https://ria.ru/20220615/chaykovskiy-1795470085.html

На стенде Удмуртии на ПМЭФ звучат произведения Чайковского

На стенде Удмуртии на ПМЭФ звучат произведения Чайковского - РИА Новости, 15.06.2022

На стенде Удмуртии на ПМЭФ звучат произведения Чайковского

Стенд Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объединил экономику и искусство, здесь звучит живое исполнение известных произведений... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:22

2022-06-15T14:22

2022-06-15T14:22

удмуртская республика

удмуртская республика (удмуртия)

александр бречалов

петр чайковский

санкт-петербург

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УФА, 15 июн – РИА Новости. Стенд Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объединил экономику и искусство, здесь звучит живое исполнение известных произведений Петра Чайковского, который родом из Воткинска, сообщили в пресс-службе главы региона.Отмечается, что делегацию республики возглавил глава Удмуртии Александр Бречалов. Республика намерена на ПМЭФ подписать соглашения с ПАО "ВымпелКом", ООО "Удан", ПАО "Т Плюс", ТПХ "Русклимат", рядом регионов России."Глава республики Александр Бречалов выступит в качестве спикера на сессиях, посвященных новой экономической реальности для малого и среднего бизнеса, импортозамещению. Первый зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов примет участие в Форуме малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что стенд республики объединяет искусство и экономику. "Это демонстрация инвестиционного потенциала и приглашение гостей на 65-й фестиваль искусств "На Родине П.И. Чайковского", который пройдет с 7 по 9 июля в городах Ижевске и Воткинске. Ежедневно на стенде республики будет звучать живое исполнение самых известных произведений композитора Петра Ильича Чайковского", - добавили в пресс-службе.Кроме того, удмуртская делегация на полях ПМЭФ проведет встречи с крупнейшими предприятиями и госкорпорациями страны, такими как "Росатом", РЖД, "АвтоВАЗ", ВЭБ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20220610/raps-1794527311.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, петр чайковский, санкт-петербург