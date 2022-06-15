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Робот Дуняша продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое
Робот Дуняша продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое - РИА Новости, 15.06.2022
Робот Дуняша продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое
Человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот" продает гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) кофе и мороженое, передает... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:43
2022-06-15T11:43
2022-06-15T12:20
петербургский международный экономический форум — 2022
технологии
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот" продает гостям Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) кофе и мороженое, передает корреспондент РИА Новости.На форуме представлено роботизированное кафе, в котором человекоподобный робот Дуняша продает мороженое, кофе и напитки.Пока клиент ожидает заказ, Дуняша не дает ему заскучать за приятным разговором, говорит комплименты, а также предлагает послушать музыку.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://ria.ru/20220614/pmef-1795315295.html
санкт-петербург
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Робот Дуняша готовит кофе для гостей ПМЭФ
Человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот" продает гостям Петербургского международного экономического форума кофе и мороженое в роботизированном кафе.
2022-06-15T11:43
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PT0M23S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, санкт-петербург
11:43 15.06.2022 (обновлено: 12:20 15.06.2022)
Робот Дуняша продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое
Человекоподобный робот Дуняша компании "Промобот" продает гостям ПМЭФ кофе и мороженое