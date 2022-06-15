https://ria.ru/20220615/dnr-1795588282.html

ДНР может войти в состав России как отдельный субъект, заявил Пушилин

ДНР может войти в состав России как отдельный субъект, заявил Пушилин - РИА Новости, 15.06.2022

ДНР может войти в состав России как отдельный субъект, заявил Пушилин

Донецкая Народная Республика может войти в состав России как отдельный субъект, сохранив в названии слово "республика", заявил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:51

2022-06-15T19:51

2022-06-15T22:38

денис пушилин

донецкая народная республика

россия

петербургский международный экономический форум — 2022

санкт-петербург

дмитрий медведев

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Донецкая Народная Республика может войти в состав России как отдельный субъект, сохранив в названии слово "республика", заявил глава ДНР Денис Пушилин.В интервью RT на Петербургском международном экономическом форуме, рассуждая о сохранении в названии фразы "Народная Республика" и вхождении в состав России, Пушилин спросил: "А как одно другому противоречит?"Глава республики провел аналогию с Татарстаном, также, по его мнению, областной статус прежде всего негативно ассоциируется с периодом в составе Украины."Первоначальная задача — выйти на конституционные границы (ДНР. — Прим. ред.), а дальше, <…> наверное, правильно было бы спросить у людей", — добавил Пушилин.Кроме того, он сказал, что форму волеизъявления выберут позднее. Комментируя замечание ведущего о том, действительно ли нужно проводить референдум, если люди "и так всем сердцем с Россией", глава ДНР указал, что "без мнения народа, без мнения людей, зафиксированного, легитимного, максимально открытого, это было бы названо <…> оккупацией".Как сообщил ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев, Россия будет внимательным образом анализировать волю жителей Донбасса по вопросу возможного вхождения в ее состав и принимать решения в соответствии со своей конституцией.Проведение референдума о вхождении Донбасса в состав России в нынешних условиях вряд ли возможно, сначала нужно обеспечить безопасность республик, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины. Как подчеркнул Владимир Путин, ее цель заключается "в защите людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны, российская армия уже выполнила основные задачи первого этапа — значительно снизила боевой потенциал ВСУ.Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220609/referendum-1794192204.html

https://ria.ru/20220607/referendum-1793651155.html

https://ria.ru/20220614/pushilin-1795288291.html

донецкая народная республика

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