https://ria.ru/20220615/energetika-1795524415.html

Путин и Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике

Путин и Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике - РИА Новости, 15.06.2022

Путин и Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике, финансах и промышленности из-за санкционной... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:38

2022-06-15T16:38

2022-06-15T16:38

экономика

китай

россия

владимир путин

си цзиньпин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/17/1779668854_0:118:2889:1743_1920x0_80_0_0_0d129c929d1383dfa69aec8d2dde2129.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике, финансах и промышленности из-за санкционной политики Запада, сообщает пресс-служба Кремля."Подробно рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут рекордных показателей. Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике. Затрагивались также вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220615/oon-1795522317.html

китай

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин