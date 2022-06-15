На стенде Удмуртии на ПМЭФ звучат произведения Чайковского
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика XXV Петербургского международного экономического форума
Символика XXV Петербургского международного экономического форума
УФА, 15 июн – РИА Новости. Стенд Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объединил экономику и искусство, здесь звучит живое исполнение известных произведений Петра Чайковского, который родом из Воткинска, сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что делегацию республики возглавил глава Удмуртии Александр Бречалов. Республика намерена на ПМЭФ подписать соглашения с ПАО "ВымпелКом", ООО "Удан", ПАО "Т Плюс", ТПХ "Русклимат", рядом регионов России.
"Глава республики Александр Бречалов выступит в качестве спикера на сессиях, посвященных новой экономической реальности для малого и среднего бизнеса, импортозамещению. Первый зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов примет участие в Форуме малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что стенд республики объединяет искусство и экономику. "Это демонстрация инвестиционного потенциала и приглашение гостей на 65-й фестиваль искусств "На Родине П.И. Чайковского", который пройдет с 7 по 9 июля в городах Ижевске и Воткинске. Ежедневно на стенде республики будет звучать живое исполнение самых известных произведений композитора Петра Ильича Чайковского", - добавили в пресс-службе.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.