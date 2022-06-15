https://ria.ru/20220615/energetika-1795524415.html
Путин и Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике
Путин и Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике - РИА Новости, 15.06.2022
Путин и Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике, финансах и промышленности из-за санкционной... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:38
2022-06-15T16:38
2022-06-15T16:38
экономика
китай
россия
владимир путин
си цзиньпин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике, финансах и промышленности из-за санкционной политики Запада, сообщает пресс-служба Кремля."Подробно рассмотрены состояние и перспективы торгово-экономического сотрудничества, объемы которого по итогам 2022 года, как ожидается, достигнут рекордных показателей. Условлено о расширении кооперации в энергетической, финансовой, промышленной, транспортной и других сферах с учетом осложнившейся вследствие нелегитимной санкционной политики Запада ситуации в глобальной экономике. Затрагивались также вопросы дальнейшего развития военных и военно-технических связей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220615/oon-1795522317.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, китай, россия, владимир путин, си цзиньпин
Путин и Си Цзиньпин условились расширить кооперацию в энергетике
Россия и Китай расширят кооперацию в энергетике из-за санкций Запада