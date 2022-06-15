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На стенде Удмуртии на ПМЭФ звучат произведения Чайковского - РИА Новости, 15.06.2022
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Удмуртская Республика
https://ria.ru/20220615/chaykovskiy-1795470085.html
На стенде Удмуртии на ПМЭФ звучат произведения Чайковского
На стенде Удмуртии на ПМЭФ звучат произведения Чайковского - РИА Новости, 15.06.2022
На стенде Удмуртии на ПМЭФ звучат произведения Чайковского
Стенд Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объединил экономику и искусство, здесь звучит живое исполнение известных произведений... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:22
2022-06-15T14:22
удмуртская республика
удмуртская республика (удмуртия)
александр бречалов
петр чайковский
санкт-петербург
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УФА, 15 июн – РИА Новости. Стенд Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объединил экономику и искусство, здесь звучит живое исполнение известных произведений Петра Чайковского, который родом из Воткинска, сообщили в пресс-службе главы региона.Отмечается, что делегацию республики возглавил глава Удмуртии Александр Бречалов. Республика намерена на ПМЭФ подписать соглашения с ПАО "ВымпелКом", ООО "Удан", ПАО "Т Плюс", ТПХ "Русклимат", рядом регионов России."Глава республики Александр Бречалов выступит в качестве спикера на сессиях, посвященных новой экономической реальности для малого и среднего бизнеса, импортозамещению. Первый зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов примет участие в Форуме малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.В пресс-службе рассказали, что стенд республики объединяет искусство и экономику. "Это демонстрация инвестиционного потенциала и приглашение гостей на 65-й фестиваль искусств "На Родине П.И. Чайковского", который пройдет с 7 по 9 июля в городах Ижевске и Воткинске. Ежедневно на стенде республики будет звучать живое исполнение самых известных произведений композитора Петра Ильича Чайковского", - добавили в пресс-службе.Кроме того, удмуртская делегация на полях ПМЭФ проведет встречи с крупнейшими предприятиями и госкорпорациями страны, такими как "Росатом", РЖД, "АвтоВАЗ", ВЭБ.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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удмуртская республика (удмуртия)
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удмуртская республика (удмуртия), александр бречалов, петр чайковский, санкт-петербург
14:22 15.06.2022
 

На стенде Удмуртии на ПМЭФ звучат произведения Чайковского

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСимволика XXV Петербургского международного экономического форума
Символика XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Символика XXV Петербургского международного экономического форума
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УФА, 15 июн – РИА Новости. Стенд Удмуртии на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) объединил экономику и искусство, здесь звучит живое исполнение известных произведений Петра Чайковского, который родом из Воткинска, сообщили в пресс-службе главы региона.
Отмечается, что делегацию республики возглавил глава Удмуртии Александр Бречалов. Республика намерена на ПМЭФ подписать соглашения с ПАО "ВымпелКом", ООО "Удан", ПАО "Т Плюс", ТПХ "Русклимат", рядом регионов России.
"Глава республики Александр Бречалов выступит в качестве спикера на сессиях, посвященных новой экономической реальности для малого и среднего бизнеса, импортозамещению. Первый зампред правительства Удмуртии Константин Сунцов примет участие в Форуме малого и среднего предпринимательства", - говорится в сообщении.
В пресс-службе рассказали, что стенд республики объединяет искусство и экономику. "Это демонстрация инвестиционного потенциала и приглашение гостей на 65-й фестиваль искусств "На Родине П.И. Чайковского", который пройдет с 7 по 9 июля в городах Ижевске и Воткинске. Ежедневно на стенде республики будет звучать живое исполнение самых известных произведений композитора Петра Ильича Чайковского", - добавили в пресс-службе.
Цветение рапса - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 12:58Удмуртская Республика
В Удмуртии начали производить в промышленных масштабах рапсовое масло
Кроме того, удмуртская делегация на полях ПМЭФ проведет встречи с крупнейшими предприятиями и госкорпорациями страны, такими как "Росатом", РЖД, "АвтоВАЗ", ВЭБ.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
 
Удмуртская РеспубликаУдмуртская Республика (Удмуртия)Александр БречаловПетр ЧайковскийСанкт-Петербург
 
 
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