https://ria.ru/20220615/dunyasha-1795396825.html

Робот Дуняша продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое

Робот Дуняша продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое - РИА Новости, 15.06.2022

Робот Дуняша продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое

Человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот" продает гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) кофе и мороженое, передает... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:43

2022-06-15T11:43

2022-06-15T12:20

петербургский международный экономический форум — 2022

технологии

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот" продает гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) кофе и мороженое, передает корреспондент РИА Новости.На форуме представлено роботизированное кафе, в котором человекоподобный робот Дуняша продает мороженое, кофе и напитки.Пока клиент ожидает заказ, Дуняша не дает ему заскучать за приятным разговором, говорит комплименты, а также предлагает послушать музыку.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220614/pmef-1795315295.html

санкт-петербург

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Робот Дуняша готовит кофе для гостей ПМЭФ Человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот" продает гостям Петербургского международного экономического форума кофе и мороженое в роботизированном кафе. 2022-06-15T11:43 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

технологии, санкт-петербург