https://ria.ru/20220615/elektrosamokaty-1795460245.html

В Совфеде предложили при аренде электросамокатов покупать страховку

В Совфеде предложили при аренде электросамокатов покупать страховку - РИА Новости, 15.06.2022

В Совфеде предложили при аренде электросамокатов покупать страховку

При аренде электросамоката можно ввести норму о покупке страховки, как это происходит, когда берется на прокат автомобиль, тогда вопрос с возрастом "водителя"... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:57

2022-06-15T13:57

2022-06-15T13:57

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. При аренде электросамоката можно ввести норму о покупке страховки, как это происходит, когда берется на прокат автомобиль, тогда вопрос с возрастом "водителя" будет регулироваться покупкой страховки и паспортными данными, заявил РИА Новости в четверг замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев.В СПЧ предлагают признать электросамокаты источниками повышенной опасности и запретить управлять ими детям до 18 лет, сообщает газета "Известия". По мнению члена СПЧ Кирилла Кабанова, также нужно продумать получение прав особой категории.Васильев отметил, что "в целом согласен" с предложениями СПЧ по ужесточению правил пользования электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности. "Я сам предлагал ограничить как передвижение на электросамокатах по тротуарам, так и их скорость 25 километрами в час", - подчеркнул сенатор.Но в этом вопросе мало принять определенные решения, так как потребуется достаточно серьезная подготовительная работа, добавил он. Следует признать, что велодорожки у нас есть далеко не везде даже в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. В целом по стране такая инфраструктура просто отсутствует, констатировал Васильев.Электросамокат в арендуКроме того, у нас пользуются не только личными электросамокатами, но и берут их на прокат и "если будет введена система обязательного страхования ответственности, то здесь следует дополнительно продумать, каким образом это страхование проводить", пояснил законодатель."Возможно, если у человека будет отсутствовать подобная страховка, то в случае его желания взять на прокат электросамокат эту страховку можно будет купить непосредственно, оплачивая стоимость использования средства индивидуальной мобильности, как это происходит, например, в некоторых странах, когда берешь автомобиль в аренду. Это значит и вопрос с возрастом будет регулироваться покупкой страховки и паспортными данными", - считает он.Также следует продумать, где и как можно будет использовать электросамокаты, которые меньше по размерам и явно предназначены для подростков. "Возможно, для этих целей следует в городах оборудовать специальные площадки по типу скейт-парков, где можно будет кататься детям и подросткам", - полагает Васильев."А то, что понятие электрического транспортного средства должно быть зафиксировано в правилах дорожного движения и там же следует указать основные принципы его использования, это совершенно очевидно. Это предлагается уже, как минимум, два, а то и три года, но пока, к сожалению, дальше предложений дело не движется", - отметил законодатель.Ограничение скорости велосипедовПарламентарий также затронул тему ограничения скорости велосипедистов."Ограничение скорости, конечно, можно вводить законодательным путем, но контролировать скорость велосипедиста практически невозможно. Для этого у нас нет никаких технических возможностей, а, значит, велика вероятность того, что данное решение попросту останется исключительно на бумаге. Если всерьез заниматься безопасностью, то следует выводить движение всех велосипедистов на специально выделенные дорожки, что займет немало времени и потребует немалых средств", - сказал политик. Здесь, по его словам, в первую очередь, речь идет о таких городах как Москва и Санкт- Петербург, и других миллионниках.По его мнению, уже это во многом решит проблему, учитывая также развивающийся сервис по доставке покупок курьерами на велосипедах. "Именно в крупных городах уже активно развита доставка и уже сегодня большое количество доставщиков на велосипедах, в том числе, доставщиков - лихачей", - отметил Васильев.По мнению сенатора, нужно учесть все факторы, чтобы принимать решение в дальнейшем, в том числе, о том, чтобы при строительстве муниципальных дорог параллельно создавались велодорожки.

https://ria.ru/20220614/polosy-1795218964.html

https://ria.ru/20220518/prava-1789145786.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

общество, россия, совет федерации рф, совет по правам человека при президенте рф (спч), москва, санкт-петербург