваться не в пику. Оно, конечно, будет на добровольной основе, на основе интересов, кластерных интересов, смесь экономических и инфраструктурных, социальных, образовательных. Но это большое возрождение Азии. Евросоюзу протягиваем руку, если он изменит свою, скажем так, идеологию", - сказал Панкин во время выступления на круглом столе на Петербургском международном экономическом форуме.Он подчеркнул, что в России после распада СССР слово "идеология" "очень долго не звучало", она "ушла", ее не было. Зато она, как отметил Панкин, была у "западных коллег"."Раньше мы ее называли колониальной, империалистической и прочее. А сейчас идеология: уплывают из рук клиенты, которые не подчиняются. Сначала это были мелкие, а теперь еще и крупные стали", - добавил он.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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россия, азия, ссср, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), александр панкин, евросоюз
20:17 15.06.2022
 
Россия протянет ЕС руку, если он изменит идеологию, заявил замглавы МИД

Замглавы МИД Панкин: Россия и партнеры из Азии протянут ЕС руку, если он изменит идеологию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Саммит ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Россия вместе со своими новыми азиатскими партнерами готова будет "протянуть руку" Евросоюзу, но в том случае, если он изменит свою идеологию, в которой ЕС стремится подчинить своей воле другие страны, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
"Посмотрите внимательно на эту карту развития. Партнерство будет создаваться не в пику. Оно, конечно, будет на добровольной основе, на основе интересов, кластерных интересов, смесь экономических и инфраструктурных, социальных, образовательных. Но это большое возрождение Азии. Евросоюзу протягиваем руку, если он изменит свою, скажем так, идеологию", - сказал Панкин во время выступления на круглом столе на Петербургском международном экономическом форуме.
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Он подчеркнул, что в России после распада СССР слово "идеология" "очень долго не звучало", она "ушла", ее не было. Зато она, как отметил Панкин, была у "западных коллег".
"Раньше мы ее называли колониальной, империалистической и прочее. А сейчас идеология: уплывают из рук клиенты, которые не подчиняются. Сначала это были мелкие, а теперь еще и крупные стали", - добавил он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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Петербургский международный экономический форум — 2022РоссияАзияСССРВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Александр ПанкинЕвросоюз
 
 
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